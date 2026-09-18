Google Pixel смартфонларидаги хавфли нол-клик заифлик ёпилди
Google компанияси Pixel смартфонлари учун шошилинч хавфсизлик янгиланишини чиқарди. Ушбу янгиланиш қурилмалардаги КВE-2026-58704 деб белгиланган жиддий хавфсизлик бўшлиғини бартараф этишга қаратилган бўлиб, ixbt.com маълумотига кўра, мазкур хатолик аллақачон мақсадли киберҳужумларда фойдаланилгани тасдиқланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мутахассисларнинг тушунтиришича, заифлик смартфон модемининг дастурий таъминотида жойлашган бўлиб, тажовузкорларга ўз имтиёзларини ошириш имконини берган. Айрим сценарийларда бу ҳолат модемнинг изоляция қилинган муҳитидан чиқиб, қурилманинг бошқа маълумотлари ва компонентларига кириш йўлини очиши мумкин эди. Амалда эса бу жиноятчига смартфон устидан тўлиқ назорат ўрнатиш имкониятини берарди.
Нол-клик ҳужумларнинг хавфиМазкур заифликнинг энг хавфли жиҳати шундаки, у нол-клик (зеро-кликк) ҳужумларини амалга оширишга имкон берган. Pixel эгасидан ҳеч қандай шубҳали ҳаволани босиш, номаълум иловани ўрнатиш, файлни ишга тушириш ёки бошқа бирор ҳаракатни бажариш талаб этилмаган — барча жараён автоматик равишда содир бўлган.
Ixbt.com хабарига кўра, Google компанияси КВE-2026-58704 реал ҳаётда ишлатилганига доир аломатларни аниқлаган. Бироқ гап оммавий хакерлик ҳужумлари ҳақида эмас, балки чекланган доирадаги фойдаланувчиларга қарши қаратилган махсус ва аниқ нишонга олинган операциялар ҳақида бормоқда.
Тергов ва ҳимоя чоралариҲозирча Google ортида айнан кимлар тургани ёки ҳужумлар қандай амалга оширилгани ҳақидаги маълумотларни ошкор этмаган. Шунингдек, компания бу заифликни бирон-бир аниқ дастурий таъминот ишлаб чиқарувчиси ёки давлат тузилмалари билан боғламаяпти.
Бундай нол-клик хатолар киберхавфсизлик оламида тижорий жосуслик дастурларини яратувчилар учун энг қимматли ресурслардан бири ҳисобланади. Сабаби улар фойдаланувчининг иштирокисиз ва ҳеч қандай огоҳлантиришсиз қурбоннинг қурилмасига кириш имконини беради.
Фойдаланувчиларнинг хавфсизлигини таъминлаш мақсадида Google ушбу хатоликни тузатувчи патчни жорий хавфсизлик янгиланиши таркибига киритди. Pixel смартфони эгаларига ўз қурилмаларидаги тизимни зудлик билан янгилаб олиш қатъий тавсия этилади.
Изоҳлар 0
…