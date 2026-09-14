Мўъжизавий қайтиш: Селин Дион 35 минг мухлиси қаршисида кўз ёшларини тия олмади (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Селин Дион олти йиллик танаффусдан сўнг, оғир неврологик касалликка қарамай, Париждаги «Пленитуд Арена»да 35 минг мухлис қаршисида муваффақиятли консерт берди.
- Хонанда «Титаник» мадҳияси ва опера арияси каби мураккаб қўшиқларни жонли ижро этиб, ўзининг кучли овозини ва иродасини намойиш этди.
- Бу консерт замонавий мусиқа тарихидаги энг триумфал қайтишлардан бири сифатида баҳоланмоқда ва Дион кузда яна 26 та шоу режалаштирган.
Жаҳон эстрадасининг тирик афсонаси, такрорланмас овоз соҳибаси Селин Дион бутун дунёни ҳайрат ва ҳаяжонга солган тарихий воқеа марказида бўлди. Оғир ва тузалмас неврологик касаллик туфайли саҳнадан узоқлашган 58 ёшли канадалик хонанда нақ олти йиллик танаффусдан сўнг ўзининг илк тўлиқ яккахон концертини муваффақиятли ўтказди. Париж яқинидаги Нантер шаҳрида жойлашган улкан «Пленитуд Арена» саройида бўлиб ўтган ушбу оқшомга 35 мингдан ортиқ томошабин йиғилди ва улар афсонавий юлдузни саҳнада илк ноталардан бошлаб тик турган ҳолда, кўз ёшлар ва тўхтовсиз қарсаклар билан қарши олди.
2022 йилда давосиз мушаклар тортишиши синдромига чалинганини ошкор этган ва ҳатто эркин гапириш ҳамда куйлаш қобилиятини деярли йўқотган Дион мислсиз ирода намойиш этиб, ўзининг энг мураккаб шоҳ асарларини жонли ижро этди. Ташкилотчилар бу чиқишни замонавий мусиқа тарихидаги энг триумфал қайтиш деб атамоқда. Хўш, дунё юлдузи саҳнада қайси қўшиқларни куйлаб мухлисларни ларзага келтирди, дард билан кечган 6 йиллик кураш қандай кечди ва Париж саҳнасида бу куз мавсумида режалаштирилган 26 та концерт хонанданинг тўлиқ тикланганидан далолат берадими?
35 минг мухлис тик турган ҳолда: Париж атрофидаги мўъжизавий оқшом
«Пленитуд Арена»даги тарихий концерт тафсилотлари ва мусиқий дастур:
«Биринчи ноталардан тик туришди»: Залга йиғилган 35 минг томошабин Селин Дион саҳнага қадам қўйган илк сонияларданоқ ўринларидан туриб, санъаткорни кўз ёшлар билан олқишлади;
Афсонавий хитларнинг жонли янграши: Хонанда француз ва инглиз тилларидаги сара тароналари қаторида «Титаник» фильми мадҳиясига айланган «Юрагим уришдан тўхтамайди» ва «Ўзим ёлғиз» каби мураккаб қўшиқларни бекаму-кўст ижро этди;
Опера дурдонаси: Дастур давомида италиялик композитор Альфредо Каталанининг машҳур «Валли» операсидан олинган «Мен узоқларга кетаман» номли драматик арияни куйлаб, овози аввалгидек теран ва кучли эканини исботлади;
Фақат французча якун: Концерт охирида мухлисларнинг тинимсиз талабларига биноан саҳнага қайтган Селин Дион қўшимча равишда фақат француз тилидаги энг нафис қўшиқларини ҳадя этди.
«Мен ҳаёт ҳақида куйлаяпман!»: Селин Дионнинг мухлисларига юрак сўзлари
Концертнинг ўртасида тўлқинланиб кетган хонанда йиғилганларга самимий мурожаат қилди:
Ваъданинг устидан чиқиш: «Ниҳоят. Барчамиз яна бирга эканимиз нақадар ажойиб. Мен қайтишга, яна саҳнага чиқишга сўз берган эдим. Ва мана, мен шу ердаман: мен сиз учун куйлаяпман, мен ўзим учун куйлаяпман, мен ҳаёт ҳақида куйлаяпман», — деди хонанда кўз ёшларини яширмай;
Кузги катта турне: Ушбу зафарли қайтиш бир марталик акция эмас — жорий куз фаслида Селин Дион мазкур аренада жами 26 та катта концерт беришни режалаштирган;
Саҳна ва овознинг уйғунлиги: Хонанда узоқ давом этган даволаниш ва мураккаб физиотерапия муолажаларидан сўнг саҳна муҳити, микрофон, созандалар гуруҳи ва ўз табиий овозини тўлиқ қайтариб олганини ҳис қилди.
Дард устидан ғалаба: Мушаклар тортишиши синдроми ва кураш тарихи
Юлдузнинг ортда қолган синовли йиллари инсоният иродасининг намунасига айланди:
2022 йилги оғир ташхис: Селин Дион 2022 йилнинг декабрида кам учрайдиган, давоси топилмаган ва инсон танасини фалажлик даражасигача олиб борувчи мушаклар тортишиши синдроми билан курашаётганини эълон қилган эди;
Ҳужжатли фильмдаги даҳшатли лаҳзалар: «Мен: Селин Дион» фильмида 2023 йилда студиядан қайтганидан сўнг юз берган даҳшатли тутқаноқ ва оғриқ саҳналари оммага очиқ кўрсатилган — хонанда бошқалар унинг танасида нималар юз бераётганини тушуниши учун бу кадрларни монтажда олиб ташламасликни буюрган эди;
Олимпиада ва «Грэмми»даги чақнаш: Унинг тикланиш йўли босқичма-босқич кечди — 2024 йил бошида Тейлор Свифтга «Грэмми» мукофотини топшириш учун чиқди, июль ойида эса Париж Олимпиадасининг очилиш маросимида Эйфель минораси устида туриб Эдит Пиафнинг «Муҳаббат мадҳияси»ни ижро этиб, бутун сайёрани лол қолдирган эди.
Селин Дионнинг 35 минг томошабин қаршисидаги бу ғалабали қайтиши нафақат санъатнинг, балки инсон иродаси ва яшашга бўлган чексиз муҳаббатнинг ҳар қандай оғир дард устидан қозонган буюк зафари бўлиб тарихга муҳрланмоқда.
Сизнингча, оғир ва давосиз хасталикни енгиб ўтиб, 6 йилдан сўнг яна улкан саҳнага қайтган Селин Дионнинг бу жасорати бугунги кунда умидсизликка тушган инсонлар учун қандай руҳий намуна бўла олади? Унинг кучли овози ва энг севимли қайси қўшиғи сизни кўпроқ тўлқинлантиради? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ҳақиқий матонат ҳамда санъат мўъжизасига йўғрилган ушбу таъсирли мақолани барча яқинларингиз ва мусиқа ихлосмандларига улашинг!
Изоҳлар 0
…