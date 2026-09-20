Оёқ солинган лимонад 364 лирадан сотилдими? Хитойдаги фестивалда ғалати ҳолат шов-шувга сабаб бўлди

·5·Дунё
Оёқ солинган лимонад 364 лирадан сотилдими? Хитойдаги фестивалда ғалати ҳолат шов-шувга сабаб бўлди

Хитойда ўтказилган халқаро тадбирда ичимлик тайёрлаш усули ижтимоий тармоқларда катта норозиликка сабаб бўлди. Лимонад ва кола аралашмаси ичига оёқлар ботирилгани акс этган ҳолат кўпчиликни ҳайратга солди.

Тарқалган маълумотларга кўра, тадбирда лимонад ва кола аралашмаси тайёрланаётганда оёқлар ичимликка ботирилган. Энг ажабланарлиси, шундай усулда тайёрланган ичимлик ҳар бир стакани 364 лирадан сотилгани айтилмоқда.

Гигиенага зид деб баҳоланган ушбу ҳолатни кўрганлар ижтимоий тармоқларда кескин норозилик билдирган.

Ғалати тайёрлаш усулига қарамай, ичимлик ортидан юзлаб одамлар навбат ҳосил қилгани ҳақида хабарлар тарқалди.

Бироқ воқеа тасвирлари интернетда кенг тарқалгач, фойдаланувчиларнинг муносабати кескин ўзгарган ва ташкилотчилар ҳолат юзасидан чора кўришга киришган.

ХитойОёқлар билан лимонадХитой халқаро тадбирТартибсизлик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Эр-Риёд осмонида ракета уриб туширилди!»: Аэропорт ёнидаги ёнғин ва коалиция баёноти«Эр-Риёд осмонида ракета уриб туширилди!»: Аэропорт ёнидаги ёнғин ва коалиция баёнотиБугун, 11:47Финляндия соҳилларида заҳарли ўргимчак пайдо бўлдиФинляндия соҳилларида заҳарли ўргимчак пайдо бўлдиБугун, 11:37«Новая Гута»да инсонпарварлик миссияси: Россия ва Украина фуқароларни алмашди!«Новая Гута»да инсонпарварлик миссияси: Россия ва Украина фуқароларни алмашди!Бугун, 11:34«Москвада муҳим синов»: Пашинян Путин билан темир йўл тақдирини ҳал қилади!«Москвада муҳим синов»: Пашинян Путин билан темир йўл тақдирини ҳал қилади!Бугун, 11:28«45 млрд долларлик ботқоқ ва 7 та шарт!»: Теҳрон Вашингтонга ультиматум қўйди«45 млрд долларлик ботқоқ ва 7 та шарт!»: Теҳрон Вашингтонга ультиматум қўйдиБугун, 11:20Японияда 100 ёшдан ошганлар сони илк бор 100 мингдан ошдиЯпонияда 100 ёшдан ошганлар сони илк бор 100 мингдан ошдиБугун, 11:04
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?