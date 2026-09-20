Xiaomi 18 Фолд энг кўп сотилган буклама телефон бўлди

·2·Техно
Xiaomi 18 Фолд энг кўп сотилган буклама телефон бўлди

Zamin.uz ахборот сайтининг @РДОбсерватион маълумотларига таяниб хабар беришича, янги Xiaomi 18 Фолд қурилмаси бозорда мутлақ рекорд ўрнатди. Ушбу замонавий буклама смартфон савдога чиққан илк ҳафтадаёқ юқори натижа қайд этиб, компания тарихидаги энг тез сотилаётган туркумдаги гаджетга айланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Смартфон тақдимоти жорий йилнинг 7-сентябрь куни бўлиб ўтган эди, очиқ савдолар эса 10-сентябрдан бошланди. Сотувга чиқарилганининг дастлабки етти куни ичида қурилмадан нақ 80 000 нусха сотиб олинди. Шундан тахминан 36 000 таси савдоларнинг биринчи куниёқ эгасини топди.

Техник имкониятлар ва бозордаги ўрни

Мазкур улкан қизиқиш ва харидорларнинг фаоллиги фонида Xiaomi захирадаги қурилмалар тезда тугаб қолганини маълум қилди. Ушбу кўрсаткич билан Xiaomi 18 Фолд жорий йилда ушбу тоифадаги иккинчи энг оммабоп буклама телефонга айланди ва бу борада фақатгина Huawei брендига имкониятни бой берди, холос.

Маълумот учун, аввалроқ Huawei ўзининг икки томонлама кенг экранли Пура Х Max модели тўрт ой ичида 1,2 миллион нусхада сотилганини ва фойдаланувчилар қониқиши бўйича биринчи ўринни эгаллаганини маълум қилган эди. Шунга қарамай, Xiaomi томонидан эришилган бир ҳафталик 80 000 нусхалик марра ҳам катта ютуқ ҳисобланади.

Флагманнинг асосий хусусиятлари

Қурилманинг бундай муваффақият қозониши унинг илғор техник хусусиятлари ва пухта ўйланган жиҳозланиши билан боғлиқ. Харидорларга юқори дараждаги қулайлик ва имкониятларни тақдим этиш учун смартфонга кучли бутловчи қисмлар ўрнатилган.

  • Таниқли Леика бренди билан ҳамкорликда яратилган уч каррали камера тизими
  • Қуввати 6000 мА•ч бўлган сиғимли аккумулятор
  • 67 В қувватга эга симли ҳамда 50 В қувватли симсиз тезкор қувватлаш технологияси
  • IP58 ва IP59 стандартларига асосланган замонавий ҳимоя тизими
Смартфоннинг оптик имкониятлари ҳам эътиборга молик. Қурилма 200 мегапикселлик HP5 асосий сенсор, 3,5 каррали оптик зумга эга 50 мегапикселлик JN5 перископ модули ҳамда 17 мм фокус масофасига эга ўта кенг бурчакли объект билан жиҳозланган. Шунингдек, модел УWB технологияси ва сифатли қўшалоқ динамикларга эга.

XiaomiXiaomi 18 ФолдБуклама смартфонГаджетларТехнологиялар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Моторола 200 мегапикселли камерага эга янги флагманини тақдим этадиМоторола 200 мегапикселли камерага эга янги флагманини тақдим этадиБугун, 13:24Муҳандислар ўта мустаҳкам ва ноёб иссиқлик изоляторини яратишдиМуҳандислар ўта мустаҳкам ва ноёб иссиқлик изоляторини яратишдиБугун, 12:21OnePlus 16 флагмани Geekbench тестида рекорд натижа кўрсатдиOnePlus 16 флагмани Geekbench тестида рекорд натижа кўрсатдиБугун, 11:57Хитойда гуманоид робот синов вақтида муҳандис қўлидаги пультни тепиб юбордиХитойда гуманоид робот синов вақтида муҳандис қўлидаги пультни тепиб юбордиБугун, 11:40Хитойда Кинетика-1 ракетаси ёрдамида тўққизта янги сунъий йўлдош учирилдиХитойда Кинетика-1 ракетаси ёрдамида тўққизта янги сунъий йўлдош учирилдиБугун, 11:28Джеймс Уебб телескопи энг совуқ қўнғир митти объектининг об-ҳавосини ўргандиДжеймс Уебб телескопи энг совуқ қўнғир митти объектининг об-ҳавосини ўргандиБугун, 05:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди