Моторола 200 мегапикселли камерага эга янги флагманини тақдим этади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Моторола ўзининг янги флагмани Сигнатуре 27 моделини 22-сентабрда тақдим этади.
- Ушбу қурилма 200 мегапикселли Sony ЛЙTIA ЛЙТ-901 сенсори билан жиҳозланади, у 1/1,12 дюймли форматга ва 0,7 мкм пикселлар ҳажмига эга.
- Сигнатуре 27 модели мато қопламаси ёки сунъий теридан тайёрланган орқа панелга эга бўлиб, "Вуконг" код номи остида ишлаб чиқилмоқда.
- Қурилма Qualcomm Snapdragon 8 Элите Ген 6 Pro процессори ва GrapheneOS операцион тизимини қўллаб-қувватлаши кутилмоқда.
Моторола компанияси ўзининг янги флагман смартфони — Сигнатуре 27 моделининг расмий тақдимот санасини эълон қилди ва қурилманинг илк хусусиятларини ошкор этди. ixbt.com маълумотига кўра, узоқ кутилган тақдимот жорий йилнинг 22-сентябрига белгиланган бўлиб, янги қурилма 2026-йилнинг январ ойида чиқарилган аввалги авлод ўрнини эгаллаши керак. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ишлаб чиқарувчи эълон қилган дастлабки тизерларда келгуси флагманнинг асосий камера блоки яққол кўрсатилган. Мутахассислар объективлар атрофидаги ҳалқада Долбй Висион, 200MP, 100x Супер Zoom ҳамда ЛЙTIA ёзувларига эътибор қаратишди. Бу эса қурилманинг суратга олиш имкониятлари борасида жиддий қадам ташлашидан далолат беради.
Камера имкониятлари ва илғор сенсорSony ЛЙTIA брендининг эслатиб ўтилиши Сигнатуре 27 модели замонавий Sony ЛЙTIA ЛЙТ-901 деб номланган 200 мегапикселли янги сенсор билан жиҳозланишини англатади. Ушбу оптик датчик 1/1,12 дюймли форматга ва 0,7 мкм пикселлар ҳажмига эга бўлиб, юқори сифатли кадрларни кафолатлайди.
Мазкур сенсор қўшимча равишда 4x гача бўлган ички кадрли зум функциясини қўллаб-қувватлайди. Эълон қилинган 100x Супер Zoom имконияти айнан мана шу технология ва сифатли кроплаш ҳисобига амалга оширилиши кутилмоқда, бу эса мобил фотография ихлосмандларини бефарқ қолдирмайди.
Дизайн ва унумдорликТизерлар қурилманинг ташқи кўриниши борасида ҳам айрим сир пардаларини очди. Смартфоннинг орқа панели ўзига хос тўқимага ва декоратив тикувга эга бўлиб, Моторола анъанавий шиша ўрнига мато қопламаси ёки сунъий теридан фойдаланганини кўрсатади.
Нотебоокчекк нашри маълумотларига кўра, компания ушбу флагманни "Вуконг" деб номланган ички код остида ишлаб чиқмоқда. Қурилманинг техник асоси сифатида энг сўнгги Qualcomm Snapdragon 8 Элите Ген 6 Pro процессори танлангани тахмин қилинмоқда.
Шунингдек, смартфоннинг яна бир муҳим ўзига хослиги сифатида GrapheneOS операцион тизимини қўллаб-қувватлаши айтилмоқда. Бунгача GrapheneOS дастурчилари Моторола билан махсус келишув имзолагани хавфсизлик ва махфийликка интилувчи фойдаланувчилар учун катта янгилик бўлиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…