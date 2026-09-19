Huawei сунъий интеллектни ўқитиш тизимини тубдан ўзгартирмоқчи

·4·Техно
Huawei сунъий интеллектни ўқитиш тизимини тубдан ўзгартирмоқчи
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Huawei 2027-йилга қадар сунъий интеллект моделларини ўқитишда муҳим ўзгаришлар қилишни мақсад қилган.
  • Компания келгуси уч йилда Ascend процессорларининг учта янги авлодини чиқаришни режалаштирмоқда, улар ҳозиргиларига нисбатан икки баравар юқори унумдорликка эга бўлади.
  • Huawei ўзининг СуперПоД тизимларини Хитойдан ташқаридаги минтақаларга кичик партияларда жўнатишни бошлаган, бироқ кенг кўламли халқаро экспансия яқин келажакда кутилмаяпти.

Хитойнинг технология гиганти Huawei 2027-йилга бориб сунъий интеллект моделларини ўқитиш соҳасида улкан ўзгаришларни амалга оширишни режалаштирмоқда. Ушбу ташаббус мамлакатда ва глобал миқёсда юқори самарали ҳисоблаш инфратузилмасини ривожлантиришда муҳим қадам бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг ёзишича, бу ҳақда компаниянинг ротацион раиси Эрик Сюй Huawei Коннект 2026 тадбирида маълум қилган. У ўз нутқида Хитой бозорида Huawei томонидан ишлаб чиқарилаётган Ascend процессорларининг ўрни тобора ортиб бораётганини алоҳида таъкидлаб ўтди.

Ascend процессорларининг янги авлоди

Ҳозирги вақтда Huawei раҳбарияти келгуси уч йил ичида Ascend процессорларининг учта янги авлодини тақдим этишни ният қилган. Мазкур янги турдаги тезлатгичлар аввалгиларига нисбатан икки баравар юқори унумдорлик ҳамда янада яхшиланган энергия самарадорлигини таъминлаши керак.

Компания мутахассисларининг фикрича, ушбу қурилмалар келгусида маҳаллий сунъий интеллект дастурчилари учун асосий пойдевор вазифасини бажаради. Шунга қарамай, Хитойдаги кўплаб замонавий сунъий интеллект моделлари ҳамон NVIDIA ечимлари ёрдамида ўқитилишда давом этмоқда.

Халқаро бозор ва ички эҳтиёжлар

Huawei ҳозирча ўқитиш жараёнларида қандай аниқ ўзгаришлар бўлишини сир тутмоқда. Бироқ, компания ўзининг СуперПоД тизимларини Хитой ташқарисидаги талаб юқори бўлган минтақаларга синов тариқасида кичик партияларда жўнатишни бошлагани маълум бўлди.

Шунга қарамай, яқин келажакда кенг кўламли халқаро экспансия режалаштирилмаган. Эрик Сюунинг сўзларига кўра, айни пайтда Huawei компаниясининг мавжуд ишлаб чиқариш қувватлари ҳатто Хитой ички бозоридаги талабни тўлиқ қондириш учун ҳам етарли эмас.

HuaweiСунъий интеллектAscendNVIDIAТехнологиялар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Starlink Мобиле V2 сунъий йўлдошлари 5G даражасидаги тезликни тақдим этадиStarlink Мобиле V2 сунъий йўлдошлари 5G даражасидаги тезликни тақдим этадиБугун, 11:27Ер яқинидаги астероидлар сони 40 мингтадан ошдиЕр яқинидаги астероидлар сони 40 мингтадан ошдиБугун, 10:58OnePlus 16 флагмани: 9000 мА·ч аккумулятор ва 185 Hz экран тақдим этиладиOnePlus 16 флагмани: 9000 мА·ч аккумулятор ва 185 Hz экран тақдим этиладиБугун, 10:26OnePlus 16 флагмани 9000 мА•ч аккумулятор ва 185 Hz экран билан сертификациядан ўтдиOnePlus 16 флагмани 9000 мА•ч аккумулятор ва 185 Hz экран билан сертификациядан ўтдиБугун, 09:53Honor сунъий интеллект учун ўта ихчам Tiangong AXB35 иш станциясини тақдим этдиHonor сунъий интеллект учун ўта ихчам Tiangong AXB35 иш станциясини тақдим этдиБугун, 05:58Anthropic компанияси сунъий интеллектга асосланган биологик лаборатория очдиAnthropic компанияси сунъий интеллектга асосланган биологик лаборатория очдиБугун, 04:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди