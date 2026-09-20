Фермин Лопес Испания термасига қайтгани ҳақида гапирди

·4·Спорт
Фермин Лопес Испания термасига қайтгани ҳақида гапирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Фермин Лопес Испания терма жамоасига қайтганидан хурсандлигини билдирди, чунки у ёзда жароҳат туфайли жаҳон чемпионатини ўтказиб юборган эди.
  • Барселона яримҳимоячиси Севиля устидан қозонилган 3:1 ҳисобидаги ғалабадан сўнг жамоанинг Ла Лигадаги муваффақиятли юришини ва Рафинянинг марказий зоналарда ўйнаб, хет-трик қайд этганини таъкидлади.

Барселона яримҳимоячиси Фермин Лопес Севиля устидан қозонилган қийин 3:1 ҳисобидаги ғалабадан сўнг ўзининг ҳиссиётлари ва жамоанинг Ла Лига мавсумидаги муваффақиятли юриши ҳақида фикр билдирди. Ушбу учрашув каталонийликларнинг ички чемпионатдаги ажойиб бошқарувини янада мустаҳкамлади. Санчес Писчуан стадионида кечган баҳсдан кейин футболчи нафақат жамоавий уч очко, балки ўзи учун муҳим бўлган шахсий натижага эришганидан мамнунлигини яширмади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар беришича, Ла Масиа тарбияланувчиси бўлган 23 ёшли яримҳимоячи Луис де ла Фуенте бошчилигидаги Испания терма жамоасининг бўлажак Миллатлар лигаси ўйинлари учун таркибига чақирилди. Бу чақирув ёш футболчи учун ёзда жароҳат туфайли жаҳон чемпионатини ўтказиб юборишга мажбур бўлган оғир даврдан кейинги улкан ҳиссий ютуқ бўлди. Фермин бу қийинчиликларни бошдан кечириш осон бўлмаганини тан олди.

"Терма жамоага қайтганимдан жуда хурсандман. Жаҳон чемпионатига бора олмаганим мен учун жуда оғир бўлганди. Мавсумни яхши бошладим ва миллий жамоага қайтганимдан бахтиёрман", дея таъкидлади Фермин Лопес.

Рафинянинг тактик ўзгариши ва хет-трик

Жамоанинг Испания термасидаги қувончидан ташқари, Севиля ҳимоясини парчалаб ташлаган Рафиня кечанинг асосий қаҳрамонига айланди. Бразилиялик футболчи ўйин давомида ўзининг одатий қанот позициясидан кўра марказий зоналарда ҳаракат қилиб, Ханс-Дитер Флик қўл остида янги тактик қиёфага эга бўлди. Мазкур ўзгариш кутилмаган ва жуда самарали натижаларни тақдим этди.

Собиқ Лидс Юнайтед ўйинчиси атиги еттита учрашувда 12 та гол уришга муваффақ бўлди ва Пичичи соврини учун курашда яққол пешқадамга айланди. Фермин ўз жамоадошининг янги вазифаларга қанчалик тез мослашганини алоҳида эътироф этди.

"Рафиня бизнинг кутилмаган тўққизинчи рақамимизга айланди. Унинг қилаётган ишлари таҳсинга сазовор. У жуда яхши ўйинчи ва исталган позицияга мослаша олади. Биз унга пас узатамиз, у эса голларни уради. Илгари марказий ҳужумчи сифатида ўйнамаган бўлса-да, ҳозир ажойиб статистикани қайд этмоқда", деди Барселона яримҳимоячиси.

Майдондаги юқори интенсивлик

Шунингдек, Фермин Лопес Севиля майдонида ўйнаш қийин кечганини, рақиб ўз мухлислари қаршисида катта босим ўтказганини таъкидлаб ўтди. У бош мураббийнинг аниқ кўрсатмалари жамоа ўйинига қандай таъсир қилишини тушунтириб берди. Жамоадан учрашув давомида юқори интенсивликни сақлаб қолиш ва тўп йўқотилгандан сўнг дарҳол юқори прессинг уюштириш талаб этилади.

"Севиля ўз стадионида бизга кучли босим ўтказди, бироқ Рафинянинг учта голи ҳал қилувчи аҳамият касб этди. Мураббий биздан ҳар доим юқори интенсивликда ўйнашни ва тўпни йўқотгач, зудлик билан прессинг қилишни талаб қилади", дея якунлади Фермин.

Фермин ЛопесБарселонаИспания терма жамоасиРафиняЛа Лига
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Томас Тухел Гарри Магуайрга қаттиқ шарт қўйди ва терма жамоадаги келажагига нуқта қўйдиТомас Тухел Гарри Магуайрга қаттиқ шарт қўйди ва терма жамоадаги келажагига нуқта қўйдиБугун, 11:36«8 ўйинда 17 та очко!»: Рафиньядан ақлбовар қилмас старт ва «Олтин тўп» можароси!«8 ўйинда 17 та очко!»: Рафиньядан ақлбовар қилмас старт ва «Олтин тўп» можароси!Бугун, 11:12«Бу идеал натижа!»: Ханс-Дитер Флик Рафиньянинг ҳет-триги ва 21 очко ҳақида«Бу идеал натижа!»: Ханс-Дитер Флик Рафиньянинг ҳет-триги ва 21 очко ҳақидаБугун, 11:09«Биз ҳали тирикмиз»: Бошкович «Бунёдкор»нинг уйғониши ва «Пахтакор»га қарши режа ҳақида«Биз ҳали тирикмиз»: Бошкович «Бунёдкор»нинг уйғониши ва «Пахтакор»га қарши режа ҳақидаБугун, 11:07UFC 331: Царукяндан даҳшатли нокаут ва 1-раунддаги чақмоқдек ғалаба!UFC 331: Царукяндан даҳшатли нокаут ва 1-раунддаги чақмоқдек ғалаба!Бугун, 09:11Самарқандда Олимпиада нафаси: Ўзбекистон Туркия ва Аргентинани мағлуб этди!Самарқандда Олимпиада нафаси: Ўзбекистон Туркия ва Аргентинани мағлуб этди!Бугун, 09:05
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг