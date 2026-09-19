Starlink Панамада тўғридан-тўғри смартфонлар учун сунъий йўлдош алоқасини ишга туширди

·5·Техно
Starlink Панамада тўғридан-тўғри смартфонлар учун сунъий йўлдош алоқасини ишга туширди

Панама Республикасида Starlink компанияси маҳаллий МасМовил (+Мовил) оператори билан ҳамкорликда янги авлод мобил сунъий йўлдош алоқаси хизматини йўлга қўйди. Ixbt.com нашрининг хабар беришича, +Мас | Starlink деб номланган ушбу хизмат асосан олис тоғли ҳамда орол ҳудудларида, шунингдек, анъанавий уяли алоқа сигнали етиб бормайдиган жойларда барқарор алоқани таъминлашга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур лойиҳа Директ-то-селл технологияси асосида ишлайди ва қўшимча ускуналар ҳамда сунъий йўлдош терминалларини талаб этмасдан тўғридан-тўғри оддий смартфондан фойдаланиш имконини беради. Фойдаланувчилар оддий ЛТE тармоқларини қўллаб-қувватлайдиган ўзлари учун қулай бўлган қурилмалар орқали алоқага чиқишлари мумкин бўлади.

Биринчи босқич имкониятлари

Ишга тушириш жараёнининг бошланғич босқичида абонентларга энг зарур функциялар тақдим этилади. Хусусан, фойдаланувчилар интернет мессенжерлари орқали хабар алмашиш, СМС юбориш ҳамда рақамли хариталардан муаммосиз фойдаланиш имкониятига эга бўладилар.

Янги хизмат мавжуд ерусти алоқа тармоқларини тўлдириб, инфратузилма ривожланмаган ҳудудларда ҳам базавий алоқани кафолатлайди. Бу эса айниқса фавқулодда вазиятларда ва олис ҳудудларга саёҳат қилишда муҳим аҳамият касб этади.

Келгусидаги режалар ва истиқболлар

Ҳозирча +Мас | Starlink хизматининг нархи эълон қилингани йўқ. Унинг мавжуд +Мовил тарифларига киритилиши ёки алоҳида ҳақ эвазига таклиф этилиши ҳозирча номаълумлигича қолмоқда.

Шунга қарамай, оператор келгусида Starlink V2 авлодидаги янги сунъий йўлдошлардан фойдаланишни режалаштирган. Бу эса тармоқ ўтказувчанлигини сезиларли даражада ошириб, Панама ҳудудини янада кенгроқ қамраб олиш имконини беради.

Таъкидлаш жоизки, Starlink аввалроқ Япония оператори ау (КДДИ) билан ҳамкорлик қилишини эълон қилган эди. Мазкур лойиҳа Осиё минтақасида Starlink Мобиле V2 сунъий йўлдошларини жорий этган илк кенг кўламли ташаббус бўлиши кутилмоқда.

StarlinkПанамаМасМовилТехнологияМобил алоқа
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Huawei сунъий интеллектни ўқитиш тизимини тубдан ўзгартирмоқчиHuawei сунъий интеллектни ўқитиш тизимини тубдан ўзгартирмоқчиБугун, 11:51Starlink Мобиле V2 сунъий йўлдошлари 5G даражасидаги тезликни тақдим этадиStarlink Мобиле V2 сунъий йўлдошлари 5G даражасидаги тезликни тақдим этадиБугун, 11:27Ер яқинидаги астероидлар сони 40 мингтадан ошдиЕр яқинидаги астероидлар сони 40 мингтадан ошдиБугун, 10:58OnePlus 16 флагмани: 9000 мА·ч аккумулятор ва 185 Hz экран тақдим этиладиOnePlus 16 флагмани: 9000 мА·ч аккумулятор ва 185 Hz экран тақдим этиладиБугун, 10:26OnePlus 16 флагмани 9000 мА•ч аккумулятор ва 185 Hz экран билан сертификациядан ўтдиOnePlus 16 флагмани 9000 мА•ч аккумулятор ва 185 Hz экран билан сертификациядан ўтдиБугун, 09:53Honor сунъий интеллект учун ўта ихчам Tiangong AXB35 иш станциясини тақдим этдиHonor сунъий интеллект учун ўта ихчам Tiangong AXB35 иш станциясини тақдим этдиБугун, 05:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди