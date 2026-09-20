«Ҳокимнинг қарор ўқишга тоқати йўқ»: Президент раҳбарларга кескин талаб қўйди (видео)
Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев раислигида ўтказилган йиғилишларнинг бирида маҳаллий бошқарув органлари, хусусан, туман ва шаҳар ҳокимларининг иш услуби, масъулиятсизлиги ва берилган ваколатлардан фойдалана олмаётгани кескин танқид остига олинди. Қорақалпоғистон Республикасидаги туман ҳокимларидан бири билан кечган очиқ ва жонли мулоқот чоғида давлат раҳбари амалдорлар орасида илдиз отган оғриқли муаммони очиқ-ойдин кўрсатиб берди.
Президентнинг «Гаплашишингга мен сенга нима ваколат берай?» деган саволига туман ҳокими сўнгги фармон билан барча ваколатлар берилганини, ҳужжат билан эндигина танишиб чиққанини таъкидлаган пайтда, давлат раҳбари унинг сўзини кесиб, аччиқ ҳақиқатни юзига айтди: «Сен хафа бўлма, сенинг мисолингда ҳаммага айтмоқчиман: қарорни ҳокимнинг ўқишга тоқати йўқ! Энг азоби мана шу — ўтириб қийналиб имзо чекаман, лекин ичига кирмайди». Ўзининг ҳокимлик йилларини эслаган давлат раҳбари ҳужжатлар билан ишлаш, якуний натижани таҳлил қилиш маданияти йўқолганини таъкидлаб, йил якуни билан жиддий тозалов бўлишидан қатъий огоҳлантирди.
Хўш, давлат раҳбари фармонлари нега жойларда қуйи бўғин раҳбарлари томонидан тўлиқ тушунилмаяпти, қарорларнинг ичига кирмасдан ишлаш одати ҳудудларни қандай бошиберк кўчага олиб кирмоқда ва йил якунида қайси ҳокимлар курсиси билан хайрлашиши мумкин?
«Икки соат эшикни ёпиб, қалам билан ўқирдим»: Президентнинг ҳокимларга сабоғи
Мулоқот чоғида давлат раҳбари томонидан таъкидланган энг оғриқли нуқталар ва дастурий фикрлар:
Ваколат бор, аммо ўқишга сабр йўқ: Жойлардаги раҳбарларга ислоҳотларни амалга ошириш учун барча ҳуқуқий ваколатлар берилган, бироқ уларнинг қабул қилинаётган қонун ва қарорларни синчиклаб ўқиб чиқишга ҳам тоқати етмаяпти;
Формал имзо чекиш иллати: Ҳужжатларнинг асл моҳияти ва мақсадига тушунмасдан, кўр-кўрона имзо қўйиш амалиёти ислоҳотларнинг қуйи бўғинда тўхтаб қолишига сабаб бўлмоқда;
Шахсий тажриба ва масъулият: Шавкат Мирзиёев ўзининг ҳокимлик фаолиятини эслаб, қарор чиқаришдан аввал хона эшигини ёпиб, қўлига қалам олган ҳолда икки соатлаб ҳар бир бандни мустақил ўрганиб чиққанини намуна қилиб кўрсатди;
Якуний натижага жавобгарлик: Ҳар бир ҳужжатдан мақсад — халққа етадиган якуний наф ва натижани олдиндан кўра билишдир;
Йил якунидаги кескин ультиматум: Президент ўз фармон ва қарорларининг моҳиятини тушунмаган, уларни амалда ишлата олмаган раҳбарлар билан йил якунидан кейин мутлақо ишламаслигини кескин маълум қилди.
Маҳаллий ҳокимликлардаги бошқарув муаммоси: Ҳолатлар қиёси
Президент талаб қилган бошқарув тизими ва айрим ҳокимларнинг амалдаги иш услуби таққоси:
Кўрсаткичлар ва жиҳатлар
Айрим ҳокимларнинг амалдаги одати
Давлат раҳбари талаб қилаётган стандарт
Қарор ва фармонларга муносабат
Саёз танишиш, ўқишга сабр ва тоқатнинг йўқлиги
Қўлга қалам олиб, ҳар бир банднинг мағзини чақиш
Иш услуби ва ваколатлар
Доимий ваколат сўраш, топшириқ кутиб ўтириш
Берилган кенг ваколатлардан мустақил ва тўлиқ фойдаланиш
Ҳужжат имзолаш жараёни
Сабаби ва мақсадини чуқур англамай имзолаш
Қарордан кутилаётган якуний натижани олдиндан билиш
Халқ билан ишлаш самарадорлиги
Мажбурият юзасидан, юзаки ҳисоботлар бериш
Ташаббускорлик ва муаммоларни тубдан ҳал этиш
Кадрлар келажаги
Йил якуни билан вазифасидан озод этилиш хавфи
Юқори натижа кўрсатиб, жамоада ўринни сақлаб қолиш
Бошқарув ва сиёсий таҳлил: Экспертлар кадрлар масъулияти ҳақида
Давлат бошқаруви ва ҳуқуқий соҳа таҳлилчиларининг асосий хулосалари:
«Қалам билан ишлаш» маданиятининг йўқолиши: Кўплаб қуйи бўғин раҳбарлари тайёр маълумотномаларга ўрганиб қолган, бу эса уларнинг стратегик фикрлаш ва қарорларнинг оқибатини баҳолаш қобилиятини тўхтатиб қўйган;
Ислоҳотларнинг қуйидаги қаршилиги: Юқоридан чиқарилаётган муҳим фармонлар туман ва маҳалла даражасига тушганда айнан раҳбарларнинг тушунмаслиги ва масъулиятсизлиги сабабли сустлашмоқда;
Ваколатларнинг етарлилиги: Ҳокимларга мисли кўрилмаган мустақиллик ва молиявий эркинликлар берилди, эндиги муаммо фақат кадрларнинг салоҳияти ва лаёқатига бориб тақалмоқда;
Йил якунидаги катта ўзгаришлар: Президентнинг очиқ огоҳлантириши йил сўнгида ўз вазифасини тўлиқ англамаган ўнлаб туман ва шаҳар ҳокимларининг ишдан кетиши муқаррар эканини кўрсатмоқда.
Давлат раҳбарининг туман ҳокимига айтган ушбу аччиқ сўзлари бутун давлат бошқаруви аппарати учун фаолиятни қайта кўриб чиқишга ундовчи жиддий огоҳлантириш қўнғироғи бўлди.
Сизнинг туманингиз ёки шаҳрингиздаги ҳоким чиқарилаётган қонун ва қарорларни чуқур тушуниб, халқ муаммоларини ҳал қила оляптими? Сизнингча, ҳокимларнинг қарор ўқимаслиги ҳудудлар ривожига қанчалик тўсиқ бўлмоқда? Ўз шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва давлат бошқарувидаги ушбу кескин баёнот таҳлилини барча танишларингиз ҳамда ижтимоий тармоқдошларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…