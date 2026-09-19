Huawei сунъий интеллектни ўқитиш тизимини тубдан ўзгартирмоқчи
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Huawei 2027-йилга қадар сунъий интеллект моделларини ўқитишда муҳим ўзгаришлар қилишни мақсад қилган.
- Компания келгуси уч йилда Ascend процессорларининг учта янги авлодини чиқаришни режалаштирмоқда, улар ҳозиргиларига нисбатан икки баравар юқори унумдорликка эга бўлади.
- Huawei ўзининг СуперПоД тизимларини Хитойдан ташқаридаги минтақаларга кичик партияларда жўнатишни бошлаган, бироқ кенг кўламли халқаро экспансия яқин келажакда кутилмаяпти.
Хитойнинг технология гиганти Huawei 2027-йилга бориб сунъий интеллект моделларини ўқитиш соҳасида улкан ўзгаришларни амалга оширишни режалаштирмоқда. Ушбу ташаббус мамлакатда ва глобал миқёсда юқори самарали ҳисоблаш инфратузилмасини ривожлантиришда муҳим қадам бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашрининг ёзишича, бу ҳақда компаниянинг ротацион раиси Эрик Сюй Huawei Коннект 2026 тадбирида маълум қилган. У ўз нутқида Хитой бозорида Huawei томонидан ишлаб чиқарилаётган Ascend процессорларининг ўрни тобора ортиб бораётганини алоҳида таъкидлаб ўтди.
Ascend процессорларининг янги авлодиҲозирги вақтда Huawei раҳбарияти келгуси уч йил ичида Ascend процессорларининг учта янги авлодини тақдим этишни ният қилган. Мазкур янги турдаги тезлатгичлар аввалгиларига нисбатан икки баравар юқори унумдорлик ҳамда янада яхшиланган энергия самарадорлигини таъминлаши керак.
Компания мутахассисларининг фикрича, ушбу қурилмалар келгусида маҳаллий сунъий интеллект дастурчилари учун асосий пойдевор вазифасини бажаради. Шунга қарамай, Хитойдаги кўплаб замонавий сунъий интеллект моделлари ҳамон NVIDIA ечимлари ёрдамида ўқитилишда давом этмоқда.
Халқаро бозор ва ички эҳтиёжларHuawei ҳозирча ўқитиш жараёнларида қандай аниқ ўзгаришлар бўлишини сир тутмоқда. Бироқ, компания ўзининг СуперПоД тизимларини Хитой ташқарисидаги талаб юқори бўлган минтақаларга синов тариқасида кичик партияларда жўнатишни бошлагани маълум бўлди.
Шунга қарамай, яқин келажакда кенг кўламли халқаро экспансия режалаштирилмаган. Эрик Сюунинг сўзларига кўра, айни пайтда Huawei компаниясининг мавжуд ишлаб чиқариш қувватлари ҳатто Хитой ички бозоридаги талабни тўлиқ қондириш учун ҳам етарли эмас.
Изоҳлар 0
…