Моторола 200 мегапикселли камерага эга янги флагманини тақдим этади

·27·Техно
Моторола 200 мегапикселли камерага эга янги флагманини тақдим этади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Моторола ўзининг янги флагмани Сигнатуре 27 моделини 22-сентабрда тақдим этади.
  • Ушбу қурилма 200 мегапикселли Sony ЛЙTIA ЛЙТ-901 сенсори билан жиҳозланади, у 1/1,12 дюймли форматга ва 0,7 мкм пикселлар ҳажмига эга.
  • Сигнатуре 27 модели мато қопламаси ёки сунъий теридан тайёрланган орқа панелга эга бўлиб, "Вуконг" код номи остида ишлаб чиқилмоқда.
  • Қурилма Qualcomm Snapdragon 8 Элите Ген 6 Pro процессори ва GrapheneOS операцион тизимини қўллаб-қувватлаши кутилмоқда.

Моторола компанияси ўзининг янги флагман смартфони — Сигнатуре 27 моделининг расмий тақдимот санасини эълон қилди ва қурилманинг илк хусусиятларини ошкор этди. ixbt.com маълумотига кўра, узоқ кутилган тақдимот жорий йилнинг 22-сентябрига белгиланган бўлиб, янги қурилма 2026-йилнинг январ ойида чиқарилган аввалги авлод ўрнини эгаллаши керак. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ишлаб чиқарувчи эълон қилган дастлабки тизерларда келгуси флагманнинг асосий камера блоки яққол кўрсатилган. Мутахассислар объективлар атрофидаги ҳалқада Долбй Висион, 200MP, 100x Супер Zoom ҳамда ЛЙTIA ёзувларига эътибор қаратишди. Бу эса қурилманинг суратга олиш имкониятлари борасида жиддий қадам ташлашидан далолат беради.

Камера имкониятлари ва илғор сенсор

Sony ЛЙTIA брендининг эслатиб ўтилиши Сигнатуре 27 модели замонавий Sony ЛЙTIA ЛЙТ-901 деб номланган 200 мегапикселли янги сенсор билан жиҳозланишини англатади. Ушбу оптик датчик 1/1,12 дюймли форматга ва 0,7 мкм пикселлар ҳажмига эга бўлиб, юқори сифатли кадрларни кафолатлайди.

Мазкур сенсор қўшимча равишда 4x гача бўлган ички кадрли зум функциясини қўллаб-қувватлайди. Эълон қилинган 100x Супер Zoom имконияти айнан мана шу технология ва сифатли кроплаш ҳисобига амалга оширилиши кутилмоқда, бу эса мобил фотография ихлосмандларини бефарқ қолдирмайди.

Дизайн ва унумдорлик

Тизерлар қурилманинг ташқи кўриниши борасида ҳам айрим сир пардаларини очди. Смартфоннинг орқа панели ўзига хос тўқимага ва декоратив тикувга эга бўлиб, Моторола анъанавий шиша ўрнига мато қопламаси ёки сунъий теридан фойдаланганини кўрсатади.

Нотебоокчекк нашри маълумотларига кўра, компания ушбу флагманни "Вуконг" деб номланган ички код остида ишлаб чиқмоқда. Қурилманинг техник асоси сифатида энг сўнгги Qualcomm Snapdragon 8 Элите Ген 6 Pro процессори танлангани тахмин қилинмоқда.

Шунингдек, смартфоннинг яна бир муҳим ўзига хослиги сифатида GrapheneOS операцион тизимини қўллаб-қувватлаши айтилмоқда. Бунгача GrapheneOS дастурчилари Моторола билан махсус келишув имзолагани хавфсизлик ва махфийликка интилувчи фойдаланувчилар учун катта янгилик бўлиши кутилмоқда.

МоторолаSony ЛЙTIASnapdragonGrapheneOSСмартфонлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi 18 Фолд энг кўп сотилган буклама телефон бўлдиXiaomi 18 Фолд энг кўп сотилган буклама телефон бўлдиБугун, 13:56Муҳандислар ўта мустаҳкам ва ноёб иссиқлик изоляторини яратишдиМуҳандислар ўта мустаҳкам ва ноёб иссиқлик изоляторини яратишдиБугун, 12:21OnePlus 16 флагмани Geekbench тестида рекорд натижа кўрсатдиOnePlus 16 флагмани Geekbench тестида рекорд натижа кўрсатдиБугун, 11:57Хитойда гуманоид робот синов вақтида муҳандис қўлидаги пультни тепиб юбордиХитойда гуманоид робот синов вақтида муҳандис қўлидаги пультни тепиб юбордиБугун, 11:40Хитойда Кинетика-1 ракетаси ёрдамида тўққизта янги сунъий йўлдош учирилдиХитойда Кинетика-1 ракетаси ёрдамида тўққизта янги сунъий йўлдош учирилдиБугун, 11:28Джеймс Уебб телескопи энг совуқ қўнғир митти объектининг об-ҳавосини ўргандиДжеймс Уебб телескопи энг совуқ қўнғир митти объектининг об-ҳавосини ўргандиБугун, 05:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди