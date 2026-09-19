Илия Топурия Гетжига оғир айблов қўйди — Жастиндан қандай жавоб янгради?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- UFC чемпиони Илия Топурия, «БМФ» камари соҳиби Жастин Гетжини қўлқопларида ғирромлик ва қоидабузарлик борлигини айтиб, уларни махсус текширтиришини маълум қилди.
- Гетжи эса 94 кун ўтиб Топуриянинг бу баҳонасини мағлубиятдан қўрқиш ва заифлик белгиси деб атади.
- Бу икки жангчи ўртасидаги сўз жанги UFC раҳбарияти томонидан йилнинг энг кутилаётган жангига замин яратмоқда.
UFC оламида енгил ва ярим енгил вазн тоифаларининг энг хавфли ва муросасиз юлдузлари ўртасидаги можаро янги, кутилмаган ва ўта кескин босқичга кўтарилди. UFC чемпиони Илия Топурия ташкилотнинг энг кучли зарбага эга «BMF» рамзий камари соҳиби Жастин Гетжига нисбатан мисли кўрилмаган оғир айбловни илгари сурди. Испаниялик жангчи Гетжининг қўлқопларида ғирромлик ва қоидабузарлик борлигини очиқ шаъма қилиб: «Энди кимнинг жасорати борлигини кўрамиз. Қўллаб-қувватлаганингиз учун барчангизга раҳмат. Кейинги сафар Жастиннинг қўлқопларини махсус текширтиришларига алоҳида эътибор бераман, ичига тақиқланган бирор нарса солиб олмаганига ишонч ҳосил қилиш учун. Тез орада кўришамиз», дея ижтимоий тармоқларни ларзага келтирди.
Ушбу провокацион ҳужум октагоннинг энг шафқатсиз «қассоб»ларидан бири бўлган Жастин Гетжи томонидан жавобсиз қолдирилмади. Америкалик нокаутчи Топуриянинг важларини кескин қоралаб, унга кинояли зарба берди: «Орадан нақд 94 кун ўтди — ва ўйлаб топган энг яхши нарсанг шу арзимас баҳона бўлдими? Худди сўнгги жангдаги чиқишинг каби аянчли ҳолат. Яхшироқ ҳаракат қил, болақай!» Икки суперюлдуз ўртасидаги бу очиқ нафрат ва сўз жанги UFC раҳбарияти томонидан йилнинг энг кутилаётган мегажангига замин ҳозирланаётганидан дарак бермоқда.
Хўш, Топуриянинг бу баёноти чиндан ҳам шубҳали фактларга асосланганми ёки Дана Уайтни кўп миллионлик тўқнашувни ташкил этишга мажбурловчи пиар қуроли, Гетжи эса бу чақирувга октагонда қандай жавоб қайтаради?
«Қўлқоп ичидаги ғирромликми ёки руҳий ҳужум?»: Топурия ва Гетжи қарама-қаршилиги
UFC юлдузлари ўртасидаги шов-шувли диалогнинг асосий тафсилотлари:
Илия Топуриянинг оғир даъвоси: Испаниялик чемпион Гетжини октагонга чиқишдан аввал қўлқоп тейплари орасига қаттиқлаштирувчи ёки тақиқланган модда жойлаштиришда гумон қилмоқда;
Комиссия назорати талаби: Топурия навбатдаги эҳтимолий тўқнашувда Атлетика комиссияси томонидан рақибнинг қўлқопларини алоҳида ва синчковлик билан текширишни талаб қилишини очиқлади;
Жастин Гетжининг кескин реакцияси: «Хайлайт» лақабли жангчи 94 кун давомида жим юриб, энди баҳона қидираётган Топуриянинг бу сўзларини мағлубиятдан қўрқиш ва заифлик белгиси сифатида баҳолади;
Очиқ муросасизлик: Ҳар иккала спортчи бир-бирининг спорт карьераси ва сўнгги жангларидаги ҳаракатларини камситиш орқали можарони максимал даражада авж олдирди.
«Тейплар ва қўлқоп можаролари»: Жанг санъатидаги энг нозик мавзу
Яккакураш тарихида қўлқоп ва бандажлар атрофидаги шов-шувлар:
Қатъий қоидалар тизими: UFC ва штатларнинг Атлетика комиссиялари жангчиларнинг қўлларини ўраш (тейплаш) жараёнини рақиб мураббийлари кўз ўнгида, махсус имзо қўйилган ҳолда ўтказади;
Боксдаги тарихий доғлар: Илгари боксда гипс, оғирлаштирувчи воситалар қўлланган ҳолатлар (масалан, Маркарито можароси) кузатилган бўлиб, бундай айблов яккакурашларда энг оғир туҳмат ёки жиноят саналади;
Психологик уруш қуроли: Топуриянинг бундай баҳсни очиши Гетжининг даҳшатли зарба кучини шубҳа остига қўйиш ва унинг руҳиятини издан чиқаришга қаратилган пухта режа бўлиши ҳам мумкин.
Медиа ва спорт таҳлили: Мутахассислар хулосаси
ММА инсайдерлари ва таҳлилчиларнинг фикрлари:
«Йил жанги» учун пойдевор: Енгил вазн рейтингидаги ушбу икки хавфли нокаутчининг тўқнашуви UFC учун кассабоплик жиҳатдан юз миллионлаб долларлик даромад келтирувчи асосий воқеага айланади;
Дана Уайтнинг режаси: Промоушен ушбу оғзаки жангни октагонга кўчиришдан манфаатдор — супержанг Лас-Вегас ёки Абу-Дабидаги рақамли турнирнинг марказий тўқнашувига айланиши мумкин;
Стильлар жанги: Агар баҳс расман тасдиқланса, Топуриянинг тезкор ва аниқ бокси Гетжининг ваҳший лоу-киклари ҳамда нокаут зарбаларига қарши муросасиз жанг тақдим этади.
Топурия ва Гетжи ўртасидаги ушбу кескин «қўлқоп жанжали» спорт этикаси чегараларидан чиқиб, октагон ичида фақат шафқатсиз нокаут билан якунланиши мумкин бўлган ҳақиқий шахсий адоватга айланиб улгурди.
Сизнингча, Илия Топуриянинг Жастин Гетжига қўйган «қўлқопга тақиқланган нарса солиш» айбловида ҳақиқат борми ёки бу шунчаки жанг олдидан диққатни тортиш учун ўйлаб топилган арзон баҳонами? Агар ушбу икки нокаутчи октагонда тўқнаш келса, кимнинг қўли баланд келади — Топуриями ёки Гетжи? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва UFC оламидаги ушбу қайноқ тўқнашув шарҳини барча ММА ихлосмандлари ҳамда дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…