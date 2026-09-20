Xiaomi 18 Фолд энг кўп сотилган буклама телефон бўлди
Zamin.uz ахборот сайтининг @РДОбсерватион маълумотларига таяниб хабар беришича, янги Xiaomi 18 Фолд қурилмаси бозорда мутлақ рекорд ўрнатди. Ушбу замонавий буклама смартфон савдога чиққан илк ҳафтадаёқ юқори натижа қайд этиб, компания тарихидаги энг тез сотилаётган туркумдаги гаджетга айланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Смартфон тақдимоти жорий йилнинг 7-сентябрь куни бўлиб ўтган эди, очиқ савдолар эса 10-сентябрдан бошланди. Сотувга чиқарилганининг дастлабки етти куни ичида қурилмадан нақ 80 000 нусха сотиб олинди. Шундан тахминан 36 000 таси савдоларнинг биринчи куниёқ эгасини топди.
Техник имкониятлар ва бозордаги ўрниМазкур улкан қизиқиш ва харидорларнинг фаоллиги фонида Xiaomi захирадаги қурилмалар тезда тугаб қолганини маълум қилди. Ушбу кўрсаткич билан Xiaomi 18 Фолд жорий йилда ушбу тоифадаги иккинчи энг оммабоп буклама телефонга айланди ва бу борада фақатгина Huawei брендига имкониятни бой берди, холос.
Маълумот учун, аввалроқ Huawei ўзининг икки томонлама кенг экранли Пура Х Max модели тўрт ой ичида 1,2 миллион нусхада сотилганини ва фойдаланувчилар қониқиши бўйича биринчи ўринни эгаллаганини маълум қилган эди. Шунга қарамай, Xiaomi томонидан эришилган бир ҳафталик 80 000 нусхалик марра ҳам катта ютуқ ҳисобланади.
Флагманнинг асосий хусусиятлариҚурилманинг бундай муваффақият қозониши унинг илғор техник хусусиятлари ва пухта ўйланган жиҳозланиши билан боғлиқ. Харидорларга юқори дараждаги қулайлик ва имкониятларни тақдим этиш учун смартфонга кучли бутловчи қисмлар ўрнатилган.
- Таниқли Леика бренди билан ҳамкорликда яратилган уч каррали камера тизими
- Қуввати 6000 мА•ч бўлган сиғимли аккумулятор
- 67 В қувватга эга симли ҳамда 50 В қувватли симсиз тезкор қувватлаш технологияси
- IP58 ва IP59 стандартларига асосланган замонавий ҳимоя тизими
Изоҳлар 0
…