Колумбия соҳилида 6 метрлик улкан кит акуласи нобуд бўлди

·39·Дунё
Колумбия соҳилида 6 метрлик улкан кит акуласи нобуд бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Колумбиянинг Тинч океани соҳилида 6 метрлик улкан кит акуласи Набуга ҳудудида ҳаракациз ҳолда топилган.
  • Маҳаллий аҳоли жониворни сувга қайтаришга уринган бўлса-да, қайиқ моторлари етарлича кучли бўлмаган.
  • Кодечоко ташкилоти ҳодиса юзасидан протоколни ишга тушириб, мутахассислар томонидан олинган намуналар асосида ўлим сабабларини аниқлашга киришди, чунки сентябр охирида соҳилга чиқиб қолиши ушбу тур учун одатий миграция мавсумига тўғри келмаган.

Колумбиянинг Тинч океани соҳилида узунлиги қарийб 20 фут, яъни 6 метрга тенг бўлган улкан кит акуласи соҳилга чиқиб қолганидан кейин нобуд бўлди.

Дунёнинг энг йирик балиғи ҳисобланган кит акуласи (Rhincodon typus) 30 сентябрь, чоршанба куни эрталаб Набуга ҳудудидаги олис соҳилда қум устида ҳаракатсиз ҳолда топилган. Узунлиги кичик қайиқникига тенг бўлган улкан жонивор топилган пайтда ҳали тирик эди.

Маҳаллий аҳоли акулага ёрдам беришга ҳаракат қилган. Қишлоқ аҳолиси унинг танасига денгиз сувини қуйган ва қайиқлар ёрдамида акула тушиб қолган қумлоқ ҳудуддан уни яна сувга тортиб чиқаришга уринган. Бироқ қайиқларнинг ташқи моторлари улкан жониворни силжитиш учун етарлича кучли бўлмаган.

Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ходимлари Набуга соҳилига етиб келганида эса кит акуласи аллақачон нобуд бўлган эди.

Колумбиянинг шимолий Тинч океани ҳудудидаги минтақавий экологик ташкилот — Codechocó ҳодиса юзасидан денгиздаги чалкашиб қолган ёки соҳилга чиқиб кетган ёввойи жониворлар учун белгиланган махсус протоколни зудлик билан ишга туширди.

Ҳодиса жойига соҳил қўриқлаш хизмати бўлинмалари, маҳаллий ҳокимият вакиллари ҳамда экологик ташкилотлар жалб қилинди. Бироқ телефон алоқасининг яхши ишламаслиги, ҳудуднинг мураккаблиги ва шаҳарчадан қайиқда тахминан бир ярим соат йўл босиш зарурати қутқарув ишларини кечиктирган.

Codechocó директори ўринбосари Кари Санчес Минотанинг маълум қилишича, мутахассислар соҳилга етиб келган вақтда жонивор аллақачон нобуд бўлган ва унинг жасадини белгиланган тартибда йўқ қилиш жараёни дарҳол бошланган.

Кейинроқ мутахассис денгиз жониворидан махсус намуналар олинганини маълум қилди. Бунга кит акуласининг соҳилга чиқиб қолган вақти ушбу тур учун одатий миграция мавсумига мос келмаслиги сабаб бўлган.

«Бу тур учун ҳозир миграция мавсуми эмас. Шунинг учун ушбу жониворнинг ўлимига нима сабаб бўлганини аниқлашимиз керак», — деди Санчес Минота.

Текширувлар давомида акула танасида кўринаётган жароҳатлар, турли касалликлар, балиқ овлаш ускуналарига илиниб қолиш ёки денгиздаги оғир табиий шароитлар унинг ўлимига сабаб бўлган-бўлмагани ўрганилади.

Sohilga chiqib qolgan ulkan kit akulasi atrofida odamlar to‘plangan.

Codechocó баёнотида ҳам намуналар олиниши муҳим экани таъкидланган. Чунки кит акуласининг соҳилга чиқиб қолиши мазкур ҳудуд учун одатий ҳисобланган мавсумга тўғри келмаган.

Одатда кит акулалари баҳор фаслида Колумбиянинг ушбу соҳилларига планктон ва майда балиқлар билан озиқланиш учун келади. Очиқ денгизда уларни бошқа фаслларда ҳам учратиш мумкин. Бироқ сентябрь ойининг охирида соҳилга жуда яқин ҳудудда бундай жониворнинг топилиши ноодатий ҳолат ҳисобланади.

Ҳодиса жойида тасвирга олинган ва ижтимоий тармоқларда тарқалган видеода маҳаллий аҳоли вакили ҳам хавотирини билдирган. Унинг айтишича, Набуга аҳолиси соҳилга чиқиб қолган улкан кит акуласини қандай олиб чиқишни билмай, ҳокимиятдан ёрдам сўраган.

Маҳаллий аҳоли жониворни кўчиришга уринган, аммо қайиқ моторлари етарлича кучли бўлмаган. Шу боис уни соҳилдан олиб чиқиш учун каттароқ мотор кераклиги айтилган.

Need To Know хабар беришича, масъул органлар жонивор жасадини йўқ қилиш ишларини ҳам бошлаган. Бу орқали аҳоли саломатлиги ва атроф-муҳит учун юзага келиши мумкин бўлган санитария ҳамда ифлосланиш хавфларини камайтириш кўзланган.

Санчес Минота маҳаллий аҳолига соҳилга чиқиб қолган денгиз жониворларига қўл билан тегмасликни тавсия қилди. Унинг таъкидлашича, денгиз ҳайвонлари инсон саломатлигига таъсир қилиши мумкин бўлган паразитларни олиб юриши эҳтимоли бор.

Айни пайтда мутахассислар кит акуласининг нима сабабдан соҳилга чиқиб қолгани ва унинг ўлимига қандай омиллар таъсир қилганини аниқлаш устида иш олиб бормоқда.

Кит акулалари фильтр орқали озиқланадиган денгиз жониворлари бўлиб, Ер юзидаги энг йирик балиқ ҳисобланади. Вояга етган кит акулаларининг узунлиги 12–20 метрга, оғирлиги эса тахминан 20 тоннага етиши мумкин.

Ушбу тур Халқаро табиатни муҳофаза қилиш иттифоқи (IUCN) томонидан йўқолиб кетиш хавфи остидаги турлар рўйхатига киритилган.

НабугаКит акуласи тушиб қолганCodechocóКолумбия Тинч океани
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кит жасади ортидан соҳилга юзлаб акулалар келиши мумкинКит жасади ортидан соҳилга юзлаб акулалар келиши мумкин29 сентябр 10:46500 йилгача яшайдиган ноёб акула Ирландия соҳилидан топилди500 йилгача яшайдиган ноёб акула Ирландия соҳилидан топилди11 июл 15:49125 миллион йиллик ҳеч ким кўрмаган қўрқинчли акула тасвирга олинди125 миллион йиллик ҳеч ким кўрмаган қўрқинчли акула тасвирга олинди3 август 14:1010 ёшли қиз китни қутқариш учун сувга тушди10 ёшли қиз китни қутқариш учун сувга тушди11 август 10:13Кит болалари сув остида қандай озиқланади? (видео)Кит болалари сув остида қандай озиқланади? (видео)3 август 22:29Нью-Йорк соҳилларидаги улкан акула олимларни ҳайратга солдиНью-Йорк соҳилларидаги улкан акула олимларни ҳайратга солди1 август 01:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота