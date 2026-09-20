OnePlus 16 флагмани Geekbench тестида рекорд натижа кўрсатди

·24·Техно
OnePlus 16 флагмани Geekbench тестида рекорд натижа кўрсатди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • OnePlus 16 флагмани Geekbench тестида бир ядроли синовларда 3000 баллдан, кўп ядроли режимда эса 11 000 балл атрофида натижа кўрсатди.
  • Қурилма Qualcomm Snapdragon 8 Элите Ген 6 Pro процессори, 16 GB тезкор хотира ва Android 16 операцион тизими билан жиҳозланади.
  • Смартфон 6,78 дюймли 1,5K БОЕ X4 OLED дисплейи, 200 мегапикселли асосий камера ва 9000 мА•ч сиғимли аккумуляторга эга бўлади.

Яқинда тақдим этилиши кутилаётган янги авлод флагман смартфонларидан бири — OnePlus 16 модели Geekbench бенчмарк маълумотлар базасида кўриниш берди. Ушбу қурилма технология оламида катта қизиқиш уйғотиб, расмий эълон қилинишидан олданоқ ўзининг юқори унумдорлиги ва илғор техник тавсифлари билан мутахассислар эътиборини тортишга улгурди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги смартфон базада PYB110 модел рақами остида қайд этилган. Қурилма Qualcomm компаниясининг ҳали расман тақдим этилмаган илғор Snapdragon 8 Элите Ген 6 Pro процессори билан жиҳозланиши кутилмоқда. Мазкур чипнинг максимал тактик частотаси 5,01 ГГц гача етиши хабар қилинмоқда.

Таъсирчан унумдорлик ва дастурий таъминот

Бенчмарк тестларида OnePlus 16 модели ўзининг юқори салоҳиятини яққол намойиш этди. Бир ядроли синовларда қурилма 3000 баллдан ошиқ натижани қайд этган бўлса, кўп ядроли режимда бу кўрсаткич таъсирчан 11 000 балл атрофида бўлди. Ушбу натижалар флагманнинг энг оғир вазифалар ва ресурс талаб қилувчи иловалар билан ҳам қийналмасдан ишлашини таъминлайди.

Синовдан ўтган қурилма 16 GB тезкор хотира (ОЗУ) билан таъминланган ва замонавий Android 16 операцион тизимида ишламоқда. Шунингдек, смартфоннинг Хитой бозори учун мўлжалланган версиясида КолорОС 17 интерфейси ўрнатилиши кутилмоқда, бу эса фойдаланувчиларга қўшимча қулайликлар тақдим этади.

Дисплей ва илғор камера имкониятлари

Смартфон юқори сифатли визуал тажрибани таъминловчи 6,78 дюймли БОE X4 OLED дисплейи билан жиҳозланади. Экран 1,5K пикселлар сонига ҳамда 165 Гс янгиланиш частотасига эга бўлиб, бу ўйинлар ва кундалик фойдаланишда тасвирнинг ўта силлиқ бўлишини кафолатлайди.

Фот имкониятлари борасида ҳам қурилма юқори стандартларга жавоб беради:

  • Олд камера юқори аниқликдаги 50 мегапикселли сенсор билан таъминланади
  • Асосий орқа камера оптик стабилизацияга эга 200 мегапикселли модулни ўз ичига олади
  • 50 мегапикселли ультра кенг бурчакли объектив қўшилган
  • 3 каррали оптик зумга эга 50 мегапикселли перископик телефото объектив мавжуд
Қурилманинг асосий эътиборга молик жиҳатларидан бири бу унинг улкан аккумуляторидир. Маълумотларга кўра, OnePlus 16 9000 мА•ч сиғимли аккумулятор билан жиҳозланади. Аввалроқ 3C сертификати смартфоннинг 100 ваттли симли тезкор қувватлаш технологиясини қўллаб-қувватлашини тасдиқлаган эди, сизиб чиққан хабарларга кўра, симсиз қувватлаш қуввати эса 50 ваттни ташкил қилади.

Мутахассисларнинг фикрича, бундай техник хусусиятлар ва имкониятларга эга янги авлод флагманининг расмий тақдимоти жорий йилнинг октябрь ойига режалаштирилган. Қурилма бозорда бошқа етакчи брендлар билан жиддий рақобат қилишга тайёрланмоқда.

OnePlusSnapdragonСмартфонAndroidТехнология
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Муҳандислар ўта мустаҳкам ва ноёб иссиқлик изоляторини яратишдиМуҳандислар ўта мустаҳкам ва ноёб иссиқлик изоляторини яратишдиБугун, 12:21Хитойда гуманоид робот синов вақтида муҳандис қўлидаги пультни тепиб юбордиХитойда гуманоид робот синов вақтида муҳандис қўлидаги пультни тепиб юбордиБугун, 11:40Хитойда Кинетика-1 ракетаси ёрдамида тўққизта янги сунъий йўлдош учирилдиХитойда Кинетика-1 ракетаси ёрдамида тўққизта янги сунъий йўлдош учирилдиБугун, 11:28Джеймс Уебб телескопи энг совуқ қўнғир митти объектининг об-ҳавосини ўргандиДжеймс Уебб телескопи энг совуқ қўнғир митти объектининг об-ҳавосини ўргандиБугун, 05:55Илм-фан тарихида илк бор автомашинада антиматерия ташилдиИлм-фан тарихида илк бор автомашинада антиматерия ташилдиБугун, 05:27Samsung Galaxy S27 Ultra смартфони йирикроқ аккумулятор билан таъминланадиSamsung Galaxy S27 Ultra смартфони йирикроқ аккумулятор билан таъминланадиКеча, 21:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди