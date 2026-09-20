OnePlus 16 флагмани Geekbench тестида рекорд натижа кўрсатди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- OnePlus 16 флагмани Geekbench тестида бир ядроли синовларда 3000 баллдан, кўп ядроли режимда эса 11 000 балл атрофида натижа кўрсатди.
- Қурилма Qualcomm Snapdragon 8 Элите Ген 6 Pro процессори, 16 GB тезкор хотира ва Android 16 операцион тизими билан жиҳозланади.
- Смартфон 6,78 дюймли 1,5K БОЕ X4 OLED дисплейи, 200 мегапикселли асосий камера ва 9000 мА•ч сиғимли аккумуляторга эга бўлади.
Яқинда тақдим этилиши кутилаётган янги авлод флагман смартфонларидан бири — OnePlus 16 модели Geekbench бенчмарк маълумотлар базасида кўриниш берди. Ушбу қурилма технология оламида катта қизиқиш уйғотиб, расмий эълон қилинишидан олданоқ ўзининг юқори унумдорлиги ва илғор техник тавсифлари билан мутахассислар эътиборини тортишга улгурди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги смартфон базада PYB110 модел рақами остида қайд этилган. Қурилма Qualcomm компаниясининг ҳали расман тақдим этилмаган илғор Snapdragon 8 Элите Ген 6 Pro процессори билан жиҳозланиши кутилмоқда. Мазкур чипнинг максимал тактик частотаси 5,01 ГГц гача етиши хабар қилинмоқда.
Таъсирчан унумдорлик ва дастурий таъминотБенчмарк тестларида OnePlus 16 модели ўзининг юқори салоҳиятини яққол намойиш этди. Бир ядроли синовларда қурилма 3000 баллдан ошиқ натижани қайд этган бўлса, кўп ядроли режимда бу кўрсаткич таъсирчан 11 000 балл атрофида бўлди. Ушбу натижалар флагманнинг энг оғир вазифалар ва ресурс талаб қилувчи иловалар билан ҳам қийналмасдан ишлашини таъминлайди.
Синовдан ўтган қурилма 16 GB тезкор хотира (ОЗУ) билан таъминланган ва замонавий Android 16 операцион тизимида ишламоқда. Шунингдек, смартфоннинг Хитой бозори учун мўлжалланган версиясида КолорОС 17 интерфейси ўрнатилиши кутилмоқда, бу эса фойдаланувчиларга қўшимча қулайликлар тақдим этади.
Дисплей ва илғор камера имкониятлариСмартфон юқори сифатли визуал тажрибани таъминловчи 6,78 дюймли БОE X4 OLED дисплейи билан жиҳозланади. Экран 1,5K пикселлар сонига ҳамда 165 Гс янгиланиш частотасига эга бўлиб, бу ўйинлар ва кундалик фойдаланишда тасвирнинг ўта силлиқ бўлишини кафолатлайди.
Фот имкониятлари борасида ҳам қурилма юқори стандартларга жавоб беради:
- Олд камера юқори аниқликдаги 50 мегапикселли сенсор билан таъминланади
- Асосий орқа камера оптик стабилизацияга эга 200 мегапикселли модулни ўз ичига олади
- 50 мегапикселли ультра кенг бурчакли объектив қўшилган
- 3 каррали оптик зумга эга 50 мегапикселли перископик телефото объектив мавжуд
Мутахассисларнинг фикрича, бундай техник хусусиятлар ва имкониятларга эга янги авлод флагманининг расмий тақдимоти жорий йилнинг октябрь ойига режалаштирилган. Қурилма бозорда бошқа етакчи брендлар билан жиддий рақобат қилишга тайёрланмоқда.
Изоҳлар 0
…