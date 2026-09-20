Тошкент осмонидаги сирли объект: Хитой ракетаси бўлиши мумкин

·39·Жамият
Тошкент осмонидаги сирли объект: Хитой ракетаси бўлиши мумкин

19 сентябрь куни кечқурун Тошкент осмонида ортидан узун из қолдирган жуда ёрқин объект пайдо бўлди. Унинг тасвирлари ижтимоий тармоқларда тез тарқалди.

Ўзбекистон Фанлар академияси Астрономия институти мутахассислари фото ва видеоларни таҳлил қилди. Дастлабки хулосага кўра, объект метеор ёки болидга ўхшамайди.

Қизиғи, айнан шу куни Хитойнинг Тайюань космодромидан Long March-2D ракетаcи учирилиб, тўртта сунъий йўлдош орбитага чиқарилган.

Мутахассислар Тошкентда кузатилган ёрқин объект Хитой ракетасининг юқори босқичи билан боғлиқ бўлиши мумкин, деб ҳисобламоқда.

Бироқ ҳозирча объект айнан ракетанинг қайси қисми экани расман тасдиқланмаган.

ТошкентLong March-2DТайюань космодромЎзбекистон Фанлар академияси Астрономия институти
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тўнғич фарзанд ақллироқ бўладими?: Олимлар кутилмаган сабабни исботлади!Тўнғич фарзанд ақллироқ бўладими?: Олимлар кутилмаган сабабни исботлади!Бугун, 14:13Қозоғистонга борадиган ўзбекистонликларга қулайлик: энди ҚР-коднинг ўзи етадиҚозоғистонга борадиган ўзбекистонликларга қулайлик: энди ҚР-коднинг ўзи етадиБугун, 12:4720 сентябрь — Аёлларни қадрлаш куни: оила бахти ва муҳаббатнинг ноёб байрами!20 сентябрь — Аёлларни қадрлаш куни: оила бахти ва муҳаббатнинг ноёб байрами!Бугун, 12:43Ангренда 20 ёшли йигит "проба"сиз укол сабабли 45 кундан бери комадаАнгренда 20 ёшли йигит "проба"сиз укол сабабли 45 кундан бери комадаБугун, 12:35«Иш вақти 8 соатдан ошмасин»: Профессор раҳбарларга кескин огоҳлантириш берди (видео)«Иш вақти 8 соатдан ошмасин»: Профессор раҳбарларга кескин огоҳлантириш берди (видео)Бугун, 12:34"Мени Ўзбекистон сотди!": Наргиз Зокирова ўз она юртидан очиқчасига юз ўгирди (видео)"Мени Ўзбекистон сотди!": Наргиз Зокирова ўз она юртидан очиқчасига юз ўгирди (видео)Кеча, 22:44
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда