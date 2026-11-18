13 йиллик кутиш ниҳоясига етди: GTA 6 расман тақдим этилди ва рекордларни янгиламоқда
Бутун дунё геймерлари томонидан 13 йил давомида интиқлик билан кутилган Grand Theft Auto VI (GTA 6) ўйини расман сотувга чиқди. Вақт минтақасидаги фарқ сабабли ўйинга биринчи бўлиб кириш имконияти Янги Зеландия аҳолисига насиб этди — мамлакатда аллақачон 19 ноябрь санаси бошлангани боис, маҳаллий фойдаланувчилар илк дақиқаларданоқ ўйин оламига шўнғишди.
2 миллиард долларлик бюджет ва илк баҳолар
Саноат манбалари ва тарқалган маълумотларга кўра, Rockstar Games студияси томонидан яратилган ушбу лойиҳани ишлаб чиқиш ва маркетинг харажатлари видеоўйинлар тарихидаги мутлақ рекорд — 2 миллиард долларни ташкил этган. Бу рақам нафақат ўйин саноатида, балки Голливуд блокбастерлари тарихида ҳам мисли кўрилмаган кўрсаткичдир.
Релиз билан бир вақтда эълон қилинган дастлабки профессионал шарҳлар ва танқидчилар баҳолари ҳам жуда юқори — ўйинга 100 баллдан 99 балл берилди.
GTA 6 релизининг илк рекордлари ва асосий кўрсаткичлари
Кўрсаткичлар
Тафсилотлар ва рақамлар
Кутиш муддати
13 йил (GTA V релизидан буён)
Биринчи бўлиб кирган ҳудуд
Янги Зеландия (19 ноябрь санаси кириб келиши билан)
Тахминий бюджет
2 миллиард доллар (тарихдаги рекорд кўрсаткич)
Twitch'даги томошабинлар
1,6 миллиондан ортиқ (бир вақтнинг ўзида жонли эфирда)
Дастлабки танқидчилар баҳоси
99 / 100 балл
Стриминг платформаларида ҳақиқий ажиотаж
Ўйин ишга тушиши билан ижтимоий тармоқлар ва стриминг хизматларида мисли кўрилмаган фаоллик кузатилмоқда. Айни дақиқаларда биргина Twitch платформасининг ўзида 1,6 миллиондан ортиқ фойдаланувчи ўйиннинг илк жонли трансляцияларини томоша қилмоқда ва бу кўрсаткич соат сайин ўсишда давом этмоқда.
Сиз ҳам GTA 6 ўйинини ўйнаб кўришга тайёрмисиз ва ушбу лойиҳанинг 2 миллиард долларлик рекорд бюджетини ўзини оқлайди деб ўйлайсизми?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва геймер дўстларингизга ушбу тарихий янгиликни дарҳол улашинг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…