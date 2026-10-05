«Эркакча кўриниш» учун йигитлар киприкларини қирқмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Дунё бўйлаб ёш эркаклар орасида ташқи кўринишни янада «эркакча» кўрсатиш мақсадида киприкларини қирқиш тренди пайдо бўлди.
- Бу тенденсия, «лооксмаххинг» деб номланувчи интернет тренди билан боғлиқ бўлиб, айрим «алфа» гуруҳлари узун киприкларни аёлларга хос деб ҳисоблайди.
- Киприкларни қисқартириш кўзларни чанг ва турли заррачалардан ҳимоя қилувчи табиий механизмни заифлаштириши мумкин, бу эса инфексия ва ноқулайлик хавфини оширади.
Дунё бўйлаб ёш эркаклар орасида ғайриоддий гўзаллик тренди пайдо бўлди. Айрим йигитлар ташқи кўринишини янада «эркакча» кўрсатиш мақсадида киприкларини қирқиш ёки қисқартиришга ҳаракат қилмоқда.
Узун киприклар азалдан аёллар орасида қадрланадиган ташқи хусусиятлардан бири ҳисобланади. Бунинг натижасида ҳатто сунъий киприкларни сотиш ва ўрнатишга ихтисослашган алоҳида саноат ҳам шаклланган.
Бироқ узун киприклар эркаклар орасида ҳар доим ҳам бирдек маъқул кўрилмайди. Айрим «альфа» деб аталувчи гуруҳ вакиллари узун киприкларни аёлларга хос хусусият деб ҳисоблаб, ташқи кўринишини эркакларга хосроқ қилиш учун уларни қисқартирмоқда.
Ўтган йилдан бошлаб TikTok ва бошқа ижтимоий тармоқларда ёш эркакларнинг сартарошхона ёки гўзаллик салонларида киприкларини қирқтираётгани акс этган видеолар пайдо бўла бошлади. Кўпчилик бу тренд тез орада йўқолиб кетади, деб ўйлаган бўлса-да, у аксинча турли мамлакатларда кенг тарқала бошлади.
Айримлар бу тенденцияни «looksmaxxing» — ташқи кўринишни имкон қадар яхшилашга қаратилган интернет тренди билан боғламоқда. Аммо киприкларни қисқартириш нафақат ғайриоддий, балки кўзлар учун маълум хавфларни ҳам келтириб чиқариши мумкин.
Киприклар кўзларни чанг ва турли майда заррачалар, жумладан, ўлик тери ҳужайралари ҳамда тердан ҳимоя қилади. Улар, шунингдек, ультрабинафша нурлардан маълум даражада сақлайди. Шу сабабли киприкларни жуда қисқа қилиб қирқиш кўзларни ташқи таъсирларга нисбатан ҳимоясизроқ қолдириши мумкин.
Бу эса инфекция, қичишиш ва тез-тез ноқулайлик ҳисси каби муаммолар хавфини оширади. Киприклар вақт ўтиши билан яна ўсиб чиқади, аммо бу жараён бир неча ой давом этиши мумкин.
Тренд тарафдорлари киприкларни қалинроқ ёки узунроқ қилиш учун эмас, балки уларни эркакларга хос бўлмаган хусусият деб ҳисоблагани учун қисқартирмоқда. Ташқи кўринишни муайян «эркаклик» стандартига мослаштириш истаги ҳам бундай тенденциянинг тарқалишига таъсир қилмоқда.
Бундан ташқари, кўзга яқин жойда ўткир ва тез ҳаракатланувчи металл асбоблардан фойдаланишнинг ўзи жиддий хавф туғдириши мумкин. Киприкларни қисқартириш жараёнидаги битта нотўғри ҳаракат кўзга шикаст етказиши эҳтимолини юзага келтиради.
Қизиғи, киприкларни қисқартиришни эркаклик билан боғлашнинг илмий асоси мавжуд эмас. Киприкларнинг узунлиги асосан генетик хусусиятларга боғлиқ бўлиб, узун киприклар ҳам эркакларда, ҳам аёлларда учраши мумкин.
Демак, узун киприкларни фақат аёлларга хос хусусият сифатида қабул қилиш илмий қоида эмас, балки жамиятда шаклланган маданий қараш ҳисобланади.
Мутахассислар киприкларнинг асосий вазифаси ташқи кўриниш эмас, балки кўзларни ҳимоя қилиш эканини таъкидлайди. Шу боис ҳар қандай косметик трендда ташқи кўринишдан ташқари, саломатлик хавфларини ҳам ҳисобга олиш муҳим.
Изоҳлар 0
…