Google Pixel смартфонларидаги хавфли нол-клик заифлик ёпилди

·4·Техно
Google Pixel смартфонларидаги хавфли нол-клик заифлик ёпилди

Google компанияси Pixel смартфонлари учун шошилинч хавфсизлик янгиланишини чиқарди. Ушбу янгиланиш қурилмалардаги КВE-2026-58704 деб белгиланган жиддий хавфсизлик бўшлиғини бартараф этишга қаратилган бўлиб, ixbt.com маълумотига кўра, мазкур хатолик аллақачон мақсадли киберҳужумларда фойдаланилгани тасдиқланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мутахассисларнинг тушунтиришича, заифлик смартфон модемининг дастурий таъминотида жойлашган бўлиб, тажовузкорларга ўз имтиёзларини ошириш имконини берган. Айрим сценарийларда бу ҳолат модемнинг изоляция қилинган муҳитидан чиқиб, қурилманинг бошқа маълумотлари ва компонентларига кириш йўлини очиши мумкин эди. Амалда эса бу жиноятчига смартфон устидан тўлиқ назорат ўрнатиш имкониятини берарди.

Нол-клик ҳужумларнинг хавфи

Мазкур заифликнинг энг хавфли жиҳати шундаки, у нол-клик (зеро-кликк) ҳужумларини амалга оширишга имкон берган. Pixel эгасидан ҳеч қандай шубҳали ҳаволани босиш, номаълум иловани ўрнатиш, файлни ишга тушириш ёки бошқа бирор ҳаракатни бажариш талаб этилмаган — барча жараён автоматик равишда содир бўлган.

Ixbt.com хабарига кўра, Google компанияси КВE-2026-58704 реал ҳаётда ишлатилганига доир аломатларни аниқлаган. Бироқ гап оммавий хакерлик ҳужумлари ҳақида эмас, балки чекланган доирадаги фойдаланувчиларга қарши қаратилган махсус ва аниқ нишонга олинган операциялар ҳақида бормоқда.

Тергов ва ҳимоя чоралари

Ҳозирча Google ортида айнан кимлар тургани ёки ҳужумлар қандай амалга оширилгани ҳақидаги маълумотларни ошкор этмаган. Шунингдек, компания бу заифликни бирон-бир аниқ дастурий таъминот ишлаб чиқарувчиси ёки давлат тузилмалари билан боғламаяпти.

Бундай нол-клик хатолар киберхавфсизлик оламида тижорий жосуслик дастурларини яратувчилар учун энг қимматли ресурслардан бири ҳисобланади. Сабаби улар фойдаланувчининг иштирокисиз ва ҳеч қандай огоҳлантиришсиз қурбоннинг қурилмасига кириш имконини беради.

Фойдаланувчиларнинг хавфсизлигини таъминлаш мақсадида Google ушбу хатоликни тузатувчи патчни жорий хавфсизлик янгиланиши таркибига киритди. Pixel смартфони эгаларига ўз қурилмаларидаги тизимни зудлик билан янгилаб олиш қатъий тавсия этилади.

Google PixelКиберхавфсизликЗеро-кликкСмартфонЯнгиланиш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Tecno Пова 8 Pro 5G смартфонининг махсус Lamborghini версияси намойиш этилдиTecno Пова 8 Pro 5G смартфонининг махсус Lamborghini версияси намойиш этилдиБугун, 14:57иФлйтек компанияси суҳбатларни ёзиб олувчи AI Рекординг Кард қурилмасини тақдим этдииФлйтек компанияси суҳбатларни ёзиб олувчи AI Рекординг Кард қурилмасини тақдим этдиБугун, 14:24Starlink Мобиле халқаро алоқа лицензиясини олдиStarlink Мобиле халқаро алоқа лицензиясини олдиБугун, 13:57iPhone 18 Pro Max синовларда Android флагманларидан совуқроқ экани маълум бўлдиiPhone 18 Pro Max синовларда Android флагманларидан совуқроқ экани маълум бўлдиБугун, 13:26Хитой смартфон бозорида Huawei етакчилик қилмоқдаХитой смартфон бозорида Huawei етакчилик қилмоқдаБугун, 12:52Дунёдаги илк Ryzen AI Max+ PRO 495 ноутбуки суратга олиндиДунёдаги илк Ryzen AI Max+ PRO 495 ноутбуки суратга олиндиБугун, 12:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади