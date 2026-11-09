Журналистлар ва телебошловчилар учун янги рақиб: Хитой роботларни намойиш қилди

·24·Дунё
Журналистлар ва телебошловчилар учун янги рақиб: Хитой роботларни намойиш қилди

Хитойда сунъий интеллект ёрдамида ишлайдиган иккита одамсимон робот телебошловчи намойиш этилди. Улар инсон қиёфасида яратилган бўлиб, камера қаршисида туриш, гапириш, табиий ҳаракатланиш ва нутқ мазмунига мос равишда юз ифодаларини ўзгартириш имкониятига эга.

Янги роботлар 5 ноябрь куни Пекинда бўлиб ўтган Жаҳон медиа саммити доирасидаги сунъий интеллект форумида тақдим этилди. Лойиҳа Хитойнинг Синхуа ахборот агентлиги ва UBTECH Robotics компанияси ҳамкорлигида амалга оширилган.

Роботлардан бири эркак, иккинчиси эса аёл қиёфасида яратилган. Уларнинг ташқи кўринишини имкон қадар инсонга ўхшатиш учун бионик тери, одамсимон робототехника ва сунъий интеллект технологияларидан фойдаланилган. Шунингдек, уларнинг нутқи, лаб ҳаракатлари ва юз ифодалари ўзаро уйғунлаштирилган.

Роботлар Xinhua Yudian номли сунъий интеллект платформасига уланган. Ушбу тизим ахборот агентлигининг текширилган маълумотлар базасидан фойдаланиб, янгиликларни тақдим этишга ёрдам беради. Тақдимот давомида роботлардан бири саҳнада янгиликларни ўқиб, ўз имкониятларини намойиш қилган.

Шунга қарамай, роботлардан телевидениеда доимий телебошловчи сифатида фойдаланиш режаси ҳозирча тасдиқланмаган. Улар келажакда янгиликларни тақдим этиш, турли тилларда ахборот етказиш ва аудитория билан мулоқот қилиш каби вазифаларда қўлланиши мумкин.

Сунъий интеллектСинхуаUBTECH RoboticsЖаҳон медиа саммити
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Журналистлар учун энг хавфли давлатлар қайси ва нега дрон зарбалари кўпаймоқда?Журналистлар учун энг хавфли давлатлар қайси ва нега дрон зарбалари кўпаймоқда?4 ноябр 13:25Байқўнғирдан муваффақиятли парвоз: «Союз-2.1б» ракетаси 2,4 тоннадан зиёд юк билан учдиБайқўнғирдан муваффақиятли парвоз: «Союз-2.1б» ракетаси 2,4 тоннадан зиёд юк билан учди16 сентябр 22:47Тирикдек тираннозавр: Хитой савдо марказлари ва паркларидаги шов-шувли намойиш (видео)Тирикдек тираннозавр: Хитой савдо марказлари ва паркларидаги шов-шувли намойиш (видео)27 октябр 18:05Трамп оиласига алоқадор компания Украинада роботларни синовдан ўтказмоқдаТрамп оиласига алоқадор компания Украинада роботларни синовдан ўтказмоқда31 май 16:05Бомбардимончи ва яширин қирувчи кадрда: Хитой қандай сигнал берди?Бомбардимончи ва яширин қирувчи кадрда: Хитой қандай сигнал берди?4 август 19:35Роботлар Марснинг илк "аҳолиси" бўлиши мумкинРоботлар Марснинг илк "аҳолиси" бўлиши мумкин10 июл 13:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди