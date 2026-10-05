16 кишининг ўлимида гумонланган «Чивин» лақабли эркак аёл қиёфасида қўлга тушди

·0·Дунё
16 кишининг ўлимида гумонланган «Чивин» лақабли эркак аёл қиёфасида қўлга тушди

Бразилиянинг чекка ҳудудида 16 кишининг ўлимига алоқадорликда гумонланаётган эркак бир неча йил давомида қўлга тушмаслик учун қуюқ ўрмонзорларда яширинган. Полиция уни икки кунлик қидирувдан сўнг қўлга олган.

Полиция терговчиси Дуглас Гарсиянинг маълум қилишича, 33 ёшли Жорлан Лопес да Силвани қидириш операцияси 13 сентябрь куни якунланган. Терговчи Associated Press агентлигига берган маълумотида гумонланувчи ўрмонзорларда зич буталар орасида яширингани ва вақтинчалик бошпаналар қурганини айтди.

Да Силва билан боғлиқ қотилликлар Бразилия шимоли-шарқидаги Параиба штатига қарашли, аҳоли кам яшайдиган Мулунгу ҳудудида сўнгги уч ой давомида содир бўлган.

Маҳаллий аҳоли гумонланувчини озғин ва заиф тана тузилиши сабабли «чивин» деб атаган. Терговчи Гарсиянинг айтишича, айнан унинг ташқи кўриниши ва ўрмонда яшаш одати полициядан узоқ вақт яшириниб юришига имкон берган.

«Жорлан асосан ўрмонда яшаган. Шу сабабли уни топиш ва дастлаб бир-бирига боғлиқдек кўринмаган жиноятларни у билан боғлаш жуда қийин бўлган», — деди Гарсия.

Терговчилар да Силвани бошқа жиноятлар билан ҳам боғлашга у бир жамоат майдонида 18 ёшли йигитга ҳужум қилганидан кейин муваффақ бўлганини маълум қилди. Гумонланувчининг ўзи фақат жиноятчиларга қарши ҳужум қилганини айтмоқда. Бироқ тергов давомида тўпланган далиллар бу даъвони тасдиқламаётгани билдирилган.

Гарсиянинг таъкидлашича, да Силва ҳозирда унга қўйилган айбловлар доирасидан ташқари яна бошқа жиноятлар ҳақида ҳам маълумот берган. Бироқ айрим ишлар бўйича тергов ҳали давом этаётгани, бошқа ҳолатлар эса қайта кўриб чиқилаётгани сабабли қўшимча тафсилотлар ошкор қилинмаган.

Полиция қурбонларнинг шахси ва уларнинг ўлими билан боғлиқ маълумотларни ҳам ҳозирча сир сақламоқда. Бу чора тергов ва суд жараёнига халал бермаслик мақсадида кўрилмоқда.

Гумонланувчи қўлга олинган пайтда оқ чизиқлари бор қора кўйлак, парик ва бўялган тирноқлар билан ниқобланган ҳолда бўлган. Унинг қўлида чақалоқ ҳам бўлган. Ҳуқуқ-тартибот идоралари чақалоқнинг эркакка қариндош эмаслигини тасдиқлаган, аммо бу ҳолат бўйича қўшимча маълумот берилмаган.

Терговчи Гарсиянинг айтишича, да Силва жуда ғайриоддий шахс эканини билдирган ва биринчи марта одам ўлдирганини 13 ёшида содир этганини айтган.

Полиция маълумотларига кўра, гумонланувчи ўрмондаги вақтинчалик бошпанасига етиб бориш имконияти бўлмагани учун бошқа кўринишга киришга қарор қилган. Шу тариқа у парик ва аёллар кийимида яширинишга уринган ва охир-оқибат қўлга олинган.

Полиция аввалроқ да Силва ушбу ҳудудда ўнлаб одамларнинг ўлимига алоқадор жиноий тўда аъзоси бўлганини билдирган эди. Бироқ гумонланувчи маҳаллий жиноий гуруҳларга алоқадорлигини рад этмоқда. У қўлга олинганидан сўнг терговчиларга ўзини «шахсий уруш» олиб бораётган инсон сифатида таърифлаган.

Жиноятлар содир бўлган Мулунгу ҳудуди Бразилия пойтахтидан эмас, балки Рио-де-Жанейродан тахминан 2500 километр, яъни 1553 мил шимолда жойлашган.

Айни пайтда полиция да Силва билан боғлиқ бошқа эҳтимолий жиноятларни ҳам текширмоқда. Терговчилар унинг билдирган маълумотларини мавжуд далиллар билан солиштириб, ишга алоқадор ҳолатларни аниқлашда давом этмоқда.

Жорлан Лопес да СилваПараиба штатиМулунгу ҳудудиБразилиянинг чекка ҳудудидаги жиноят
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

36 ёшли FIDE менежери Сергей Индейкин чивин чақишидан вафот этди36 ёшли FIDE менежери Сергей Индейкин чивин чақишидан вафот этди24 август 16:10Трамп ва Рим папаси ўртасидаги зиддият янада кучаймоқдаТрамп ва Рим папаси ўртасидаги зиддият янада кучаймоқда14 апрел 18:35Отаcининг нафақасини олиш учун жасадини музлатгичда сақлаган эркак қўлга олиндиОтаcининг нафақасини олиш учун жасадини музлатгичда сақлаган эркак қўлга олинди5 август 18:37Опасини зўрлаб ўлдирганликда гумонланган ўсмир ҳибсга олиндиОпасини зўрлаб ўлдирганликда гумонланган ўсмир ҳибсга олинди2 май 18:44Берлинда Россияга жосусликда гумонланган қозоғистонлик қўлга олиндиБерлинда Россияга жосусликда гумонланган қозоғистонлик қўлга олинди30 апрел 09:29Трампга суиқасд уринишида гумонланган шахсга расмий айблов қўйилдиТрампга суиқасд уринишида гумонланган шахсга расмий айблов қўйилди28 апрел 11:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота