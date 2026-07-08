20,5 сантиметрлик киприклар: шифокорлар изоҳ топа олмаяпти

·50·Дунё
20,5 сантиметрлик киприклар: шифокорлар изоҳ топа олмаяпти

Хитойлик Ю Сзянся қарийб ўн йилдан буён дунёдаги энг узун табиий киприклар соҳиби сифатида Гиннеснинг рекордлар китобига киритилган. Энг қизиғи, унинг киприклари ҳали ҳам ўсишда давом этмоқда. Шифокорлар бу ҳолатга ҳозиргача аниқ илмий изоҳ топа олмаган.

Ю Сзянсянинг номи илк бор 2016 йил 28 июнь куни Гиннес рекордлари китобига киритилган. Ўшанда унинг чап қовоғидаги энг узун киприк 12,4 сантиметрни ташкил қилган. 2021 йилда қайта ўлчов ўтказилгач, рекорд янгиланиб, киприк узунлиги 20,5 сантиметрга етгани расман қайд этилди. Бу кўрсаткич ҳозиргача жаҳон рекорди ҳисобланади.

Qizil fonda ayol kishi oʻzining juda uzun kiprigini qoʻli bilan ushlab turibdi.

Киприклари тез ўсишни бошлагач, аёл шифокорларга мурожаат қилган. Мутахассислар бу ҳолатни гормонал ўзгаришлар, ирсият ёки касалликлар билан боғлашга уринган, аммо текширувлар бирор сабабни аниқламаган. Оиласида ҳам бундай хусусиятга эга инсон бўлмагани айтилмоқда.

Ю Сзянсянинг ўзи эса киприкларининг ғайриоддий ўсишини тоғларда ўтказган маънавий ёлғизлик давридан кейин бошлангани билан боғлайди. У буни нуқсон эмас, балки тақдирнинг инъоми деб ҳисоблайди.

Рекордчининг таъкидлашича, узун киприклар кундалик ҳаётига халақит бермайди. Аксинча, улар туфайли у кўз учун косметик воситалардан деярли фойдаланмайди. Ю

Qizil kiyimdagi ayol qo'lida oyna ushlab turibdi.

Сзянся ўзининг ўзига хос ташқи кўриниши билан фахрланишини ва киприклари ҳали ҳам ўсишда давом этаётганини айтиб, жаҳон рекорди яна янгиланиши мумкинлигини истисно қилмади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

1000 метрлик жарлик узра “Ғарбга саёҳат” мультфильми саҳнаси жонлантирилди1000 метрлик жарлик узра “Ғарбга саёҳат” мультфильми саҳнаси жонлантирилдиБугун, 16:45Макрон ноқулай вазиятда: Эрдўғоннинг рафиқаси қўлини ўптирмади (видео)Макрон ноқулай вазиятда: Эрдўғоннинг рафиқаси қўлини ўптирмади (видео)Бугун, 15:45Урушни бир кунда тугатиш шарти айтилди: Песков бу ҳақида нималар деди?Урушни бир кунда тугатиш шарти айтилди: Песков бу ҳақида нималар деди?Бугун, 15:30Зеленский уруш тақдирини ҳал қиладиган омилни айтдиЗеленский уруш тақдирини ҳал қиладиган омилни айтдиБугун, 14:42YouTuber фалажланган отаси учун робот ногиронлар аравачасини яратдиYouTuber фалажланган отаси учун робот ногиронлар аравачасини яратдиБугун, 13:45Она 4 ёшли ўғлини ўлдириб, уни ейишга уринганликда гумон қилинмоқдаОна 4 ёшли ўғлини ўлдириб, уни ейишга уринганликда гумон қилинмоқдаБугун, 13:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди