Паризоданинг туғилган кунида қизларидан кутилмаган сюрприз: раққоса кўзидаги қувончни яширолмади (видео)
Бугун, 19-сентябрь куни, таниқли раққоса Паризода 39 ёшни қарши олди. Санъаткор туғилган кунида қизлари томонидан тайёрланган кутилмаган сюрпризни ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида мухлислари билан бўлишди.
Видеода Паризоданинг икки қизи оналарига туғилган кун сюрпризи тайёрлагани акс этган. Улар онасини кутиб, хонани ҳаво шарлари ва тортлар билан безатишган.
Қизлари онасини қувонч билан кутиб олиб, туғилган куни билан самимий табриклаган.
Қизларининг меҳр билан тайёрлаган сюрпризи раққосани ниҳоятда хурсанд қилган. Видеода унинг фарзандларидан олган совғасидан мамнун бўлгани ва қувончли лаҳзаларни бошдан кечираётгани кўринади.
Паризода учун бу туғилган кун нафақат янги ёшни қарши олиш, балки қизларининг меҳрини ҳис қилиш билан ҳам эсда қоларли бўлди.
Изоҳлар 0
…