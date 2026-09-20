Ота-онаси 25 йил аввал йўқолди: фарзандлар ҳали кутмоқда

·48·Дунё
Ота-онаси 25 йил аввал йўқолди: фарзандлар ҳали кутмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Эритреяда 25 йил аввал ҳибсга олинган ота-онасининг тақдиридан ҳануз хабар йўқ.
  • Ҳанна Петрос Соломон отаси ҳибсга олинганида 10 ёшда эди, икки йил ўтиб онаси ҳам йўқолиб қолди.
  • Г-15 номи билан танилган сиёсатчилар гуруҳи аъзолари, жумладан Ҳаннанинг отаси Петрос Соломон ҳам 2001 йилда ҳибсга олинган, аммо уларнинг очиқ суди ўтказилмаган.

Эритреяда 25 йил аввал ҳибсга олинган ота-онасининг тақдиридан ҳануз хабар йўқ. Ҳанна Петрос Соломон отаси ҳибсга олинганида 10 ёшда эди. Орадан икки йил ўтиб, унинг онаси Астер Йоҳаннес ҳам мамлакатга қайтганида йўқолган.

Ҳаннанинг отаси Петрос Соломон Эфиопиядан мустақиллик учун курашда муҳим раҳбарлардан бири бўлган. Эритрея 1993 йилда мустақилликка эришгач, у мудофаа ва ташқи ишлар вазири, кейинчалик балиқчилик вазири бўлиб ишлаган.

2001 йил май ойида Петрос ва яна 14 нафар юқори лавозимли сиёсатчи Президент Исаияс Афеверкига очиқ мактуб йўллаб, Конституцияни амалга ошириш ва миллий сайловлар ўтказишни талаб қилган. Улар кейинчалик G-15 номи билан танилган.

2001 йил 18 сентябрга ўтар кечаси Эритрея хавфсизлик кучлари уларнинг бир неча аъзосини ҳибсга олган. Петрос ҳам эрталабки югуришга чиққан пайтида олиб кетилган.

У пайтда Ҳаннанинг онаси АҚШда таҳсил олаётган эди. У фарзандларига паспорт олишга уринган, аммо рад жавобини олган. Икки йилдан сўнг турли ваъдалардан кейин Эритреяга қайтишга қарор қилган.

2003 йил 11 декабрь куни фарзандлари уни Асмара халқаро аэропортида кутишган, аммо Астер бошқа йўловчилар қаторида кўринмаган. Кейин аэропортдан унинг юкини олиб кетиш сўралган ва шу орқали оила унинг мамлакатга келганини, аммо уйига қайтмаганини билган.

Кейинчалик Астер Асмарадаги машҳур Karshelli қамоқхонасида сақланаётгани ҳақида хабар тарқалган.

Петрос ва G-15нинг бошқа аъзоларига хиёнат каби айблар қўйилгани айтилган, аммо уларнинг очиқ суди ўтказилмаган. Уларнинг қаердалиги ва тирик ёки вафот этгани ҳақида оилаларига аниқ маълумот берилмаган.

Ўша даврда Эритреяда мустақил нашрлар ҳам ёпилиб, бир қатор муҳаррир ва журналистлар ҳибсга олинган.

Ҳанна йиллар ўтиб Эритреяни тарк этган. Ҳозир 35 ёшда бўлган аёл АҚШда яшайди ва травма билан ишловчи мутахассис бўлиб меҳнат қилади. Бироқ у болаликдаги ота-онаси билан боғлиқ хотираларни йўқотиб қўйишдан қўрқади.

У отасининг оила аъзоларини уйга йиғишни яхши кўрганини, саёҳатлар пайтида болалари билан қўшиқ айтиш мусобақаларини ташкил қилганини эслайди. Онаси эса ABBA, Долли Партон ва Уитни Хьюстон қўшиқларини севган.

Иккинчи оила ҳам шу тақдирни бошдан кечирган

G-15 аъзоларидан яна бирининг ўғли Иброҳим Шерифо ҳам ота-онасидан айрилган. 2001 йилда у 13 ёшда эди. Унинг онаси Астер Фиссеҳатсион эрталаб уйидан олиб кетилган, отаси Маҳмуд Аҳмад Шерифо эса машққа чиққан пайтида ҳибсга олинган.

Ҳозир 38 ёшда бўлган Иброҳим Нидерландияда яшайди ва сиёсатшунослик бўйича таҳсил олмоқда. У 2001 йил 18 сентябрь санасини нафақат оиласи, балки бутун Эритрея учун оғир кун деб ҳисоблайди.

Ҳанна ва Иброҳим уларни болаликда қўллаб-қувватлаган яқинларидан миннатдор эканини айтишади. Улар ота-оналарининг ислоҳот талаб қилиб, очиқ фикр билдиришга журъат қилганидан фахрланади.

Ҳанна эса 25 йилдан бери жавобсиз қолган энг оддий саволига жавоб истайди: ота-онаси тирикми ёки йўқми?

Халқаро инсон ҳуқуқлари ташкилотлари G-15 аъзоларини виждон маҳбуслари сифатида баҳолаб, уларнинг озод қилиниши ва тақдири ҳақида маълумот берилишини талаб қилиб келмоқда.

Петрос СоломонЭритреяG-15Эритрея ҳибс
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда қиз ёққан пиротехника унинг ёнида портлади (видео)Хитойда қиз ёққан пиротехника унинг ёнида портлади (видео)Бугун, 19:30Келин тўй маросимида бетоб бўлган икки ходимга биринчи ёрдам кўрсатдиКелин тўй маросимида бетоб бўлган икки ходимга биринчи ёрдам кўрсатдиБугун, 16:2338 йил излаб энагасини топган эркак унга автомобил ва 10 миллион франк берди38 йил излаб энагасини топган эркак унга автомобил ва 10 миллион франк бердиБугун, 16:1115 йил девор ортида яширилган кутубхона қайта топилди (видео)15 йил девор ортида яширилган кутубхона қайта топилди (видео)Бугун, 15:52Океан тубидан 9 та сирли янги жонзот тури топилдиОкеан тубидан 9 та сирли янги жонзот тури топилдиБугун, 13:38«Макка шартномаси ишга тушади»: Туркия Саудияга ҳарбий ёрдам беришга тайёр!«Макка шартномаси ишга тушади»: Туркия Саудияга ҳарбий ёрдам беришга тайёр!Бугун, 13:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?