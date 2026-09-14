Oppo Финд X10 Pro Max ва Samsung Galaxy S27 Ultra алоқаси маълум бўлди

·3·Техно
Oppo Финд X10 Pro Max ва Samsung Galaxy S27 Ultra алоқаси маълум бўлди

Мобилсозлик бозорида янги технологик марралар забт этилмоқда. ixbt.com нашрининг хабар беришича, Oppo компанияси ўзининг янги флагмани — Oppo Финд X10 Pro Max смартфонини намойиш этди. Мазкур қурилма дунёда илк бор учта 200 мегапикселли камералар жамланмаси билан жиҳозлангани билан бутун дунё экспертлари ва технология ишқибозларининг эътиборини тортди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Тақдим этилган янги флагманнинг техник имкониятлари орасида айниқса бош сенсор алоҳида аҳамият касб этади. Инсайдер маълумотларига кўра, смартфонда Samsung Семикондуктор томонидан ишлаб чиқарилган HPК матризасидан фойдаланилган. Ушбу компонент мобил фотография соҳасида янги стандартларни белгилаши кутилмоқда.

Келажакдаги флагманлар учун пойдевор

Таниқли инсайдер Ice Universe тақдим этган маълумотларга таяниб, ixbt.com нашри Oppo ва Samsung компаниялари ўртасидаги кутилмаган боглиқликни очиб берди. Маълум бўлишича, ушбу инновацион сенсор келгусида Жанубий Корея гигантининг энг асосий қурилмаларидан бирига айланади.

Хусусан, Oppo Финд X10 Pro Max да қўлланилган асосий матрисанинг асосий хусусиятлари Samsung компаниясининг келгуси йилларда чиқарилиши режалаштирилган Galaxy S27 Ultra модели учун мўлжалланган HP6 сенсори билан тахминан 90 фоизга мос келади. Бу эса Oppo ўз қурилмаларида энг сўнгги ва истиқболли ишланмаларни татбиқ этишга интилаётганини кўрсатади.

Смартфонлар қаторидаги фарқлар

Ишлаб чиқарувчи янги туркумдаги моделларни имкониятларидан келиб чиқиб табақалаштирган. Хусусан, сериянинг стандарт талқини бўлган Oppo Финд X10 модели иккита 200 мегапикселли камера билан таъминланади. Бу эса фойдаланувчиларга флагман имкониятларидан бироз қулайроқ нархларда фойдаланиш имконини беради.

Pro Max версияси эса учта шундай ультра-юқори аниқликдаги сенсорларни ўз ичига олиб, мобил суратга олиш имкониятларини янги босқичга олиб чиқади. Ушбу ёндашув бозорда етакчилик учун курашаётган брендларнинг оптика ва сенсорлар йўналишидаги рақобатини янада кучайтиради.

Oppo Финд X10 Pro Max модели ва унинг технологик хусусиятлари келгусида Samsung Galaxy S27 Ultra флагманида қандай натижа кўрсатишига замин ҳозирламоқда. Мутахассислар ушбу ҳамкорлик ёки технологик ўхшашликлар келгуси йилларда смартфон саноатининг ривожланиш векторини белгилаб беришини таъкидламоқда.

OppoSamsungСмартфонТехнологияЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung Galaxy S24 флагманлари янги сунъий интеллект функцияларига эга бўлдиSamsung Galaxy S24 флагманлари янги сунъий интеллект функцияларига эга бўлдиБугун, 17:55Huawei Смарт Локк 2 Pro Энжой Эдитион: 3D юзни таниш технологияли янги қулфHuawei Смарт Локк 2 Pro Энжой Эдитион: 3D юзни таниш технологияли янги қулфБугун, 17:24Samsung Galaxy A57 учун янги хавфсизлик янгиланиши чиқдиSamsung Galaxy A57 учун янги хавфсизлик янгиланиши чиқдиБугун, 16:56iQOO 16 смартфони 10 000 нит ёрқинликдаги илк Samsung M16 экранини олдиiQOO 16 смартфони 10 000 нит ёрқинликдаги илк Samsung M16 экранини олдиБугун, 15:53Xiaomi уч барабанли янги кир ювиш машинасини тақдим этдиXiaomi уч барабанли янги кир ювиш машинасини тақдим этдиБугун, 15:28Инқироз хавфи: АҚШда сунъий интеллект «пуфаги» ёрилмоқда — Трампнинг Хитойдан қўрқувиИнқироз хавфи: АҚШда сунъий интеллект «пуфаги» ёрилмоқда — Трампнинг Хитойдан қўрқувиБугун, 15:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади