Кит жасади ортидан соҳилга юзлаб акулалар келиши мумкин

·0·Дунё
Кит жасади ортидан соҳилга юзлаб акулалар келиши мумкин

Австралиянинг Перт шаҳридаги City Beach соҳилига 28 сентябрь куни тахминан 20 футлик букри кит жасади чиқиб қолди. Кўп ўтмай, унинг ҳидига жалб бўлган катта оқ акулалар қирғоққа яқинлашди.

Британлик табиат сураткаши Том Каванаг икки оқ акулани сувнинг саёз қисмида айланаётганини тасвирга олди. 36 ёшли сураткашнинг айтишича, байрам куни бўлгани сабабли ёввойи ҳайвонларни кўриш учун соҳилга кўплаб одамлар йиғилган.

Surf Life Saving WA кит ҳақида соат 7:30 атрофида маълумот олган. Whale Watch Western Australia раҳбари Гемма Шарпнинг сўзларига кўра, кит денгизда бўлган пайтдаёқ ундан акулалар, жумладан йирик йўлбарс акуласи озиқлана бошлаган. Унинг таъкидлашича, жасад олиб ташланганидан кейин ҳам ҳид ва ёғ қумда қолиб, узоқ вақт давомида юзлаб акулаларни жалб қилиши мумкин.

Westpac қутқарув вертолёти ҳудудда бир нечта оқ акула борлигини қайд этди. Кейинчалик қутқарувчилар қирғоқдан тахминан 15 метр масофада узунлиги 13 футга яқин учта катта оқ акулани кўрди.

Шундан сўнг Cambridge мэри Гэри Мак Swanbourne ва Floreat оралиғидаги соҳилни ёпди. Аҳоли ва сайёҳларга сувга тушмаслик, ҳатто итларини ҳам бу ҳудудга олиб келмаслик тавсия қилинди. Кит жасадини махсус машинада олиб кетиб, чиқинди полигонига жўнатиш режалаштирилган.

Ҳолат 18 сентябрь куни Sorrento Beach соҳилида 63 ёшли Грег О’Нилл катта оқ акула ҳужуми оқибатида ҳалок бўлганидан кўп ўтмай содир бўлди. Шунингдек, Каванаг Scarborough соҳили яқинида бронза акуласини ҳам тасвирга олган. Бу пайтда айрим сузувчилар ва серферлар ҳали ҳам сувда бўлган.

ПертCity BeachТом КаванагWhale Watch Western Australia
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эль-Ниньо хавфи: Акулалар янги ҳудудларга бостириб келмоқдаЭль-Ниньо хавфи: Акулалар янги ҳудудларга бостириб келмоқда2 август 13:09Ирландия соҳилларида улкан акулаларнинг ноёб тўдаси кузатилдиИрландия соҳилларида улкан акулаларнинг ноёб тўдаси кузатилди28 июл 00:03Краснодар ўлкасидаги пляжда дрон фожиаси: 6 киши ҳалок бўлдиКраснодар ўлкасидаги пляжда дрон фожиаси: 6 киши ҳалок бўлди3 август 21:1810 ёшли қиз китни қутқариш учун сувга тушди10 ёшли қиз китни қутқариш учун сувга тушди11 август 10:13Кит болалари сув остида қандай озиқланади? (видео)Кит болалари сув остида қандай озиқланади? (видео)3 август 22:29500 йилгача яшайдиган ноёб акула Ирландия соҳилидан топилди500 йилгача яшайдиган ноёб акула Ирландия соҳилидан топилди11 июл 15:49
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота