Ламин Ямал Маркус Рэшфорднинг Эль Класикодаги бошланғич қийинчиликлари ҳақида гапирди
Барселона юлдузи Ламин Ямал ўтган мавсум Каталония клубида ижара асосида тўп сурган Маркус Рэшфорднинг Испания футболидаги энг йирик дерби — Эль Класикога мослашиш жараёни қандай кечгани ҳақида гапириб берди. Мовистар нашри маълумотига кўра, ёш истеъдод эгаси инглиз ҳужумчисининг дастлабки қийинчиликлари ва кейинчалик қандай қилиб бу муҳитга тезда кўникиб кетгани сирини очиб берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълумки, Маркус Рэшфорд ўтган мавсум Барселона сафида 49 та учрашувда майдонга тушиб, 14 та гол уришга муваффақ бўлди ва жамоасининг Ла Лига ҳамда Испания Суперкубогини қўлга киритишига ўзининг муносиб ҳиссасини қўшди. Бироқ, Манчестер Юнайтед академияси тарбияланувчиси бўлган футболчи учун каталонияликлар сафидаги фаолиятининг бошланиши осон кечмади, айниқса Реал Мадридга қарши ўйинлар унинг учун катта синов бўлди.
Илк тўқнашувдаги муаммоларРэшфорднинг Сантяго Бернабеу стадионида Реал Мадридга қарши ўтган дастлабки Эль Класикоси омадсиз чиқиб, Барселона 1-2 ҳисобида мағлубиятга учраганди. Ўша ўйиндаги ҳаракатлари кўпчиликда, жумладан жамоадошларида ҳам саволлар туғдирган эди. Жамоанинг ёш ҳужумчиси Ламин Ямал ўша учрашув таассуротлари ҳақида қуйидагиларни эслади: Рэшфорднинг илк Эль Класикоси, биз Бернабеуда 1-2 ҳисобида ютқазган ўйин эди, уни ўйнаётганини кўриб, у ҳали Класико нима эканини билмайди, деб ўйлагандим.
Ямалнинг таъкидлашича, Ла Масиа тарбияланувчилари илк кунданоқ бу ўйиннинг нақадар улкан аҳамиятга эга эканини ва аслида бу ҳақиқий жанг эканини тушуниб улғайишади. Чет элдан келган футболчи учун эса бу босимни ҳис қилиш ва унга мослашиш бироз вақт талаб этади.
Камп Ноудаги ўзгаришБироқ Маркус Рэшфорд иккинчи даврадаги ўйингача вазиятнинг жиддийлигини тўла англаб етди. Камп Ноу стадионида бўлиб ўтган навбатдаги тўқнашувда инглиз ҳужумчиси мутлақо бошқа даражадаги ўйин намойиш этди. У ажойиб жарима зарбасидан гол уриб, Барцеломанинг кетма-кет чемпионлик сари қўйган қадамига улкан ҳисса қўшди ҳамда ўйин давомида ўта юқори интенсивликда ҳаракат қилди.
Иккинчи ўйинда у Класико аслида нима эканини тушуниб етди, жарима зарбасидан гол урди ва бутунлай бошқа интенсивликда ўйнади, дея қўшимча қилди Ямал футболчининг ижобий ўзгаришини эътироф этиб.
Трансфер якуни ва янги режаларМуваффақиятли мавсум ва икки совринга эришилганига қарамай, Барселона раҳбарияти Маркус Рэшфорднинг трансферини 30 миллион евро (26 миллион фунт) эвазига тўлиқ сотиб олиш бандини фаоллаштирмасликка қарор қилди. Каталония клуби спорт директори Деку бошчилигида бошқа устувор вазифалар танланди.
Клуб Нюкасл қанот ҳужумчиси Энтони Гордонни 70 миллион евро (59 миллион фунт) эвазига жамоага олиб келишни маъқул кўрди. Мураббий Ханси Фликнинг юқори прессингга асосланган тактик тизимига мос келувчи, айниқса Рафиня йўқлигида жамоага энергия бағишлай оладиган аниқ бир профилдаги футболчини излаган Барселона раҳбарияти 25 ёшли вингерни устувор мақсад сифатида белгилади.
Изоҳлар 0
…