16 кишининг ўлимида гумонланган «Чивин» лақабли эркак аёл қиёфасида қўлга тушди
Бразилиянинг чекка ҳудудида 16 кишининг ўлимига алоқадорликда гумонланаётган эркак бир неча йил давомида қўлга тушмаслик учун қуюқ ўрмонзорларда яширинган. Полиция уни икки кунлик қидирувдан сўнг қўлга олган.
Полиция терговчиси Дуглас Гарсиянинг маълум қилишича, 33 ёшли Жорлан Лопес да Силвани қидириш операцияси 13 сентябрь куни якунланган. Терговчи Associated Press агентлигига берган маълумотида гумонланувчи ўрмонзорларда зич буталар орасида яширингани ва вақтинчалик бошпаналар қурганини айтди.
Да Силва билан боғлиқ қотилликлар Бразилия шимоли-шарқидаги Параиба штатига қарашли, аҳоли кам яшайдиган Мулунгу ҳудудида сўнгги уч ой давомида содир бўлган.
Маҳаллий аҳоли гумонланувчини озғин ва заиф тана тузилиши сабабли «чивин» деб атаган. Терговчи Гарсиянинг айтишича, айнан унинг ташқи кўриниши ва ўрмонда яшаш одати полициядан узоқ вақт яшириниб юришига имкон берган.
«Жорлан асосан ўрмонда яшаган. Шу сабабли уни топиш ва дастлаб бир-бирига боғлиқдек кўринмаган жиноятларни у билан боғлаш жуда қийин бўлган», — деди Гарсия.
Терговчилар да Силвани бошқа жиноятлар билан ҳам боғлашга у бир жамоат майдонида 18 ёшли йигитга ҳужум қилганидан кейин муваффақ бўлганини маълум қилди. Гумонланувчининг ўзи фақат жиноятчиларга қарши ҳужум қилганини айтмоқда. Бироқ тергов давомида тўпланган далиллар бу даъвони тасдиқламаётгани билдирилган.
Гарсиянинг таъкидлашича, да Силва ҳозирда унга қўйилган айбловлар доирасидан ташқари яна бошқа жиноятлар ҳақида ҳам маълумот берган. Бироқ айрим ишлар бўйича тергов ҳали давом этаётгани, бошқа ҳолатлар эса қайта кўриб чиқилаётгани сабабли қўшимча тафсилотлар ошкор қилинмаган.
Полиция қурбонларнинг шахси ва уларнинг ўлими билан боғлиқ маълумотларни ҳам ҳозирча сир сақламоқда. Бу чора тергов ва суд жараёнига халал бермаслик мақсадида кўрилмоқда.
Гумонланувчи қўлга олинган пайтда оқ чизиқлари бор қора кўйлак, парик ва бўялган тирноқлар билан ниқобланган ҳолда бўлган. Унинг қўлида чақалоқ ҳам бўлган. Ҳуқуқ-тартибот идоралари чақалоқнинг эркакка қариндош эмаслигини тасдиқлаган, аммо бу ҳолат бўйича қўшимча маълумот берилмаган.
Терговчи Гарсиянинг айтишича, да Силва жуда ғайриоддий шахс эканини билдирган ва биринчи марта одам ўлдирганини 13 ёшида содир этганини айтган.
Полиция маълумотларига кўра, гумонланувчи ўрмондаги вақтинчалик бошпанасига етиб бориш имконияти бўлмагани учун бошқа кўринишга киришга қарор қилган. Шу тариқа у парик ва аёллар кийимида яширинишга уринган ва охир-оқибат қўлга олинган.
Полиция аввалроқ да Силва ушбу ҳудудда ўнлаб одамларнинг ўлимига алоқадор жиноий тўда аъзоси бўлганини билдирган эди. Бироқ гумонланувчи маҳаллий жиноий гуруҳларга алоқадорлигини рад этмоқда. У қўлга олинганидан сўнг терговчиларга ўзини «шахсий уруш» олиб бораётган инсон сифатида таърифлаган.
Жиноятлар содир бўлган Мулунгу ҳудуди Бразилия пойтахтидан эмас, балки Рио-де-Жанейродан тахминан 2500 километр, яъни 1553 мил шимолда жойлашган.
Айни пайтда полиция да Силва билан боғлиқ бошқа эҳтимолий жиноятларни ҳам текширмоқда. Терговчилар унинг билдирган маълумотларини мавжуд далиллар билан солиштириб, ишга алоқадор ҳолатларни аниқлашда давом этмоқда.
Изоҳлар 0
…