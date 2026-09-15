Xiaomi компанияси Redmi ТВ А Pro 2027 сериясини тақдим этди

·20·Техно
Xiaomi компанияси Redmi ТВ А Pro 2027 сериясини тақдим этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Xiaomi компанияси 4K форматидаги Redmi ТВ А Pro 2027 Премиум Эдитион телевизорларининг савдосини бошлади.
  • Ушбу туркум 55, 65, 75 ва 85 дюймли экран ўлчамлари билан тақдим этилган бўлиб, улар антижилвир қоплама, 288 Гц гача янгиланиш частотаси ва 36 ваттли овоз тизимига эга.
  • Телевизорлар Xiaomi HyperOS 3 операцион тизимида ишлайди, Wi-Fi 6 ва NFC технологияларини қўллаб-қувватлайди, шунингдек, иккита HDMI 2.1 порти билан жиҳозланган.

Xiaomi технология гиганти ўзининг янги — 4K форматидаги Redmi ТВ А Pro 2027 Премиум Эдитион телевизорлар линиясининг савдоси расман бошланганини эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур туркум ўз ичига тўрт хил диагоналдаги экранларни олган бўлиб, харидорларга кенг танлов имкониятини тақдим этади ва замонавий уй кинотеатри бозорида жиддий рақобат қилишга мўлжалланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги қурилмалар қатори турли ўлчамдаги экран вариантлари билан ажралиб туради. Харидорлар эҳтиёжидан келиб чиқиб, 55, 65, 75 ҳамда улкан 85 дюймли моделлар орасидан ўзига мос келадиганини танлаши мумкин. Ушбу техника фойдаланувчиларга сифатли тасвир ва кенгайтирилган функционал имкониятларни ўртача нарх сегментида тақдим этиши билан аҳамиятлидир.

Техник имкониятлар ва экран хусусиятлари

Телевизорлар қаторининг асосий эътиборга молик жиҳатларидан бири бу унинг дисплейи ҳисобланади. Экранга махсус антижилвир (антиблиск) қоплама югуртирилган бўлиб, у хона ичидаги ёруғлик қайтишини сезиларли даражада камайтиради ва узоқ вақт кўрганда кўзга тушадиган зўриқишнинг олдини олади. Шунингдек, экран янгиланиш частотаси 288 Hz гача етиши динамик саҳналар, видеоўйинлар ҳамда спорт мусобақаларини томоша қилишда юқори силлиқликни таъминлайди.

Тасвир сифати билан бир қаторда овоз тизимига ҳам алоҳида эътибор қаратилган. Қурилма умумий қуввати 36 ватт бўлган тўртта динамик билан жиҳозланган бўлиб, улар табиий ва ҳажмли овоз эффектини кафолатлайди. Шунингдек, экран ДСИ-P3 ранглар қамровининг 94 фоизини қўллаб-қувватлайди, бу эса рангларнинг янада жонли ва аниқ чиқишини таъминлайди.

Дастурий таъминот ва нарх сиёсати

Қурилманинг аппарат ва дастурий қисми замонавий талабларга тўлиқ жавоб беради. Телевизорлар Xiaomi HyperOS 3 операцион тизимида ишлайди, симсиз уланиш учун Wi-Fi 6 технологияси мавжуд ҳамда смартфондаги контентни бир сонияда экранга узатиш имконини берувчи NFC функцияси ўрнатилган. Ўйинсеварлар учун иккита тўлиқ тезликдаги HDMI 2.1 порти хизмат қилади.

Нархлар масаласига келсак, 55 дюймли бошланғич модел 2099 юан туради, давлат субсидиялари ҳисобга олинса, унинг нархи 1784,15 юанга (тахминан 265 АҚШ доллари) тушади. Энг йирик 85 дюймли версиянинг нархи эса субсидия билан 4249,15 юанни (тахминан 633 доллар) ташкил этади. Субсидия акцияси маълум муддат давом этиши режалаштирилган.

Ҳозирги вақтда янги Redmi ТВ А Pro 2027 Премиум Эдитион телевизорлари Xiaomi Ҳоме чакана савдо тармоқларида ҳамда компаниянинг расмий интернет-дўконида харидорлар учун очиқ ҳолда сотувга чиқарилган.

XiaomiRedmi ТВСмарт ТВТехнологияЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кореан Air самолётларида Starlink бепул интернети ишга тушдиКореан Air самолётларида Starlink бепул интернети ишга тушдиБугун, 10:52АҚШ космосни назорат қилиш учун орбитал қуролга эга эканини айтдиАҚШ космосни назорат қилиш учун орбитал қуролга эга эканини айтдиБугун, 10:22Янги iPhone Дуо экранидаги ноодатий муаммо фош этилдиЯнги iPhone Дуо экранидаги ноодатий муаммо фош этилдиБугун, 09:58ППХ автомобиллари ҳаракат вақтидаёқ юзларни таний олади: бу технология қандай ишлайди?ППХ автомобиллари ҳаракат вақтидаёқ юзларни таний олади: бу технология қандай ишлайди?Бугун, 07:03OpenAI Гласс Имагинг компаниясини 300 миллион долларга сотиб олдиOpenAI Гласс Имагинг компаниясини 300 миллион долларга сотиб олдиБугун, 01:55Google янги турдаги Android ноутбуклари учун олдиндан буюртмаларни бошлайдиGoogle янги турдаги Android ноутбуклари учун олдиндан буюртмаларни бошлайдиБугун, 01:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади