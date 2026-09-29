Кит жасади ортидан соҳилга юзлаб акулалар келиши мумкин
Австралиянинг Перт шаҳридаги City Beach соҳилига 28 сентябрь куни тахминан 20 футлик букри кит жасади чиқиб қолди. Кўп ўтмай, унинг ҳидига жалб бўлган катта оқ акулалар қирғоққа яқинлашди.
Британлик табиат сураткаши Том Каванаг икки оқ акулани сувнинг саёз қисмида айланаётганини тасвирга олди. 36 ёшли сураткашнинг айтишича, байрам куни бўлгани сабабли ёввойи ҳайвонларни кўриш учун соҳилга кўплаб одамлар йиғилган.
Surf Life Saving WA кит ҳақида соат 7:30 атрофида маълумот олган. Whale Watch Western Australia раҳбари Гемма Шарпнинг сўзларига кўра, кит денгизда бўлган пайтдаёқ ундан акулалар, жумладан йирик йўлбарс акуласи озиқлана бошлаган. Унинг таъкидлашича, жасад олиб ташланганидан кейин ҳам ҳид ва ёғ қумда қолиб, узоқ вақт давомида юзлаб акулаларни жалб қилиши мумкин.
Westpac қутқарув вертолёти ҳудудда бир нечта оқ акула борлигини қайд этди. Кейинчалик қутқарувчилар қирғоқдан тахминан 15 метр масофада узунлиги 13 футга яқин учта катта оқ акулани кўрди.
Шундан сўнг Cambridge мэри Гэри Мак Swanbourne ва Floreat оралиғидаги соҳилни ёпди. Аҳоли ва сайёҳларга сувга тушмаслик, ҳатто итларини ҳам бу ҳудудга олиб келмаслик тавсия қилинди. Кит жасадини махсус машинада олиб кетиб, чиқинди полигонига жўнатиш режалаштирилган.
Ҳолат 18 сентябрь куни Sorrento Beach соҳилида 63 ёшли Грег О’Нилл катта оқ акула ҳужуми оқибатида ҳалок бўлганидан кўп ўтмай содир бўлди. Шунингдек, Каванаг Scarborough соҳили яқинида бронза акуласини ҳам тасвирга олган. Бу пайтда айрим сузувчилар ва серферлар ҳали ҳам сувда бўлган.
Изоҳлар 0
…