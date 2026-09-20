Тошкент осмонидаги сирли объект: Хитой ракетаси бўлиши мумкин
19 сентябрь куни кечқурун Тошкент осмонида ортидан узун из қолдирган жуда ёрқин объект пайдо бўлди. Унинг тасвирлари ижтимоий тармоқларда тез тарқалди.
Ўзбекистон Фанлар академияси Астрономия институти мутахассислари фото ва видеоларни таҳлил қилди. Дастлабки хулосага кўра, объект метеор ёки болидга ўхшамайди.
Қизиғи, айнан шу куни Хитойнинг Тайюань космодромидан Long March-2D ракетаcи учирилиб, тўртта сунъий йўлдош орбитага чиқарилган.
Мутахассислар Тошкентда кузатилган ёрқин объект Хитой ракетасининг юқори босқичи билан боғлиқ бўлиши мумкин, деб ҳисобламоқда.
Бироқ ҳозирча объект айнан ракетанинг қайси қисми экани расман тасдиқланмаган.
Изоҳлар 0
…