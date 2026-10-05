«Эркакча кўриниш» учун йигитлар киприкларини қирқмоқда

·5·Дунё
«Эркакча кўриниш» учун йигитлар киприкларини қирқмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Дунё бўйлаб ёш эркаклар орасида ташқи кўринишни янада «эркакча» кўрсатиш мақсадида киприкларини қирқиш тренди пайдо бўлди.
  • Бу тенденсия, «лооксмаххинг» деб номланувчи интернет тренди билан боғлиқ бўлиб, айрим «алфа» гуруҳлари узун киприкларни аёлларга хос деб ҳисоблайди.
  • Киприкларни қисқартириш кўзларни чанг ва турли заррачалардан ҳимоя қилувчи табиий механизмни заифлаштириши мумкин, бу эса инфексия ва ноқулайлик хавфини оширади.

Дунё бўйлаб ёш эркаклар орасида ғайриоддий гўзаллик тренди пайдо бўлди. Айрим йигитлар ташқи кўринишини янада «эркакча» кўрсатиш мақсадида киприкларини қирқиш ёки қисқартиришга ҳаракат қилмоқда.

Узун киприклар азалдан аёллар орасида қадрланадиган ташқи хусусиятлардан бири ҳисобланади. Бунинг натижасида ҳатто сунъий киприкларни сотиш ва ўрнатишга ихтисослашган алоҳида саноат ҳам шаклланган.

Бироқ узун киприклар эркаклар орасида ҳар доим ҳам бирдек маъқул кўрилмайди. Айрим «альфа» деб аталувчи гуруҳ вакиллари узун киприкларни аёлларга хос хусусият деб ҳисоблаб, ташқи кўринишини эркакларга хосроқ қилиш учун уларни қисқартирмоқда.

Ўтган йилдан бошлаб TikTok ва бошқа ижтимоий тармоқларда ёш эркакларнинг сартарошхона ёки гўзаллик салонларида киприкларини қирқтираётгани акс этган видеолар пайдо бўла бошлади. Кўпчилик бу тренд тез орада йўқолиб кетади, деб ўйлаган бўлса-да, у аксинча турли мамлакатларда кенг тарқала бошлади.

Айримлар бу тенденцияни «looksmaxxing» — ташқи кўринишни имкон қадар яхшилашга қаратилган интернет тренди билан боғламоқда. Аммо киприкларни қисқартириш нафақат ғайриоддий, балки кўзлар учун маълум хавфларни ҳам келтириб чиқариши мумкин.

Киприклар кўзларни чанг ва турли майда заррачалар, жумладан, ўлик тери ҳужайралари ҳамда тердан ҳимоя қилади. Улар, шунингдек, ультрабинафша нурлардан маълум даражада сақлайди. Шу сабабли киприкларни жуда қисқа қилиб қирқиш кўзларни ташқи таъсирларга нисбатан ҳимоясизроқ қолдириши мумкин.

Бу эса инфекция, қичишиш ва тез-тез ноқулайлик ҳисси каби муаммолар хавфини оширади. Киприклар вақт ўтиши билан яна ўсиб чиқади, аммо бу жараён бир неча ой давом этиши мумкин.

Тренд тарафдорлари киприкларни қалинроқ ёки узунроқ қилиш учун эмас, балки уларни эркакларга хос бўлмаган хусусият деб ҳисоблагани учун қисқартирмоқда. Ташқи кўринишни муайян «эркаклик» стандартига мослаштириш истаги ҳам бундай тенденциянинг тарқалишига таъсир қилмоқда.

Бундан ташқари, кўзга яқин жойда ўткир ва тез ҳаракатланувчи металл асбоблардан фойдаланишнинг ўзи жиддий хавф туғдириши мумкин. Киприкларни қисқартириш жараёнидаги битта нотўғри ҳаракат кўзга шикаст етказиши эҳтимолини юзага келтиради.

Қизиғи, киприкларни қисқартиришни эркаклик билан боғлашнинг илмий асоси мавжуд эмас. Киприкларнинг узунлиги асосан генетик хусусиятларга боғлиқ бўлиб, узун киприклар ҳам эркакларда, ҳам аёлларда учраши мумкин.

Демак, узун киприкларни фақат аёлларга хос хусусият сифатида қабул қилиш илмий қоида эмас, балки жамиятда шаклланган маданий қараш ҳисобланади.

Мутахассислар киприкларнинг асосий вазифаси ташқи кўриниш эмас, балки кўзларни ҳимоя қилиш эканини таъкидлайди. Шу боис ҳар қандай косметик трендда ташқи кўринишдан ташқари, саломатлик хавфларини ҳам ҳисобга олиш муҳим.

LooksmaxxingTikTokГўзаллик трендлариКиприклар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

91 ёшли кампир тез ёрдамни куттириб, сунъий киприкларини тақди91 ёшли кампир тез ёрдамни куттириб, сунъий киприкларини тақди23 апрел 14:22Туркияда қидирувдаги шахс аёл қиёфасида саккиз йил яшириндиТуркияда қидирувдаги шахс аёл қиёфасида саккиз йил яшириндиБугун 09:03«Ҳоланд эффекти»: Унинг биргина ролиги Норвегияда сабзи сотувини 25 фоизга ошириб юборди«Ҳоланд эффекти»: Унинг биргина ролиги Норвегияда сабзи сотувини 25 фоизга ошириб юбордиБугун 08:5047 минг ҳарбий: Россия Марказий Осиё йўналишидаги янги ҳарбий сценарийни машқ қилмоқда47 минг ҳарбий: Россия Марказий Осиё йўналишидаги янги ҳарбий сценарийни машқ қилмоқдаБугун 07:17Америкалик эркак ер қазиш ишларида, 6 каратлик олмос топдиАмерикалик эркак ер қазиш ишларида, 6 каратлик олмос топдиБугун 07:07«Пхеньян яна 10 минг ҳарбий жўнатмоқда»: Зеленский Россия фронтидаги янги кучлар ҳақида«Пхеньян яна 10 минг ҳарбий жўнатмоқда»: Зеленский Россия фронтидаги янги кучлар ҳақидаБугун 06:40
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота