ОКМК «Хоразм» билан асабий жангда ғалабани илиб кетди — Қосимов жамоаси чорак финалда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- ОКМК Ўзбекистон кубоги 1/8 финалида «Хоразм»ни қийин кечган ўйинда 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, чорак финалга йўл олди.
- Сиаваш Ҳақназарий 60-дақиқада пеналтидан ҳисобни очган бўлса, 86-дақиқада Умидбек Султонов мувозанатни тиклади.
- Аммо қўшиб берилган 90+10-дақиқада Ҳақназарий иккинчи пеналтини аниқ амалга ошириб, жамоасига ғалабани тақдим этди.
- Бу ғалаба ОКМКни Ўзбекистон кубоги чорак финалининг 7-расмий иштирокчисига айлантирди.
Ўзбекистон кубоги 1/8 финал баҳсларида кутилмаган ҳаяжон, мислсиз шиддат ва охирги сонияларда ҳал бўлган ҳақиқий кубок драмаси гувоҳига айландик. Олмалиқда маҳаллий ОКМК жамоаси ўз майдонида мардонавор кураш таклиф этган «Хоразм» клубини қабул қилди. Учрашув аввалидан Миржалол Қосимов шогирдлари фаворит сифатида кўрилган бўлса-да, Урганч шарафини ҳимоя қилаётган меҳмонлар олмалиқликларга жиддий қаршилик кўрсатиб, ўйинни ҳақиқий асаблар жангига айлантирди. Беллашувнинг 60-дақиқасида Сиаваш Ҳақназарий пенальтидан ҳисобни очган бўлса, 86-дақиқада «Хоразм» аъзоси Умидбек Султонов мувозанатни тиклаб, кубок сенсациясини амалга оширишга жуда яқин келди.
Бироқ бош ҳакам томонидан қўшиб берилган 90+10-дақиқада ОКМК фойдасига белгиланган иккинчи пенальти барчасини ҳал қилди: Ҳақназарий совуққонлик билан тўпни тўрга жойлаб, дублни расмийлаштирди ва жамоасига 2:1 ҳисобидаги қийин ғалабани тақдим этди. Ушбу ғалаба эвазига «кончилар» Ўзбекистон кубоги чорак финалининг 7-расмий иштирокчисига айланди. Хўш, Миржалол Қосимов шогирдларига бу баҳсда нима етишмади, «Хоразм» қаҳрамонлигига сониялар қандай монелик қилди ва ОКМК кубокни боши узра кўтара оладими?
«Иккита пенальти ва 90+10-дақиқадаги нажот»: Баҳснинг голлар хроникаси
Олмалиқ яшил майдонида юз берган ҳал қилувчи лаҳзалар:
60-дақиқа (1:0): Узоқ вақт давом этган босимдан сўнг ОКМК 11 метрлик жарима зарбаси ишлаб олди ва эронлик легионер Сиаваш Ҳақназарий дарвозабонга ҳеч қандай имконият қолдирмади;
86-дақиқа (1:1): «Хоразм» ҳеч қачон таслим бўлмаслигини кўрсатди — асосий вақт тугашига 4 дақиқа қолганда Умидбек Султонов ажойиб ҳужумни гол билан якунлаб, стадионни шок ҳолатига туширди;
90+10-дақиқа (2:1): Қўшиб берилган вақтнинг сўнгги сонияларида ҳакам яна нуқтани кўрсатди; Сиаваш Ҳақназарий яна совуққон ҳаракат қилди ва пенальтини голга айлантириб, «кончилар»га чорак финал йўлланмасини тақдим этди;
Чорак финалнинг 7-жамоаси: Ушбу драматик муваффақият эвазига Олмалиқ клуби Ўзбекистон кубогининг 1/4 финал босқичига расман қадам қўйди.
Яшил майдонга тушган асосий кучлар: Таркиблар
Мураббийлар ушбу принципиал баҳсга ташлаган футболчилар:
ОКМК таркиби: Ҳамидулло Абдунабиев (дарвозабон), Миржамол Қосимов, Гиорги Папава, Авазбек Ўлмасалиев, Дилшодбек Ахмадалиев, Абубакр Ризо Турдиалиев, Азиз Холмуродов, Нодирбек Абдураззоқов, Аҳмадулло Муқумжонов, Урош Койич ҳамда ўйин қаҳрамони Сиаваш Ҳақназарий;
«Хоразм» таркиби: Умиджон Эргашев (дарвозабон), Аббосжон Отахонов, Нуржаҳон Музаффаров, Сардор Азимов, Рафаэль Таварес, Максим Ширяев, Суннатуллоҳ Ҳамиджонов, Суҳроб Иззатов, Азизжон Аҳроров, Аброр Хўсинов ҳамда Рафаэль Сабино Дос Сантос;
Жасорат кўрсатган меҳмонлар: Урганч клуби легионерлари ва маҳаллий ёшлари билан Суперлига етакчиларидан бирига қарши охиригача тенгма-тенг жанг қилди.
Миржалол Қосимов жамоаси олдидаги янги марралар
Кубок баҳси берган таҳлилий хулосалар:
Ҳақназарий фактори: Эронлик яримҳимоячининг совуққонлиги ва лидерлик қобилияти жамоани кубокдаги кутилмаган ҳалокатдан қутқариб қолди;
Ҳимоядаги қўнғироқ: 86-дақиқада гол ўтказиб юборилиши ва рақибнинг қарши ҳужумлари ОКМК ҳимоя чизиғида диққатни жамлаш бўйича муаммолар борлигини яна бир бор кўрсатди;
Чорак финал йўли: Энди Миржалол Қосимов шогирдлари кубок бош соврини сари юришни давом эттиради ва кейинги босқичларда уларни янада муросасиз рақиблар кутмоқда.
Олмалиқда кечган ушбу 100 дақиқалик триллер кубок учрашувларида фаворит мақоми фақат қоғозда эканини ва ҳар бир ғалаба учун майдонда қон кечиш кераклигини яна бир бор исботлади.
Сизнингча, 90+10-дақиқада қўлга киритилган ушбу оғир ғалаба ОКМКнинг кубокдаги чемпионлик имкониятларини оширадими ёки Миржалол Қосимов жамоаси бундай ўйин билан чорак финалда қоқилиши мумкинми? Мардонавор курашган «Хоразм» жамоасининг ўйинига қандай баҳо берасиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Ўзбекистон кубогининг ушбу шиддатли қарама-қаршилиги таҳлилини барча футбол ишқибозлари ҳамда дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…