Ламин Ямал Маркус Рэшфорднинг Эль Класикодаги бошланғич қийинчиликлари ҳақида гапирди

·0·Спорт
Ламин Ямал Маркус Рэшфорднинг Эль Класикодаги бошланғич қийинчиликлари ҳақида гапирди

Барселона юлдузи Ламин Ямал ўтган мавсум Каталония клубида ижара асосида тўп сурган Маркус Рэшфорднинг Испания футболидаги энг йирик дерби — Эль Класикога мослашиш жараёни қандай кечгани ҳақида гапириб берди. Мовистар нашри маълумотига кўра, ёш истеъдод эгаси инглиз ҳужумчисининг дастлабки қийинчиликлари ва кейинчалик қандай қилиб бу муҳитга тезда кўникиб кетгани сирини очиб берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълумки, Маркус Рэшфорд ўтган мавсум Барселона сафида 49 та учрашувда майдонга тушиб, 14 та гол уришга муваффақ бўлди ва жамоасининг Ла Лига ҳамда Испания Суперкубогини қўлга киритишига ўзининг муносиб ҳиссасини қўшди. Бироқ, Манчестер Юнайтед академияси тарбияланувчиси бўлган футболчи учун каталонияликлар сафидаги фаолиятининг бошланиши осон кечмади, айниқса Реал Мадридга қарши ўйинлар унинг учун катта синов бўлди.

Илк тўқнашувдаги муаммолар

Рэшфорднинг Сантяго Бернабеу стадионида Реал Мадридга қарши ўтган дастлабки Эль Класикоси омадсиз чиқиб, Барселона 1-2 ҳисобида мағлубиятга учраганди. Ўша ўйиндаги ҳаракатлари кўпчиликда, жумладан жамоадошларида ҳам саволлар туғдирган эди. Жамоанинг ёш ҳужумчиси Ламин Ямал ўша учрашув таассуротлари ҳақида қуйидагиларни эслади: Рэшфорднинг илк Эль Класикоси, биз Бернабеуда 1-2 ҳисобида ютқазган ўйин эди, уни ўйнаётганини кўриб, у ҳали Класико нима эканини билмайди, деб ўйлагандим.

Ямалнинг таъкидлашича, Ла Масиа тарбияланувчилари илк кунданоқ бу ўйиннинг нақадар улкан аҳамиятга эга эканини ва аслида бу ҳақиқий жанг эканини тушуниб улғайишади. Чет элдан келган футболчи учун эса бу босимни ҳис қилиш ва унга мослашиш бироз вақт талаб этади.

Камп Ноудаги ўзгариш

Бироқ Маркус Рэшфорд иккинчи даврадаги ўйингача вазиятнинг жиддийлигини тўла англаб етди. Камп Ноу стадионида бўлиб ўтган навбатдаги тўқнашувда инглиз ҳужумчиси мутлақо бошқа даражадаги ўйин намойиш этди. У ажойиб жарима зарбасидан гол уриб, Барцеломанинг кетма-кет чемпионлик сари қўйган қадамига улкан ҳисса қўшди ҳамда ўйин давомида ўта юқори интенсивликда ҳаракат қилди.

Иккинчи ўйинда у Класико аслида нима эканини тушуниб етди, жарима зарбасидан гол урди ва бутунлай бошқа интенсивликда ўйнади, дея қўшимча қилди Ямал футболчининг ижобий ўзгаришини эътироф этиб.

Трансфер якуни ва янги режалар

Муваффақиятли мавсум ва икки совринга эришилганига қарамай, Барселона раҳбарияти Маркус Рэшфорднинг трансферини 30 миллион евро (26 миллион фунт) эвазига тўлиқ сотиб олиш бандини фаоллаштирмасликка қарор қилди. Каталония клуби спорт директори Деку бошчилигида бошқа устувор вазифалар танланди.

Клуб Нюкасл қанот ҳужумчиси Энтони Гордонни 70 миллион евро (59 миллион фунт) эвазига жамоага олиб келишни маъқул кўрди. Мураббий Ханси Фликнинг юқори прессингга асосланган тактик тизимига мос келувчи, айниқса Рафиня йўқлигида жамоага энергия бағишлай оладиган аниқ бир профилдаги футболчини излаган Барселона раҳбарияти 25 ёшли вингерни устувор мақсад сифатида белгилади.

Ламин ЯмалМаркус РешордЭль КласикоБарселонаЛа Лига
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фермин Лопес Испания термасига қайтгани ҳақида гапирдиФермин Лопес Испания термасига қайтгани ҳақида гапирдиБугун, 12:51Томас Тухел Гарри Магуайрга қаттиқ шарт қўйди ва терма жамоадаги келажагига нуқта қўйдиТомас Тухел Гарри Магуайрга қаттиқ шарт қўйди ва терма жамоадаги келажагига нуқта қўйдиБугун, 11:36«8 ўйинда 17 та очко!»: Рафиньядан ақлбовар қилмас старт ва «Олтин тўп» можароси!«8 ўйинда 17 та очко!»: Рафиньядан ақлбовар қилмас старт ва «Олтин тўп» можароси!Бугун, 11:12«Бу идеал натижа!»: Ханс-Дитер Флик Рафиньянинг ҳет-триги ва 21 очко ҳақида«Бу идеал натижа!»: Ханс-Дитер Флик Рафиньянинг ҳет-триги ва 21 очко ҳақидаБугун, 11:09«Биз ҳали тирикмиз»: Бошкович «Бунёдкор»нинг уйғониши ва «Пахтакор»га қарши режа ҳақида«Биз ҳали тирикмиз»: Бошкович «Бунёдкор»нинг уйғониши ва «Пахтакор»га қарши режа ҳақидаБугун, 11:07UFC 331: Царукяндан даҳшатли нокаут ва 1-раунддаги чақмоқдек ғалаба!UFC 331: Царукяндан даҳшатли нокаут ва 1-раунддаги чақмоқдек ғалаба!Бугун, 09:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг