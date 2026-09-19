Маҳмуд Муродов ва Роман Долидзе «Hype Georgia» турнири олдидан юзма-юз келди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистонлик Маҳмуд Муродов ва грузиялик Роман Долидзе «Hype Георгиа» турнири олдидан Тбилиси шаҳрида юзма-юз келди.
- Иккала жангчи ҳам оғир ва ўрта вазн тоифаларида катта халқаро тажрибага эга бўлиб, уларнинг тўқнашуви катта қизиқиш уйғотмоқда.
- Муродовнинг тезкор зарбалари Долидзенинг кучли грепплингига қарши синовдан ўтади.
ММА оламида йилнинг энг кутилган ва муросасиз тўқнашувларидан бирига замин ҳозирланмоқда. Ўзбекистонлик таниқли аралаш яккакураш устаси Маҳмуд Муродов Грузия пойтахти Тбилиси шаҳрида бўлиб ўтадиган шов-шувли «Hype Georgia» турнири арафасида маҳаллий юлдуз, UFC рейтингининг кучли жангчиларидан бири Роман Долидзе билан расмий «face-to-face» — юзма-юз нигоҳлар жангида тўқнаш келди. Ташкилотчилар томонидан уюштирилган ушбу кўргазмали матбуот тадбирида икки тажрибали атлет ўртасидаги босиқлик, ўзаро профессионал ҳурмат ва шу билан бирга бўлажак қонли жанг олдидан юқори психологик кескинлик яққол сезилиб турди.
Ҳар икки жангчининг ҳам оғир ва ўрта вазн тоифаларида катта халқаро тажрибага эга экани ушбу қарама-қаршиликка бўлган қизиқишни янада аланга олдирмоқда. Муродовнинг чаққон оёқ ҳаракатлари ва кучли стойкадаги зарбалари Долидзенинг хавфли грепплинг ҳамда кучли жисмоний босимига қарши қандай жавоб қайтара олади?
Хўш, Тбилисида мезбонлик қиладиган Долидзе ўз мухлислари қаршисида ғалабани нақд қиладими ёки Маҳмуд Муродов яна бир бор сенсация кўрсатиб, рақибини муддатидан олдин таслим этадими?
«Тбилисидаги юзма-юз келиш ва руҳий босим»: Тадбир тафсилотлари
«Hype Georgia» оқшоми олдидан бўлиб ўтган нигоҳлар жангининг асосий жиҳатлари:
«Face-to-face» муҳити: Маҳмуд Муродов ва Роман Долидзе саҳна марказига чиқиб, бир-бирларининг кўзларига боққан ҳолда руҳий устунликка эришишга ҳаракат қилишди;
Дўстона, аммо жиддий сигнал: Ҳар икки спортчи очиқ адоват ёки жанжал кўрсатмаган бўлса-да, нигоҳлардаги совуққонлик октагондаги баҳс шафқатсиз кечишидан далолат берди;
Турнир аренаси: Баҳс Грузиянинг Тбилиси шаҳридаги аренада бўлиб ўтади ва оқшом маҳаллий ҳамда хорижий минглаб ММА мухлисларининг диққат марказида бўлади;
ОАВ ва промоушен эътибори: Ушбу юзма-юз келиш ижтимоий тармоқларда қисқа вақт ичида минглаб кўришлар ва қизғин баҳсларга сабаб бўлди.
«Зарба кучи ва грепплинг тўқнашуви»: Жангчиларнинг имкониятлари
Маҳмуд Муродов ва Роман Долидзенинг тактик жиҳатлари қиёси:
Маҳмуд Муродов (Ўзбекистон): Тезкор ҳаракат, кикбоксинг услубидаги зарбалар, масофани ҳис қилиш ва қарши ҳужумда рақибни ушлаб олиш маҳорати;
Роман Долидзе (Грузия): Оғир ва ёпишқоқ партер, хавфли бўғиш усуллари ҳамда яқин масофадаги клинчда рақиб кучини сўриб олиш тактикаси;
Мезбонлик омили: Долидзе учун трибуналар тўлиқ қўллаб-қувватловчи куч бўлса, Муродов учун бу катта синов ва меҳмонда жанг қилиш масъулиятидир;
Карьерадаги муҳим бурилиш: Ушбу жангдаги ғалаба ҳар икки спортчига халқаро йирик промоушенларда ўз мавқеини янада юқори поғонага кўтариш имкониятини беради.
Экспертлар ва ММА таҳлилчиларининг хулосаси
Жанг тақдирини ҳал қилиши мумкин бўлган муҳим омиллар:
Стойкадаги устунлик: Таҳлилчиларга кўра, агар Муродов жангни тик турган ҳолда ушлаб туриб, рақибни масофада сақлай олса, унинг зарбалари баҳс тақдирини тезроқ ҳал қилиши мумкин;
Партер хавфи: Долидзенинг асосий мақсади Муродовни тейкдаун қилиб, ерга қулатиш бўлади — Маҳмуднинг мудофааси ушбу режага қанчалик тайёр экани ҳал қилувчи нуқтага айланади;
Тайм-менежмент ва чидамлилик: Раундлар чўзилган сари чидамлилик ва функционал тайёргарлик биринчи планга чиқади.
Маҳмуд Муродов ва Роман Долидзе ўртасидаги ушбу кутилган тўқнашув икки миллий мактабнинг октагондаги ҳақиқий маҳорат намойишига айланиши шубҳасиз.
Сизнингча, Тбилисида кечадиган ушбу кескин жангда ҳамюртимиз Маҳмуд Муродовнинг имконияти қандай ва у Роман Долидзени қайси раундда мағлуб эта олади? Жанг нокаут билан тугайдими ёки ҳакамлар қароригача борадими? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек ММА устасининг ушбу қайноқ тўқнашуви шарҳини барча спорт ихлосмандлари ҳамда яқинларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…