Океан тубидан 9 та сирли янги жонзот тури топилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Аляска яқинидаги океан тубидан фанга номаълум бўлган денгиз губкасининг 9 та янги тури аниқланди.
- Бу кашфиёт АҚШ Миллий океан ва атмосфера маъмурияти (НОАА) томонидан олиб борилган узоқ йиллик тадқиқотлар натижасида амалга оширилди.
- Янги турларнинг баъзилари ташқи кўриниши ва ички тузилиши билан бир-биридан кескин фарқ қилади, ҳатто битта тур учун бутунлай янги авлод яратишга тўғри келди.
Аляска яқинидаги муздек ва қоронғи океан тубида олимлар учун кутилмаган кашфиёт қилинди. Тадқиқотчилар фанга аввал номаълум бўлган денгиз губкасининг 9 та янги турини аниқлади.
Янги турлар Аляска кўрфази ва Алеут ороллари атрофидаги чуқур сувлардан олинган намуналарни ўрганиш жараёнида маълум бўлган. Бу ҳақда АҚШ Миллий океан ва атмосфера маъмурияти (NOAA) хабар берди.
Океан тубида ҳали қанча сир бор?
Қизиғи, олимлар бу жонзотларни яқинда тасодифан топиб қолмаган. Намуналар NOAA'нинг узоқ йиллардан бери давом этиб келаётган денгиз тадқиқотлари вақтида йиғилган. Айрим намуналар 2012 йилдан буён сақланиб, кейинчалик махсус микроскопик ва генетик таҳлиллардан ўтказилган.
Текширувлар натижасида 9 та намуна мустақил янги тур экани аниқланган. Улар олти хил гуруҳга мансуб бўлиб, баъзилари ташқи кўриниши ва ички тузилиши билан бир-биридан кескин фарқ қилади.
Энг қизиқ жиҳатлардан бири — янги турлардан бири шу қадар ўзига хос бўлганки, олимлар уни таснифлаш учун бутунлай янги авлод (genus) яратишига тўғри келган. Яна бир тур эса илгари асосан тропик ҳудудларда учраган гуруҳнинг Аляска каби совуқ минтақадаги биринчи маълум намунаси бўлди.
Улар оддий “губка” эмас
Денгиз губкалари ташқи кўринишидан жуда содда жонзотларга ўхшаса-да, океан экотизимида муҳим вазифани бажаради. Улар сувни фильтрлайди, океан тубида бошқа ҳайвонлар учун яшириниш ва паноҳ топиш жойларини ҳосил қилади.
Айрим балиқлар ва қисқичбақалар губкалар орасида яширинади. Ҳатто баъзи балиқ турлари тухумларини губкаларнинг ички қисмига жойлаштириши аниқланган.
Олимларнинг таъкидлашича, Аляска сувларида ҳозиргача 232 та денгиз губкаси тури маълум. Бироқ чуқур океаннинг катта қисми ҳали тўлиқ ўрганилмагани сабабли, келажакда яна кўплаб номаълум турлар аниқланиши мумкин.
Изоҳлар 0
…