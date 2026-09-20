Кийимдаги доғларни қандай кетказиш мумкин? Уйдаги оддий ва синалган усуллар!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Уй шароитида оддий воситалар, масалан, сут, ош содаси, сирка ва спирт ёрдамида кийимдаги турли доғларни, жумладан сиёҳ, қаҳва, ёғ ва резавор мевалар доғларини самарали кетказиш мумкин.
- Доғни тозалашда матонинг кўринмайдиган жойида аввал синаб кўриш, доғни чеккадан марказга қараб артиш ва доғни янгилигида тозалаш муҳим қоидалардир.
- Ушбу усуллар кийимни бузмасдан тозалашга ва вақтни тежашга ёрдам беради.
Кундалик ҳаётда севимли кийимларга турли хил доғлар тушиши кўпчиликни ташвишга соладиган энг кенг тарқалган маиший муаммолардан биридир. Аксарият инсонлар бундай вазиятда кийимни дарҳол қимматбаҳо кимёвий тозалаш марказларига (кимчисткага) олиб боришни ёки чиқариб ташлашни ўйлашади. Бироқ тажриба шуни кўрсатадики, ошхона ва уй аптечкасидаги энг оддий, ҳамёнбоп воситалар ёрдамида ҳам матога зарар етказмасдан ҳар қандай қийин доғни осонгина бартараф этиш мумкин.
Бунинг учун фақат қайси доғни нима билан тозалашни тўғри билиш кифоя қилади. Сут сиёҳни кетказиши, ош содаси қаҳва изини йўқотиши, муз эса ёпишган сақични ажратиб олишини билармидингиз? Хўш, уй бекалари ва ҳар бир киши учун асқотадиган энг самарали лайфхаклар нималардан иборат, матони бузмасдан тозалаш сирлари қандай ва кийимни дастлабки ҳолатига қайтариш учун қайси оддий қоидаларга амал қилиш лозим?
«Кичик лайфхак — катта натижа»: Уйдаги воситалар билан доғларни йўқотиш йўллари
Тақдим этилган амалий тавсиялар асосида кундалик доғларни кетказишнинг асосий усуллари:
Сиёҳ ва ручка излари: Сиёҳ доғларини тозалашда оддий сут мўъжизавий таъсир кўрсатади; ручка пастаси теккан жойни эса спирт ёрдамида осонгина тозалаш мумкин;
Пардоз ва гўзаллик воситалари: Лаб бўёғи (помада) ва юз учун тон креми қолдирган изларни спирт билан артиш кифоя; тирноқ лаки тўкилганда эса махсус лак ўчиргич суюқлиги иш беради;
Озиқ-овқат ва ичимликлар: Қаҳва тўкилган жойга ош содаси сепиб ишлов берилади; ёғли доғларни идиш ювиш воситаси эритади; шоколад ва кир доғларини эса ошхона сиркаси ёрдамида кетказиш мумкин;
Резавор мевалар ва зираворлар: Мева доғлари янги бўлса лимон шарбати билан тозаланади; турли хил резавор мевалар шарбати теккан матога эса қайноқ сув қуйиб ювиш тавсия этилади; овқатдаги зарчава (куркума) доғини хўжалик совуни бартараф этади;
Махсус ва қийин доғлар: Кийимга ёпишиб қолган сақични муз билан музлатиб кўчириб олинади; атир доғини лимон шарбати, яшил ўт доғини сирка, турли қизил доғларни эса водород пероксид (перекись водорода) суюқлиги йўқотади.
Кийимни тозалаш бўйича тезкор қўлланма: Доғ тури ва зарур восита
Уйда мавжуд воситалар ёрдамида доғларни бартараф этишнинг қиёсий жадвали:
Т/р
Доғ тури
Кетказувчи уй воситаси
Қўллаш хусусияти
1
Сиёҳ доғлари
Сут
Доғли жойни сутда бироз намлаб артиш
2
Помада изи
Спирт
Пахтага спирт томизиб секин артиш
3
Қизил доғлар
Водород пероксид
Мато рангини текшириб қўллаш тавсия этилади
4
Қаҳва доғлари
Ош содаси
Намланган сода пастаси билан ишқалаш
5
Ёғли доғлар
Идиш ювиш воситаси
Ёғни парчалайди, бироз кутиб ювилади
6
Тон креми
Спирт
Ёғли крем изларини тез кетказади
7
Резавор мева доғлари
Лимон шарбати
Табиий кислота пигментни синдиради
8
Ручка доғи
Спирт
Сиёҳни суюлтириб, матодан чиқаради
9
Тирноқ лаки
Лак ўчиргич
Эҳтиёткорлик билан пахтада тозаланади
10
Ўт (кўкат) доғи
Сирка
Хлорофилл изини зарарсизлантиради
11
Атир доғи
Лимон шарбати
Хушбўй ёғлар асоратларини кетказади
12
Сақиз
Муз
Қотириб, осон кўчириб олинади
13
Зарчава (куркума)
Хўжалик совуни
Ишқорли совун рангни эритади
14
Турли резаворлар
Қайноқ сув
Матонинг орқа томонидан қуйилади
15
Шоколад ва кир
Сирка
Кир ва ширинлик асоратларини кетказади
Уй бекалари ва мутахассислар тавсияси: Матони бузмаслик қоидалари
Кийимларни асраб-авайлаш бўйича муҳим маслаҳатлар:
Доғни янгилигида кетказинг: Тўкилган нарса қанча тез тозаланса, толалар ичига сингиб улгурмайди ва осон кетади;
Чеккадан марказга қараб ҳаракат қилинг: Доғни артиш чоғида уни ёйиб юбормаслик учун пахта ёки латтани доғнинг четидан марказига қараб силжитиш зарур;
Олдиндан синаб кўриш: Сирка, спирт ёки водород пероксидни ишлатишдан олдин кийимнинг кўринмайдиган ички чокида синаб кўриш мато ранги ўчмаслигини кафолатлайди;
Охирида илиқ сув билан ювиш: Восита қўлланиб доғ кетказилгандан сўнг, кийимни оддий кукун ва илиқ сувда чайиб олиш кифоя.
Ушбу оддий ва синалган лайфхаклар уйингиздаги тозаликни сақлашга, вақтингизни ва пулингизни тежашга ёрдам беради. Севимли либосларингизни ташлаб юборишга шошилманг, барча ечим ошхонангизда муҳайё!
Сиз кийимдаги қийин доғларни кетказишда кўпроқ қайси уй воситасидан фойдаланасиз? Сут ёки сирка билан доғ тозалаб кўрганмисиз? Ўз шахсий тажрибангиз ва синалган сирларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда ушбу фойдали қўлланмани барча уй бекалари ва яқинларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…