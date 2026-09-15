Xiaomi компанияси Redmi ТВ А Pro 2027 сериясини тақдим этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Xiaomi компанияси 4K форматидаги Redmi ТВ А Pro 2027 Премиум Эдитион телевизорларининг савдосини бошлади.
- Ушбу туркум 55, 65, 75 ва 85 дюймли экран ўлчамлари билан тақдим этилган бўлиб, улар антижилвир қоплама, 288 Гц гача янгиланиш частотаси ва 36 ваттли овоз тизимига эга.
- Телевизорлар Xiaomi HyperOS 3 операцион тизимида ишлайди, Wi-Fi 6 ва NFC технологияларини қўллаб-қувватлайди, шунингдек, иккита HDMI 2.1 порти билан жиҳозланган.
Xiaomi технология гиганти ўзининг янги — 4K форматидаги Redmi ТВ А Pro 2027 Премиум Эдитион телевизорлар линиясининг савдоси расман бошланганини эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур туркум ўз ичига тўрт хил диагоналдаги экранларни олган бўлиб, харидорларга кенг танлов имкониятини тақдим этади ва замонавий уй кинотеатри бозорида жиддий рақобат қилишга мўлжалланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги қурилмалар қатори турли ўлчамдаги экран вариантлари билан ажралиб туради. Харидорлар эҳтиёжидан келиб чиқиб, 55, 65, 75 ҳамда улкан 85 дюймли моделлар орасидан ўзига мос келадиганини танлаши мумкин. Ушбу техника фойдаланувчиларга сифатли тасвир ва кенгайтирилган функционал имкониятларни ўртача нарх сегментида тақдим этиши билан аҳамиятлидир.
Техник имкониятлар ва экран хусусиятлариТелевизорлар қаторининг асосий эътиборга молик жиҳатларидан бири бу унинг дисплейи ҳисобланади. Экранга махсус антижилвир (антиблиск) қоплама югуртирилган бўлиб, у хона ичидаги ёруғлик қайтишини сезиларли даражада камайтиради ва узоқ вақт кўрганда кўзга тушадиган зўриқишнинг олдини олади. Шунингдек, экран янгиланиш частотаси 288 Hz гача етиши динамик саҳналар, видеоўйинлар ҳамда спорт мусобақаларини томоша қилишда юқори силлиқликни таъминлайди.
Тасвир сифати билан бир қаторда овоз тизимига ҳам алоҳида эътибор қаратилган. Қурилма умумий қуввати 36 ватт бўлган тўртта динамик билан жиҳозланган бўлиб, улар табиий ва ҳажмли овоз эффектини кафолатлайди. Шунингдек, экран ДСИ-P3 ранглар қамровининг 94 фоизини қўллаб-қувватлайди, бу эса рангларнинг янада жонли ва аниқ чиқишини таъминлайди.
Дастурий таъминот ва нарх сиёсатиҚурилманинг аппарат ва дастурий қисми замонавий талабларга тўлиқ жавоб беради. Телевизорлар Xiaomi HyperOS 3 операцион тизимида ишлайди, симсиз уланиш учун Wi-Fi 6 технологияси мавжуд ҳамда смартфондаги контентни бир сонияда экранга узатиш имконини берувчи NFC функцияси ўрнатилган. Ўйинсеварлар учун иккита тўлиқ тезликдаги HDMI 2.1 порти хизмат қилади.
Нархлар масаласига келсак, 55 дюймли бошланғич модел 2099 юан туради, давлат субсидиялари ҳисобга олинса, унинг нархи 1784,15 юанга (тахминан 265 АҚШ доллари) тушади. Энг йирик 85 дюймли версиянинг нархи эса субсидия билан 4249,15 юанни (тахминан 633 доллар) ташкил этади. Субсидия акцияси маълум муддат давом этиши режалаштирилган.
Ҳозирги вақтда янги Redmi ТВ А Pro 2027 Премиум Эдитион телевизорлари Xiaomi Ҳоме чакана савдо тармоқларида ҳамда компаниянинг расмий интернет-дўконида харидорлар учун очиқ ҳолда сотувга чиқарилган.
Изоҳлар 0
…