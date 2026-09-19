Илия Топурия Гетжига оғир айблов қўйди — Жастиндан қандай жавоб янгради?

·39·Спорт
Илия Топурия Гетжига оғир айблов қўйди — Жастиндан қандай жавоб янгради?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • UFC чемпиони Илия Топурия, «БМФ» камари соҳиби Жастин Гетжини қўлқопларида ғирромлик ва қоидабузарлик борлигини айтиб, уларни махсус текширтиришини маълум қилди.
  • Гетжи эса 94 кун ўтиб Топуриянинг бу баҳонасини мағлубиятдан қўрқиш ва заифлик белгиси деб атади.
  • Бу икки жангчи ўртасидаги сўз жанги UFC раҳбарияти томонидан йилнинг энг кутилаётган жангига замин яратмоқда.

UFC оламида енгил ва ярим енгил вазн тоифаларининг энг хавфли ва муросасиз юлдузлари ўртасидаги можаро янги, кутилмаган ва ўта кескин босқичга кўтарилди. UFC чемпиони Илия Топурия ташкилотнинг энг кучли зарбага эга «BMF» рамзий камари соҳиби Жастин Гетжига нисбатан мисли кўрилмаган оғир айбловни илгари сурди. Испаниялик жангчи Гетжининг қўлқопларида ғирромлик ва қоидабузарлик борлигини очиқ шаъма қилиб: «Энди кимнинг жасорати борлигини кўрамиз. Қўллаб-қувватлаганингиз учун барчангизга раҳмат. Кейинги сафар Жастиннинг қўлқопларини махсус текширтиришларига алоҳида эътибор бераман, ичига тақиқланган бирор нарса солиб олмаганига ишонч ҳосил қилиш учун. Тез орада кўришамиз», дея ижтимоий тармоқларни ларзага келтирди.

Ушбу провокацион ҳужум октагоннинг энг шафқатсиз «қассоб»ларидан бири бўлган Жастин Гетжи томонидан жавобсиз қолдирилмади. Америкалик нокаутчи Топуриянинг важларини кескин қоралаб, унга кинояли зарба берди: «Орадан нақд 94 кун ўтди — ва ўйлаб топган энг яхши нарсанг шу арзимас баҳона бўлдими? Худди сўнгги жангдаги чиқишинг каби аянчли ҳолат. Яхшироқ ҳаракат қил, болақай!» Икки суперюлдуз ўртасидаги бу очиқ нафрат ва сўз жанги UFC раҳбарияти томонидан йилнинг энг кутилаётган мегажангига замин ҳозирланаётганидан дарак бермоқда.

Хўш, Топуриянинг бу баёноти чиндан ҳам шубҳали фактларга асосланганми ёки Дана Уайтни кўп миллионлик тўқнашувни ташкил этишга мажбурловчи пиар қуроли, Гетжи эса бу чақирувга октагонда қандай жавоб қайтаради?

«Қўлқоп ичидаги ғирромликми ёки руҳий ҳужум?»: Топурия ва Гетжи қарама-қаршилиги

UFC юлдузлари ўртасидаги шов-шувли диалогнинг асосий тафсилотлари:

  • Илия Топуриянинг оғир даъвоси: Испаниялик чемпион Гетжини октагонга чиқишдан аввал қўлқоп тейплари орасига қаттиқлаштирувчи ёки тақиқланган модда жойлаштиришда гумон қилмоқда;

  • Комиссия назорати талаби: Топурия навбатдаги эҳтимолий тўқнашувда Атлетика комиссияси томонидан рақибнинг қўлқопларини алоҳида ва синчковлик билан текширишни талаб қилишини очиқлади;

  • Жастин Гетжининг кескин реакцияси: «Хайлайт» лақабли жангчи 94 кун давомида жим юриб, энди баҳона қидираётган Топуриянинг бу сўзларини мағлубиятдан қўрқиш ва заифлик белгиси сифатида баҳолади;

  • Очиқ муросасизлик: Ҳар иккала спортчи бир-бирининг спорт карьераси ва сўнгги жангларидаги ҳаракатларини камситиш орқали можарони максимал даражада авж олдирди.

«Тейплар ва қўлқоп можаролари»: Жанг санъатидаги энг нозик мавзу

Яккакураш тарихида қўлқоп ва бандажлар атрофидаги шов-шувлар:

  • Қатъий қоидалар тизими: UFC ва штатларнинг Атлетика комиссиялари жангчиларнинг қўлларини ўраш (тейплаш) жараёнини рақиб мураббийлари кўз ўнгида, махсус имзо қўйилган ҳолда ўтказади;

  • Боксдаги тарихий доғлар: Илгари боксда гипс, оғирлаштирувчи воситалар қўлланган ҳолатлар (масалан, Маркарито можароси) кузатилган бўлиб, бундай айблов яккакурашларда энг оғир туҳмат ёки жиноят саналади;

  • Психологик уруш қуроли: Топуриянинг бундай баҳсни очиши Гетжининг даҳшатли зарба кучини шубҳа остига қўйиш ва унинг руҳиятини издан чиқаришга қаратилган пухта режа бўлиши ҳам мумкин.

Медиа ва спорт таҳлили: Мутахассислар хулосаси

ММА инсайдерлари ва таҳлилчиларнинг фикрлари:

  • «Йил жанги» учун пойдевор: Енгил вазн рейтингидаги ушбу икки хавфли нокаутчининг тўқнашуви UFC учун кассабоплик жиҳатдан юз миллионлаб долларлик даромад келтирувчи асосий воқеага айланади;

  • Дана Уайтнинг режаси: Промоушен ушбу оғзаки жангни октагонга кўчиришдан манфаатдор — супержанг Лас-Вегас ёки Абу-Дабидаги рақамли турнирнинг марказий тўқнашувига айланиши мумкин;

  • Стильлар жанги: Агар баҳс расман тасдиқланса, Топуриянинг тезкор ва аниқ бокси Гетжининг ваҳший лоу-киклари ҳамда нокаут зарбаларига қарши муросасиз жанг тақдим этади.

Топурия ва Гетжи ўртасидаги ушбу кескин «қўлқоп жанжали» спорт этикаси чегараларидан чиқиб, октагон ичида фақат шафқатсиз нокаут билан якунланиши мумкин бўлган ҳақиқий шахсий адоватга айланиб улгурди.

Сизнингча, Илия Топуриянинг Жастин Гетжига қўйган «қўлқопга тақиқланган нарса солиш» айбловида ҳақиқат борми ёки бу шунчаки жанг олдидан диққатни тортиш учун ўйлаб топилган арзон баҳонами? Агар ушбу икки нокаутчи октагонда тўқнаш келса, кимнинг қўли баланд келади — Топуриями ёки Гетжи? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва UFC оламидаги ушбу қайноқ тўқнашув шарҳини барча ММА ихлосмандлари ҳамда дўстларингизга улашинг!

Илия ТопурияЖастин ГетжиUFCДана Уайт
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

UFC 331 олдидан даҳшатли кескинлик!: Арман Царукян ва Маурисио Руффи юзма-юз келдиUFC 331 олдидан даҳшатли кескинлик!: Арман Царукян ва Маурисио Руффи юзма-юз келдиБугун, 11:53Маҳмуд Муродов ва Роман Долидзе «Hype Georgia» турнири олдидан юзма-юз келди (видео)Маҳмуд Муродов ва Роман Долидзе «Hype Georgia» турнири олдидан юзма-юз келди (видео)Бугун, 11:44Алекс Баена Ламине Ямални дунёнинг энг яхши футболчиси деб атадиАлекс Баена Ламине Ямални дунёнинг энг яхши футболчиси деб атадиБугун, 11:33"Бавария" ва ПСЖ заиф жойимизни очиб ташлайди: Ламин Ямал ЕЧЛдаги асосий хавфни айтди"Бавария" ва ПСЖ заиф жойимизни очиб ташлайди: Ламин Ямал ЕЧЛдаги асосий хавфни айтдиБугун, 11:17Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этдиАбдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этдиБугун, 11:11Шахмат Олимпиадасининг 3-туридан сўнг Ўзбекистон терма жамоалари нечанчи ўринда? Шахмат Олимпиадасининг 3-туридан сўнг Ўзбекистон терма жамоалари нечанчи ўринда? Бугун, 11:07
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг