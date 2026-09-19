UFC 331 олдидан даҳшатли кескинлик!: Арман Царукян ва Маурисио Руффи юзма-юз келди

·9·Спорт
UFC 331 олдидан даҳшатли кескинлик!: Арман Царукян ва Маурисио Руффи юзма-юз келди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • UFC 331 турнири олдидан Арман Сарукян ва Маурисио Руффи ўртасида юзма-юз келишувда кескинлик юқори даражага кўтарилди, ташкилотчилар жангчилар орасига тушиб, уларни ажратиб туришга мажбур бўлди.
  • Сарукян, кучли грепплер сифатида, Руффининг портловчи зарбаларига қарши курашади, Руффи эса ўзининг тезкор зарбалари билан рақибини нокаутга учратишга интилади.

UFC промоушенининг енгил вазн тоифасида навбатдаги портловчи ва муросасиз жанг арафасида ҳақиқий психологик тўқнашув юз берди. 20 сентябрь куни бўлиб ўтадиган шов-шувли UFC 331 рақамли турнири олдидан чемпионлик камарининг асосий даъвогари Арман Царукян ҳамда октагонга шиддат билан кириб келган хавфли бразилиялик нокаутчи Маурисио Руффи расмий кўз уриштириш — «face-to-face» маросимида юзма-юз тўқнаш келишди.

Саҳнага ўзига хос классик ва замонавий образларда кўриниш берган жангчилар ўртасидаги кескинлик шу қадар юқори нуқтага етдики, ташкилот расмийлари улар орасига тушиб, муддатидан аввал тўқнашув юз бермаслиги учун қўллари билан икки спортчини ажратиб туришга мажбур бўлди. Томонларнинг нигоҳларидаги очиқ совуққонлик ва жангга чанқоқлик мазкур баҳснинг муддатидан олдин нокаут ёки сабмишен билан тугаши муқаррарлигидан дарак бермоқда.

Хўш, кучли кураш мактаби ва темир жисмоний тайёргарликка эга Царукян Руффининг портловчи зарбаларига қандай бас келади ва 20 сентябрдаги ушбу даҳшатли тўқнашув енгил вазндаги чемпионлик пойгасини қай томонга буриб юборади?

«Орага одам тушди ва нигоҳлар жанги»: Саҳнадаги қайноқ лаҳзалар

UFC 331 медиа куни доирасида бўлиб ўтган нигоҳлар жангининг асосий тафсилотлари:

  • Бир қадамлик масофадаги нафрат: Царукян ва Руффи юзма-юз келганда орадаги масофани минимал даражагача қисқартириб, бир-бирининг кўзларига очиқ босим ўтказишга ҳаракат қилди;

  • Ташкилотчиларнинг хавотири: Вазият қўл жангига айланиб кетмаслиги учун UFC матбуот хизмати вакиллари ҳар икки жангчининг кўкрагидан ушлаб, уларни бир-биридан узоқроқ ушлаб туришга мажбур бўлди;

  • Стиль ва образлар рақобати: Арман Царукян классик костюм ва қора кўзойнакда совуққонлик намойиш этган бўлса, Маурисио Руффи қора плашда ўзига ишонч билан трибуналарга дадил сигнал берди;

  • Мухлислар эътибори: Ушбу дақиқалар тасвирланган суратлар ва видеолар ижтимоий тармоқларда бир неча соат ичида миллионлаб кўришлар тўплаб, UFC 331 турнирининг асосий визиткасига айланди.

«Кураш санъати бразилиялик нокаутчига қарши»: Жангчиларнинг кучлар нисбати

Октагондаги тўқнашувда ҳал қилувчи аҳамиятга эга тактик омиллар:

  • Арман Царукян (Фаворит): Дунёнинг энг кучли грепплерларидан бири, тинимсиз прессинг, кучли назорат ва стойкада ҳам рақибни қулата оладиган оғир зарбалар эгаси;

  • Маурисио Руффи (Хавфли даъвогар): «Бразилиялик Конор» дея таърифланаётган, тезкор чап қўл зарбаси ва кутилмаган масофадан йўлланадиган хай-киклари билан рақибларни эрта ухлатиб қўйиш устаси;

  • Партер ва Стойка қарама-қаршилиги: Жанг траекторияси равшан — Царукян рақибини пастга олиб тушиб бўғиш ёки назорат қилишга интилади, Руффи эса тик турган ҳолда битта ҳалокатли зарбани нишонга урмоқчи бўлади;

  • Чемпионлик пойгасига йўл: Бу жангдаги ғалаба Царукян учун расмий камар жангига тўғридан-тўғри йўл очса, Руффи учун дивизионнинг энг элита жангчилари сафига кириш чиптаси бўлади.

Спорт таҳлили: Мутахассисларнинг хулосаси ва жангдан кутилмалар

Халқаро ММА саҳнаси таҳлилчиларининг берган баҳолари:

  • Руҳий устунлик: Царукян кўплаб беш раундлик масъулиятли жангларни бошидан кечирган, бироқ Руффининг йўқотадиган ҳеч нарсаси йўқлиги уни икки карра хавфли рақибга айлантиради;

  • Дастлабки дақиқалар хавфи: Руффининг энг хавфли палласи — биринчи раунднинг илк уч дақиқаси; агар Арман бу бўрондан омон чиқиб, жангни пастга кўчирса, ғалаба эҳтимоли кескин ортади;

  • Тезкор финиш эҳтимоли: Таҳлилчилар мазкур жанг 15 дақиқалик тўлиқ вақтни талаб қилмаслиги ва муддатидан аввал тўхтатилиши мумкинлигини тахмин қилишмоқда.

20 сентябрь куни UFC 331 доирасида бўлиб ўтадиган Царукян — Руффи жанги октагоннинг энг қайноқ ва шов-шувли баҳси бўлиши кутилмоқда.

Сизнингча, 20 сентябрь кунги UFC 331 турнирида кечадиган ушбу тўқнашувда қайси жангчининг қўли баланд келади: Арман Царукян рақибини партерда яксон қиладими ёки Маурисио Руффи кутилмаган нокаут билан сенсация кўрсатадими? Жанг нечанчи раундда ва қайси усулда тугайди деб ўйлайсиз? Ўз таҳлилий фикр ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда ММА оламидаги ушбу қайноқ жанг шарҳини барча UFC ишқибозлари ва дўстларингизга улашинг!

UFC 331Арман ЦарукянМаурисио Руффи
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Маҳмуд Муродов ва Роман Долидзе «Hype Georgia» турнири олдидан юзма-юз келди (видео)Маҳмуд Муродов ва Роман Долидзе «Hype Georgia» турнири олдидан юзма-юз келди (видео)Бугун, 11:44Илия Топурия Гетжига оғир айблов қўйди — Жастиндан қандай жавоб янгради?Илия Топурия Гетжига оғир айблов қўйди — Жастиндан қандай жавоб янгради?Бугун, 11:36Алекс Баена Ламине Ямални дунёнинг энг яхши футболчиси деб атадиАлекс Баена Ламине Ямални дунёнинг энг яхши футболчиси деб атадиБугун, 11:33"Бавария" ва ПСЖ заиф жойимизни очиб ташлайди: Ламин Ямал ЕЧЛдаги асосий хавфни айтди"Бавария" ва ПСЖ заиф жойимизни очиб ташлайди: Ламин Ямал ЕЧЛдаги асосий хавфни айтдиБугун, 11:17Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этдиАбдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этдиБугун, 11:11Шахмат Олимпиадасининг 3-туридан сўнг Ўзбекистон терма жамоалари нечанчи ўринда? Шахмат Олимпиадасининг 3-туридан сўнг Ўзбекистон терма жамоалари нечанчи ўринда? Бугун, 11:07
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг