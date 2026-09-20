Кийимдаги доғларни қандай кетказиш мумкин? Уйдаги оддий ва синалган усуллар!

·39·Фойдали
Кийимдаги доғларни қандай кетказиш мумкин? Уйдаги оддий ва синалган усуллар!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Уй шароитида оддий воситалар, масалан, сут, ош содаси, сирка ва спирт ёрдамида кийимдаги турли доғларни, жумладан сиёҳ, қаҳва, ёғ ва резавор мевалар доғларини самарали кетказиш мумкин.
  • Доғни тозалашда матонинг кўринмайдиган жойида аввал синаб кўриш, доғни чеккадан марказга қараб артиш ва доғни янгилигида тозалаш муҳим қоидалардир.
  • Ушбу усуллар кийимни бузмасдан тозалашга ва вақтни тежашга ёрдам беради.

Кундалик ҳаётда севимли кийимларга турли хил доғлар тушиши кўпчиликни ташвишга соладиган энг кенг тарқалган маиший муаммолардан биридир. Аксарият инсонлар бундай вазиятда кийимни дарҳол қимматбаҳо кимёвий тозалаш марказларига (кимчисткага) олиб боришни ёки чиқариб ташлашни ўйлашади. Бироқ тажриба шуни кўрсатадики, ошхона ва уй аптечкасидаги энг оддий, ҳамёнбоп воситалар ёрдамида ҳам матога зарар етказмасдан ҳар қандай қийин доғни осонгина бартараф этиш мумкин.

Бунинг учун фақат қайси доғни нима билан тозалашни тўғри билиш кифоя қилади. Сут сиёҳни кетказиши, ош содаси қаҳва изини йўқотиши, муз эса ёпишган сақични ажратиб олишини билармидингиз? Хўш, уй бекалари ва ҳар бир киши учун асқотадиган энг самарали лайфхаклар нималардан иборат, матони бузмасдан тозалаш сирлари қандай ва кийимни дастлабки ҳолатига қайтариш учун қайси оддий қоидаларга амал қилиш лозим?

«Кичик лайфхак — катта натижа»: Уйдаги воситалар билан доғларни йўқотиш йўллари

Тақдим этилган амалий тавсиялар асосида кундалик доғларни кетказишнинг асосий усуллари:

  • Сиёҳ ва ручка излари: Сиёҳ доғларини тозалашда оддий сут мўъжизавий таъсир кўрсатади; ручка пастаси теккан жойни эса спирт ёрдамида осонгина тозалаш мумкин;

  • Пардоз ва гўзаллик воситалари: Лаб бўёғи (помада) ва юз учун тон креми қолдирган изларни спирт билан артиш кифоя; тирноқ лаки тўкилганда эса махсус лак ўчиргич суюқлиги иш беради;

  • Озиқ-овқат ва ичимликлар: Қаҳва тўкилган жойга ош содаси сепиб ишлов берилади; ёғли доғларни идиш ювиш воситаси эритади; шоколад ва кир доғларини эса ошхона сиркаси ёрдамида кетказиш мумкин;

  • Резавор мевалар ва зираворлар: Мева доғлари янги бўлса лимон шарбати билан тозаланади; турли хил резавор мевалар шарбати теккан матога эса қайноқ сув қуйиб ювиш тавсия этилади; овқатдаги зарчава (куркума) доғини хўжалик совуни бартараф этади;

  • Махсус ва қийин доғлар: Кийимга ёпишиб қолган сақични муз билан музлатиб кўчириб олинади; атир доғини лимон шарбати, яшил ўт доғини сирка, турли қизил доғларни эса водород пероксид (перекись водорода) суюқлиги йўқотади.

Кийимни тозалаш бўйича тезкор қўлланма: Доғ тури ва зарур восита

Уйда мавжуд воситалар ёрдамида доғларни бартараф этишнинг қиёсий жадвали:

Т/р

Доғ тури

Кетказувчи уй воситаси

Қўллаш хусусияти

1

Сиёҳ доғлари

Сут

Доғли жойни сутда бироз намлаб артиш

2

Помада изи

Спирт

Пахтага спирт томизиб секин артиш

3

Қизил доғлар

Водород пероксид

Мато рангини текшириб қўллаш тавсия этилади

4

Қаҳва доғлари

Ош содаси

Намланган сода пастаси билан ишқалаш

5

Ёғли доғлар

Идиш ювиш воситаси

Ёғни парчалайди, бироз кутиб ювилади

6

Тон креми

Спирт

Ёғли крем изларини тез кетказади

7

Резавор мева доғлари

Лимон шарбати

Табиий кислота пигментни синдиради

8

Ручка доғи

Спирт

Сиёҳни суюлтириб, матодан чиқаради

9

Тирноқ лаки

Лак ўчиргич

Эҳтиёткорлик билан пахтада тозаланади

10

Ўт (кўкат) доғи

Сирка

Хлорофилл изини зарарсизлантиради

11

Атир доғи

Лимон шарбати

Хушбўй ёғлар асоратларини кетказади

12

Сақиз

Муз

Қотириб, осон кўчириб олинади

13

Зарчава (куркума)

Хўжалик совуни

Ишқорли совун рангни эритади

14

Турли резаворлар

Қайноқ сув

Матонинг орқа томонидан қуйилади

15

Шоколад ва кир

Сирка

Кир ва ширинлик асоратларини кетказади

Уй бекалари ва мутахассислар тавсияси: Матони бузмаслик қоидалари

Кийимларни асраб-авайлаш бўйича муҳим маслаҳатлар:

  • Доғни янгилигида кетказинг: Тўкилган нарса қанча тез тозаланса, толалар ичига сингиб улгурмайди ва осон кетади;

  • Чеккадан марказга қараб ҳаракат қилинг: Доғни артиш чоғида уни ёйиб юбормаслик учун пахта ёки латтани доғнинг четидан марказига қараб силжитиш зарур;

  • Олдиндан синаб кўриш: Сирка, спирт ёки водород пероксидни ишлатишдан олдин кийимнинг кўринмайдиган ички чокида синаб кўриш мато ранги ўчмаслигини кафолатлайди;

  • Охирида илиқ сув билан ювиш: Восита қўлланиб доғ кетказилгандан сўнг, кийимни оддий кукун ва илиқ сувда чайиб олиш кифоя.

Ушбу оддий ва синалган лайфхаклар уйингиздаги тозаликни сақлашга, вақтингизни ва пулингизни тежашга ёрдам беради. Севимли либосларингизни ташлаб юборишга шошилманг, барча ечим ошхонангизда муҳайё!

Сиз кийимдаги қийин доғларни кетказишда кўпроқ қайси уй воситасидан фойдаланасиз? Сут ёки сирка билан доғ тозалаб кўрганмисиз? Ўз шахсий тажрибангиз ва синалган сирларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда ушбу фойдали қўлланмани барча уй бекалари ва яқинларингизга улашинг!

маиший лайфхакларкийимларни тозалашдоғларни кетказиш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бутун ҳаётингиз фильм бўлиб намойиш этилса, уни оилавий даврада кўра олармидингиз?Бутун ҳаётингиз фильм бўлиб намойиш этилса, уни оилавий даврада кўра олармидингиз?Бугун, 10:02Нима учун тинимсиз меҳнат бойлик келтирмайди? Онгни мўл-кўлликка мослашнинг 7 та сириНима учун тинимсиз меҳнат бойлик келтирмайди? Онгни мўл-кўлликка мослашнинг 7 та сири17.09, 17:47Чақалоқ нега кечаси йиғлайди? Тунги эмизиш ҳомиладорликдан сақлайдими?Чақалоқ нега кечаси йиғлайди? Тунги эмизиш ҳомиладорликдан сақлайдими?16.09, 22:41«Бургут ва қарға жангининг сири!»: Ҳаётингизни ўзгартирувчи фалсафий хулоса!«Бургут ва қарға жангининг сири!»: Ҳаётингизни ўзгартирувчи фалсафий хулоса!15.09, 09:21“Керак” ва “мажбурман” сўзларини ҳаётингиздан олиб ташласангиз нима бўлади?“Керак” ва “мажбурман” сўзларини ҳаётингиздан олиб ташласангиз нима бўлади?13.09, 17:37Мен ўзимни қандай инсон қилиб яратаяпман? Ҳаётингиздаги энг қиммат нарса нима?Мен ўзимни қандай инсон қилиб яратаяпман? Ҳаётингиздаги энг қиммат нарса нима?13.09, 15:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

Туғилган кунингиз ташқи қиёфангиз ва жозибангиз ҳақида нима дейди?
Туғилган кунингиз ташқи қиёфангиз ва жозибангиз ҳақида нима дейди?
Қизларни хавфдан асровчи 9 та олтин қоида: Буни оналар қизига уқтириши шарт!
Қизларни хавфдан асровчи 9 та олтин қоида: Буни оналар қизига уқтириши шарт!
Ойнинг қайси кунида дунёга келганингиз сиз ҳақингизда нима дейди?
Ойнинг қайси кунида дунёга келганингиз сиз ҳақингизда нима дейди?
Қиммат либос ҳам қутқаролмайди: Инсоннинг обрўсини бир зумда тушириб юборадиган одатлар
Қиммат либос ҳам қутқаролмайди: Инсоннинг обрўсини бир зумда тушириб юборадиган одатлар
Нима учун катта пуллар ҳаммага ҳам келмайди? — Онг остидаги 3 та заҳарли блок
Нима учун катта пуллар ҳаммага ҳам келмайди? — Онг остидаги 3 та заҳарли блок
Инсоннинг асл характерини аниқлашнинг 5 та олтин қоидаси — ниқобларни фош этиш
Инсоннинг асл характерини аниқлашнинг 5 та олтин қоидаси — ниқобларни фош этиш
“Кун-тун ишлайман, аммо пул йўқ!”: Нима учун пешона тери катта даромад келтирмайди?
“Кун-тун ишлайман, аммо пул йўқ!”: Нима учун пешона тери катта даромад келтирмайди?
Олимлар ёш ўтиши билан хотира нега сусайишини аниқлади
Олимлар ёш ўтиши билан хотира нега сусайишини аниқлади