Oppo Финд X10 Pro Max ва Samsung Galaxy S27 Ultra алоқаси маълум бўлди
Мобилсозлик бозорида янги технологик марралар забт этилмоқда. ixbt.com нашрининг хабар беришича, Oppo компанияси ўзининг янги флагмани — Oppo Финд X10 Pro Max смартфонини намойиш этди. Мазкур қурилма дунёда илк бор учта 200 мегапикселли камералар жамланмаси билан жиҳозлангани билан бутун дунё экспертлари ва технология ишқибозларининг эътиборини тортди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Тақдим этилган янги флагманнинг техник имкониятлари орасида айниқса бош сенсор алоҳида аҳамият касб этади. Инсайдер маълумотларига кўра, смартфонда Samsung Семикондуктор томонидан ишлаб чиқарилган HPК матризасидан фойдаланилган. Ушбу компонент мобил фотография соҳасида янги стандартларни белгилаши кутилмоқда.
Келажакдаги флагманлар учун пойдеворТаниқли инсайдер Ice Universe тақдим этган маълумотларга таяниб, ixbt.com нашри Oppo ва Samsung компаниялари ўртасидаги кутилмаган боглиқликни очиб берди. Маълум бўлишича, ушбу инновацион сенсор келгусида Жанубий Корея гигантининг энг асосий қурилмаларидан бирига айланади.
Хусусан, Oppo Финд X10 Pro Max да қўлланилган асосий матрисанинг асосий хусусиятлари Samsung компаниясининг келгуси йилларда чиқарилиши режалаштирилган Galaxy S27 Ultra модели учун мўлжалланган HP6 сенсори билан тахминан 90 фоизга мос келади. Бу эса Oppo ўз қурилмаларида энг сўнгги ва истиқболли ишланмаларни татбиқ этишга интилаётганини кўрсатади.
Смартфонлар қаторидаги фарқларИшлаб чиқарувчи янги туркумдаги моделларни имкониятларидан келиб чиқиб табақалаштирган. Хусусан, сериянинг стандарт талқини бўлган Oppo Финд X10 модели иккита 200 мегапикселли камера билан таъминланади. Бу эса фойдаланувчиларга флагман имкониятларидан бироз қулайроқ нархларда фойдаланиш имконини беради.
Pro Max версияси эса учта шундай ультра-юқори аниқликдаги сенсорларни ўз ичига олиб, мобил суратга олиш имкониятларини янги босқичга олиб чиқади. Ушбу ёндашув бозорда етакчилик учун курашаётган брендларнинг оптика ва сенсорлар йўналишидаги рақобатини янада кучайтиради.
Oppo Финд X10 Pro Max модели ва унинг технологик хусусиятлари келгусида Samsung Galaxy S27 Ultra флагманида қандай натижа кўрсатишига замин ҳозирламоқда. Мутахассислар ушбу ҳамкорлик ёки технологик ўхшашликлар келгуси йилларда смартфон саноатининг ривожланиш векторини белгилаб беришини таъкидламоқда.
Изоҳлар 0
…