Дональд Трамп Россиядаги ўлат хавфи бўйича ёрдам таклиф қилди

·3·Дунё
Дональд Трамп Россиядаги ўлат хавфи бўйича ёрдам таклиф қилди

АҚШ Президенти Дональд Трамп Россиянинг Иркутск вилоятида ўлат касаллиги тарқалган бўлиши мумкинлиги ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди. У Россияга ушбу вазият юзасидан ёрдам таклиф қилган. Бу ҳақда CNBC хабар берди.

5-октябрь куни Оқ уйда журналистлар билан суҳбатлашган Трамп Иркутскдаги ўлатни ўрганиш билан шуғулланувчи илмий-тадқиқот институти ходимининг вафот этгани ҳақидаги маълумотлардан сўнг Россияга ёрдам кўрсатишга тайёрлигини билдирган.

Трамп мазкур ҳолатни Россия расмийлари билан муҳокама қилмаганини айтган. Шу билан бирга, у ўлатни жиддий касаллик деб атаб, айрим микроблар тобора кучайиб бораётганини таъкидлаган.

АҚШ Давлат департаменти эса вазият Касалликларни назорат қилиш ва олдини олиш марказлари ҳамда бошқа идоралар билан ҳамкорликда кузатилаётганини маълум қилди. Идора ҳозирча кўплаб тафсилотлар тасдиқланмаганини қайд этди.

Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти ҳам вафот этган ходимнинг ўлимига айнан нима сабаб бўлгани ҳозирча тасдиқланмаганини билдирди. Ташкилот мавжуд маълумотларга кўра, аҳоли учун хавф даражасини паст деб баҳоламоқда.

Аввалроқ Россия расмийлари 29-сентябрь куни Иркутскдаги ўлатга қарши курашиш институти ходимаси оғир пневмония аломатлари билан шифохонага ётқизилгани ва 1-октабрдан 2-октабрга ўтар кечаси вафот этганини маълум қилган эди.

Дональд ТрампИркутскЎлатДунё соғлиқни сақлаш ташкилоти
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Иркутскда Ўзбекистон фуқароси бўлган ота 17 ёшли қизини калтаклаб, тўртинчи қават деразасидан итариб юбордиИркутскда Ўзбекистон фуқароси бўлган ота 17 ёшли қизини калтаклаб, тўртинчи қават деразасидан итариб юбордиБугун 16:14Россия расмийлари Иркутскдаги “вабо” ҳақидаги миш-мишларга ишонмасликка чақирдиРоссия расмийлари Иркутскдаги “вабо” ҳақидаги миш-мишларга ишонмасликка чақирдиКеча 17:4512 ёшли бола етиштирган қовоқ 817 килограм чиқди — рекорд ҳосил барчани ҳайратда қолдирди!12 ёшли бола етиштирган қовоқ 817 килограм чиқди — рекорд ҳосил барчани ҳайратда қолдирди!13 сентябр 01:10Селфи олишга уринган талаба қоя устидан қулаб ҳалок бўлдиСелфи олишга уринган талаба қоя устидан қулаб ҳалок бўлди27 май 05:00«Хавфли касаллик ўчоғи фаоллашди»: Россия ва Мўғулистон чегарасида ўлат инфекцияси аниқланди«Хавфли касаллик ўчоғи фаоллашди»: Россия ва Мўғулистон чегарасида ўлат инфекцияси аниқланди4 сентябр 11:46Оқ уйда Си Цзиньпин шарафига тантанали зиёфат — кўтарилган тарихий қадаҳ сўзлариОқ уйда Си Цзиньпин шарафига тантанали зиёфат — кўтарилган тарихий қадаҳ сўзлари25 сентябр 07:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?