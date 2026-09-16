Байқонурдан “Прогрес МС-35” юк кемаси МКС сари муваффақиятли учирилди
Ixbt.com маълумотига кўра, Байқонур космодромининг 31-майдончасидан “Soyuz-2.1b” ташувчи ракетаси “Прогрес МС-35” юк кемаси билан бирга муваффақиятли фазога кўтарилди. Мазкур парвоз учинчи босқичдаги техник муаммолар сабабли бироз кечиктирилган эди, бироқ мутахассислар барча камчиликларни бартараф этгач, режалаштирилган муҳим космик миссия муваффақиятли бошланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ушбу космик кема Халқаро космик станцияга (МКС) зарур бўлган муҳим захиралар, ёқилғи ва илмий жиҳозларни етказиб беришга мўлжалланган. Мутахассислар кеманинг МКС билан туташуви белгиланган вақтда амалга ошишини кутилмоқда, бу эса станциядаги экипажнинг узлуксиз фаолиятини таъминлашда муҳим аҳамият касб этади.
Фазога етказилаётган муҳим юклар ҳажмиУмумий оғирлиги қарийб 7,4 тонна бўлган “Прогрес МС-35” кемаси бортида станция эҳтиёжлари учун жами 2,4 тоннага яқин турли хил юклар мавжуд. Ушбу юклар қаторига станцияни кейинги операциялар учун зарур ёқилғи билан тўлдириш мақсадида 842 килограмм ёқилғи киритилган.
Шунингдек, кема бортида космонавтлар учун 420 килограмм ичимлик суви, 50 килограмм кислород ҳамда 1275 килограмм озиқ-овқат ва бошқа зарур озиқа захиралари мавжуд. Экипажнинг кундалик ҳаёти ва саломатлигини таъминлаш учун 357 килограмм санитария-гигиена жиҳозлари ҳамда вазнсизликнинг салбий таъсирини олдини олишга қаратилган 20 килограмм дор-дармонлар етказилмоқда.
Илмий тажрибалар ва келажакдаги “Теледроид” технологиясиЮкнинг алоҳида қисмини “Теледроид”, “Газоанализатор-ФС”, “Биополимер”, “Виртуал”, “ Вампир”, “Ураган” ва “Сепарация” каби илмий тажрибалар учун мўлжалланган асбоб-ускуналар ташкил этади. Улар орасида “Теледроид” эксперименти алоҳида қизиқиш уйғотиб, космонавтларга станциядан ташқарида масофадан туриб ёрдам берадиган антропоморф робот технологиясини ривожлантиришга қаратилган.
Кема орбитага космонавтнинг иш жойи ҳисобланган махсус экзоскелетни етказиб бермоқда. Оператор ушбу қурилма ёрдамида келгусида робот ҳаракатларини бошқариши мумкин бўлади. Роботнинг ўзи эса станцияга кейинги юк кемаларидан бирида юборилиши режалаштирилган бўлиб, келгусида хавфли ёки зерикарли очиқ фазо амалиётларини бажаришда инсонларга яқиндан ёрдам беради.
Изоҳлар 0
…