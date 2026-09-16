Байқонурдан “Прогрес МС-35” юк кемаси МКС сари муваффақиятли учирилди

·0·Техно
Байқонурдан “Прогрес МС-35” юк кемаси МКС сари муваффақиятли учирилди

Ixbt.com маълумотига кўра, Байқонур космодромининг 31-майдончасидан “Soyuz-2.1b” ташувчи ракетаси “Прогрес МС-35” юк кемаси билан бирга муваффақиятли фазога кўтарилди. Мазкур парвоз учинчи босқичдаги техник муаммолар сабабли бироз кечиктирилган эди, бироқ мутахассислар барча камчиликларни бартараф этгач, режалаштирилган муҳим космик миссия муваффақиятли бошланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу космик кема Халқаро космик станцияга (МКС) зарур бўлган муҳим захиралар, ёқилғи ва илмий жиҳозларни етказиб беришга мўлжалланган. Мутахассислар кеманинг МКС билан туташуви белгиланган вақтда амалга ошишини кутилмоқда, бу эса станциядаги экипажнинг узлуксиз фаолиятини таъминлашда муҳим аҳамият касб этади.

Фазога етказилаётган муҳим юклар ҳажми

Умумий оғирлиги қарийб 7,4 тонна бўлган “Прогрес МС-35” кемаси бортида станция эҳтиёжлари учун жами 2,4 тоннага яқин турли хил юклар мавжуд. Ушбу юклар қаторига станцияни кейинги операциялар учун зарур ёқилғи билан тўлдириш мақсадида 842 килограмм ёқилғи киритилган.

Шунингдек, кема бортида космонавтлар учун 420 килограмм ичимлик суви, 50 килограмм кислород ҳамда 1275 килограмм озиқ-овқат ва бошқа зарур озиқа захиралари мавжуд. Экипажнинг кундалик ҳаёти ва саломатлигини таъминлаш учун 357 килограмм санитария-гигиена жиҳозлари ҳамда вазнсизликнинг салбий таъсирини олдини олишга қаратилган 20 килограмм дор-дармонлар етказилмоқда.

Илмий тажрибалар ва келажакдаги “Теледроид” технологияси

Юкнинг алоҳида қисмини “Теледроид”, “Газоанализатор-ФС”, “Биополимер”, “Виртуал”, “ Вампир”, “Ураган” ва “Сепарация” каби илмий тажрибалар учун мўлжалланган асбоб-ускуналар ташкил этади. Улар орасида “Теледроид” эксперименти алоҳида қизиқиш уйғотиб, космонавтларга станциядан ташқарида масофадан туриб ёрдам берадиган антропоморф робот технологиясини ривожлантиришга қаратилган.

Кема орбитага космонавтнинг иш жойи ҳисобланган махсус экзоскелетни етказиб бермоқда. Оператор ушбу қурилма ёрдамида келгусида робот ҳаракатларини бошқариши мумкин бўлади. Роботнинг ўзи эса станцияга кейинги юк кемаларидан бирида юборилиши режалаштирилган бўлиб, келгусида хавфли ёки зерикарли очиқ фазо амалиётларини бажаришда инсонларга яқиндан ёрдам беради.

Soyuz-2.1bПрогрес МС-35МКСКосмонавтикаТеледроид
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NASA сунъий интеллектга эга автоном роботлар гуруҳини синовдан ўтказдиNASA сунъий интеллектга эга автоном роботлар гуруҳини синовдан ўтказдиБугун, 19:58Онйх Boox Android 16 бошқарувида ишлайдиган учта янги электрон китобни тақдим этдиОнйх Boox Android 16 бошқарувида ишлайдиган учта янги электрон китобни тақдим этдиБугун, 18:26Нанкй Грасе Роман космик телескопи 22 йилгача хизмат қилиши мумкинНанкй Грасе Роман космик телескопи 22 йилгача хизмат қилиши мумкинБугун, 17:51Сунъий интеллект агентлари иш топиш учун оммавий равишда хат юбормоқдаСунъий интеллект агентлари иш топиш учун оммавий равишда хат юбормоқдаБугун, 16:51Интерлуне Ойда гелий-3 қазиб олиш учун яна 5 миллион доллар маблағ жалб қилдиИнтерлуне Ойда гелий-3 қазиб олиш учун яна 5 миллион доллар маблағ жалб қилдиБугун, 15:27SpaceX Starship учун қайта ишланган иссиқлик плиталарини синовдан ўтказмоқдаSpaceX Starship учун қайта ишланган иссиқлик плиталарини синовдан ўтказмоқдаБугун, 14:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади