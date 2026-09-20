Океан тубидан 9 та сирли янги жонзот тури топилди

·34·Дунё
Океан тубидан 9 та сирли янги жонзот тури топилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Аляска яқинидаги океан тубидан фанга номаълум бўлган денгиз губкасининг 9 та янги тури аниқланди.
  • Бу кашфиёт АҚШ Миллий океан ва атмосфера маъмурияти (НОАА) томонидан олиб борилган узоқ йиллик тадқиқотлар натижасида амалга оширилди.
  • Янги турларнинг баъзилари ташқи кўриниши ва ички тузилиши билан бир-биридан кескин фарқ қилади, ҳатто битта тур учун бутунлай янги авлод яратишга тўғри келди.

Аляска яқинидаги муздек ва қоронғи океан тубида олимлар учун кутилмаган кашфиёт қилинди. Тадқиқотчилар фанга аввал номаълум бўлган денгиз губкасининг 9 та янги турини аниқлади.

Янги турлар Аляска кўрфази ва Алеут ороллари атрофидаги чуқур сувлардан олинган намуналарни ўрганиш жараёнида маълум бўлган. Бу ҳақда АҚШ Миллий океан ва атмосфера маъмурияти (NOAA) хабар берди.

Океан тубида ҳали қанча сир бор?

Okean tubidagi turli xil dengiz bulutlari va jonzotlarning to‘qqizta tasviri.

Қизиғи, олимлар бу жонзотларни яқинда тасодифан топиб қолмаган. Намуналар NOAA'нинг узоқ йиллардан бери давом этиб келаётган денгиз тадқиқотлари вақтида йиғилган. Айрим намуналар 2012 йилдан буён сақланиб, кейинчалик махсус микроскопик ва генетик таҳлиллардан ўтказилган.

Текширувлар натижасида 9 та намуна мустақил янги тур экани аниқланган. Улар олти хил гуруҳга мансуб бўлиб, баъзилари ташқи кўриниши ва ички тузилиши билан бир-биридан кескин фарқ қилади.

Энг қизиқ жиҳатлардан бири — янги турлардан бири шу қадар ўзига хос бўлганки, олимлар уни таснифлаш учун бутунлай янги авлод (genus) яратишига тўғри келган. Яна бир тур эса илгари асосан тропик ҳудудларда учраган гуруҳнинг Аляска каби совуқ минтақадаги биринчи маълум намунаси бўлди.

Улар оддий “губка” эмас

Dengiz tubidagi yirik bulut atrofida bir nechta pushti baliqlar suzib yuribdi.

Денгиз губкалари ташқи кўринишидан жуда содда жонзотларга ўхшаса-да, океан экотизимида муҳим вазифани бажаради. Улар сувни фильтрлайди, океан тубида бошқа ҳайвонлар учун яшириниш ва паноҳ топиш жойларини ҳосил қилади.

Айрим балиқлар ва қисқичбақалар губкалар орасида яширинади. Ҳатто баъзи балиқ турлари тухумларини губкаларнинг ички қисмига жойлаштириши аниқланган.

Олимларнинг таъкидлашича, Аляска сувларида ҳозиргача 232 та денгиз губкаси тури маълум. Бироқ чуқур океаннинг катта қисми ҳали тўлиқ ўрганилмагани сабабли, келажакда яна кўплаб номаълум турлар аниқланиши мумкин.

Алеут ороллариАляскаNOAAденгиз губкаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Макка шартномаси ишга тушади»: Туркия Саудияга ҳарбий ёрдам беришга тайёр!«Макка шартномаси ишга тушади»: Туркия Саудияга ҳарбий ёрдам беришга тайёр!Бугун, 13:17«Туркия ва Покистонни қаттиқ жазолаймиз!»: Ҳусийлардан Анқарага кескин таҳдид«Туркия ва Покистонни қаттиқ жазолаймиз!»: Ҳусийлардан Анқарага кескин таҳдидБугун, 12:48Оёқ солинган лимонад 364 лирадан сотилдими? Хитойдаги фестивалда ғалати ҳолат шов-шувга сабаб бўлдиОёқ солинган лимонад 364 лирадан сотилдими? Хитойдаги фестивалда ғалати ҳолат шов-шувга сабаб бўлдиБугун, 12:42«Эр-Риёд осмонида ракета уриб туширилди!»: Аэропорт ёнидаги ёнғин ва коалиция баёноти«Эр-Риёд осмонида ракета уриб туширилди!»: Аэропорт ёнидаги ёнғин ва коалиция баёнотиБугун, 11:47Финляндия соҳилларида заҳарли ўргимчак пайдо бўлдиФинляндия соҳилларида заҳарли ўргимчак пайдо бўлдиБугун, 11:37«Новая Гута»да инсонпарварлик миссияси: Россия ва Украина фуқароларни алмашди!«Новая Гута»да инсонпарварлик миссияси: Россия ва Украина фуқароларни алмашди!Бугун, 11:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?