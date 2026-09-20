Оёқ солинган лимонад 364 лирадан сотилдими? Хитойдаги фестивалда ғалати ҳолат шов-шувга сабаб бўлди
Хитойда ўтказилган халқаро тадбирда ичимлик тайёрлаш усули ижтимоий тармоқларда катта норозиликка сабаб бўлди. Лимонад ва кола аралашмаси ичига оёқлар ботирилгани акс этган ҳолат кўпчиликни ҳайратга солди.
Тарқалган маълумотларга кўра, тадбирда лимонад ва кола аралашмаси тайёрланаётганда оёқлар ичимликка ботирилган. Энг ажабланарлиси, шундай усулда тайёрланган ичимлик ҳар бир стакани 364 лирадан сотилгани айтилмоқда.
Гигиенага зид деб баҳоланган ушбу ҳолатни кўрганлар ижтимоий тармоқларда кескин норозилик билдирган.
Ғалати тайёрлаш усулига қарамай, ичимлик ортидан юзлаб одамлар навбат ҳосил қилгани ҳақида хабарлар тарқалди.
Бироқ воқеа тасвирлари интернетда кенг тарқалгач, фойдаланувчиларнинг муносабати кескин ўзгарган ва ташкилотчилар ҳолат юзасидан чора кўришга киришган.
Изоҳлар 0
…