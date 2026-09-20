Фермин Лопес Испания термасига қайтгани ҳақида гапирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Фермин Лопес Испания терма жамоасига қайтганидан хурсандлигини билдирди, чунки у ёзда жароҳат туфайли жаҳон чемпионатини ўтказиб юборган эди.
- Барселона яримҳимоячиси Севиля устидан қозонилган 3:1 ҳисобидаги ғалабадан сўнг жамоанинг Ла Лигадаги муваффақиятли юришини ва Рафинянинг марказий зоналарда ўйнаб, хет-трик қайд этганини таъкидлади.
Барселона яримҳимоячиси Фермин Лопес Севиля устидан қозонилган қийин 3:1 ҳисобидаги ғалабадан сўнг ўзининг ҳиссиётлари ва жамоанинг Ла Лига мавсумидаги муваффақиятли юриши ҳақида фикр билдирди. Ушбу учрашув каталонийликларнинг ички чемпионатдаги ажойиб бошқарувини янада мустаҳкамлади. Санчес Писчуан стадионида кечган баҳсдан кейин футболчи нафақат жамоавий уч очко, балки ўзи учун муҳим бўлган шахсий натижага эришганидан мамнунлигини яширмади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар беришича, Ла Масиа тарбияланувчиси бўлган 23 ёшли яримҳимоячи Луис де ла Фуенте бошчилигидаги Испания терма жамоасининг бўлажак Миллатлар лигаси ўйинлари учун таркибига чақирилди. Бу чақирув ёш футболчи учун ёзда жароҳат туфайли жаҳон чемпионатини ўтказиб юборишга мажбур бўлган оғир даврдан кейинги улкан ҳиссий ютуқ бўлди. Фермин бу қийинчиликларни бошдан кечириш осон бўлмаганини тан олди.
"Терма жамоага қайтганимдан жуда хурсандман. Жаҳон чемпионатига бора олмаганим мен учун жуда оғир бўлганди. Мавсумни яхши бошладим ва миллий жамоага қайтганимдан бахтиёрман", дея таъкидлади Фермин Лопес.
Рафинянинг тактик ўзгариши ва хет-трикЖамоанинг Испания термасидаги қувончидан ташқари, Севиля ҳимоясини парчалаб ташлаган Рафиня кечанинг асосий қаҳрамонига айланди. Бразилиялик футболчи ўйин давомида ўзининг одатий қанот позициясидан кўра марказий зоналарда ҳаракат қилиб, Ханс-Дитер Флик қўл остида янги тактик қиёфага эга бўлди. Мазкур ўзгариш кутилмаган ва жуда самарали натижаларни тақдим этди.
Собиқ Лидс Юнайтед ўйинчиси атиги еттита учрашувда 12 та гол уришга муваффақ бўлди ва Пичичи соврини учун курашда яққол пешқадамга айланди. Фермин ўз жамоадошининг янги вазифаларга қанчалик тез мослашганини алоҳида эътироф этди.
"Рафиня бизнинг кутилмаган тўққизинчи рақамимизга айланди. Унинг қилаётган ишлари таҳсинга сазовор. У жуда яхши ўйинчи ва исталган позицияга мослаша олади. Биз унга пас узатамиз, у эса голларни уради. Илгари марказий ҳужумчи сифатида ўйнамаган бўлса-да, ҳозир ажойиб статистикани қайд этмоқда", деди Барселона яримҳимоячиси.
Майдондаги юқори интенсивликШунингдек, Фермин Лопес Севиля майдонида ўйнаш қийин кечганини, рақиб ўз мухлислари қаршисида катта босим ўтказганини таъкидлаб ўтди. У бош мураббийнинг аниқ кўрсатмалари жамоа ўйинига қандай таъсир қилишини тушунтириб берди. Жамоадан учрашув давомида юқори интенсивликни сақлаб қолиш ва тўп йўқотилгандан сўнг дарҳол юқори прессинг уюштириш талаб этилади.
"Севиля ўз стадионида бизга кучли босим ўтказди, бироқ Рафинянинг учта голи ҳал қилувчи аҳамият касб этди. Мураббий биздан ҳар доим юқори интенсивликда ўйнашни ва тўпни йўқотгач, зудлик билан прессинг қилишни талаб қилади", дея якунлади Фермин.
Изоҳлар 0
…