UFC 331 олдидан даҳшатли кескинлик!: Арман Царукян ва Маурисио Руффи юзма-юз келди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- UFC 331 турнири олдидан Арман Сарукян ва Маурисио Руффи ўртасида юзма-юз келишувда кескинлик юқори даражага кўтарилди, ташкилотчилар жангчилар орасига тушиб, уларни ажратиб туришга мажбур бўлди.
- Сарукян, кучли грепплер сифатида, Руффининг портловчи зарбаларига қарши курашади, Руффи эса ўзининг тезкор зарбалари билан рақибини нокаутга учратишга интилади.
UFC промоушенининг енгил вазн тоифасида навбатдаги портловчи ва муросасиз жанг арафасида ҳақиқий психологик тўқнашув юз берди. 20 сентябрь куни бўлиб ўтадиган шов-шувли UFC 331 рақамли турнири олдидан чемпионлик камарининг асосий даъвогари Арман Царукян ҳамда октагонга шиддат билан кириб келган хавфли бразилиялик нокаутчи Маурисио Руффи расмий кўз уриштириш — «face-to-face» маросимида юзма-юз тўқнаш келишди.
Саҳнага ўзига хос классик ва замонавий образларда кўриниш берган жангчилар ўртасидаги кескинлик шу қадар юқори нуқтага етдики, ташкилот расмийлари улар орасига тушиб, муддатидан аввал тўқнашув юз бермаслиги учун қўллари билан икки спортчини ажратиб туришга мажбур бўлди. Томонларнинг нигоҳларидаги очиқ совуққонлик ва жангга чанқоқлик мазкур баҳснинг муддатидан олдин нокаут ёки сабмишен билан тугаши муқаррарлигидан дарак бермоқда.
Хўш, кучли кураш мактаби ва темир жисмоний тайёргарликка эга Царукян Руффининг портловчи зарбаларига қандай бас келади ва 20 сентябрдаги ушбу даҳшатли тўқнашув енгил вазндаги чемпионлик пойгасини қай томонга буриб юборади?
«Орага одам тушди ва нигоҳлар жанги»: Саҳнадаги қайноқ лаҳзалар
UFC 331 медиа куни доирасида бўлиб ўтган нигоҳлар жангининг асосий тафсилотлари:
Бир қадамлик масофадаги нафрат: Царукян ва Руффи юзма-юз келганда орадаги масофани минимал даражагача қисқартириб, бир-бирининг кўзларига очиқ босим ўтказишга ҳаракат қилди;
Ташкилотчиларнинг хавотири: Вазият қўл жангига айланиб кетмаслиги учун UFC матбуот хизмати вакиллари ҳар икки жангчининг кўкрагидан ушлаб, уларни бир-биридан узоқроқ ушлаб туришга мажбур бўлди;
Стиль ва образлар рақобати: Арман Царукян классик костюм ва қора кўзойнакда совуққонлик намойиш этган бўлса, Маурисио Руффи қора плашда ўзига ишонч билан трибуналарга дадил сигнал берди;
Мухлислар эътибори: Ушбу дақиқалар тасвирланган суратлар ва видеолар ижтимоий тармоқларда бир неча соат ичида миллионлаб кўришлар тўплаб, UFC 331 турнирининг асосий визиткасига айланди.
«Кураш санъати бразилиялик нокаутчига қарши»: Жангчиларнинг кучлар нисбати
Октагондаги тўқнашувда ҳал қилувчи аҳамиятга эга тактик омиллар:
Арман Царукян (Фаворит): Дунёнинг энг кучли грепплерларидан бири, тинимсиз прессинг, кучли назорат ва стойкада ҳам рақибни қулата оладиган оғир зарбалар эгаси;
Маурисио Руффи (Хавфли даъвогар): «Бразилиялик Конор» дея таърифланаётган, тезкор чап қўл зарбаси ва кутилмаган масофадан йўлланадиган хай-киклари билан рақибларни эрта ухлатиб қўйиш устаси;
Партер ва Стойка қарама-қаршилиги: Жанг траекторияси равшан — Царукян рақибини пастга олиб тушиб бўғиш ёки назорат қилишга интилади, Руффи эса тик турган ҳолда битта ҳалокатли зарбани нишонга урмоқчи бўлади;
Чемпионлик пойгасига йўл: Бу жангдаги ғалаба Царукян учун расмий камар жангига тўғридан-тўғри йўл очса, Руффи учун дивизионнинг энг элита жангчилари сафига кириш чиптаси бўлади.
Спорт таҳлили: Мутахассисларнинг хулосаси ва жангдан кутилмалар
Халқаро ММА саҳнаси таҳлилчиларининг берган баҳолари:
Руҳий устунлик: Царукян кўплаб беш раундлик масъулиятли жангларни бошидан кечирган, бироқ Руффининг йўқотадиган ҳеч нарсаси йўқлиги уни икки карра хавфли рақибга айлантиради;
Дастлабки дақиқалар хавфи: Руффининг энг хавфли палласи — биринчи раунднинг илк уч дақиқаси; агар Арман бу бўрондан омон чиқиб, жангни пастга кўчирса, ғалаба эҳтимоли кескин ортади;
Тезкор финиш эҳтимоли: Таҳлилчилар мазкур жанг 15 дақиқалик тўлиқ вақтни талаб қилмаслиги ва муддатидан аввал тўхтатилиши мумкинлигини тахмин қилишмоқда.
20 сентябрь куни UFC 331 доирасида бўлиб ўтадиган Царукян — Руффи жанги октагоннинг энг қайноқ ва шов-шувли баҳси бўлиши кутилмоқда.
Сизнингча, 20 сентябрь кунги UFC 331 турнирида кечадиган ушбу тўқнашувда қайси жангчининг қўли баланд келади: Арман Царукян рақибини партерда яксон қиладими ёки Маурисио Руффи кутилмаган нокаут билан сенсация кўрсатадими? Жанг нечанчи раундда ва қайси усулда тугайди деб ўйлайсиз? Ўз таҳлилий фикр ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда ММА оламидаги ушбу қайноқ жанг шарҳини барча UFC ишқибозлари ва дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…