«Хавфли касаллик ўчоғи фаоллашди»: Россия ва Мўғулистон чегарасида ўлат инфекцияси аниқланди
Россия Федерацияси ҳамда Мўғулистон давлат чегарасида жойлашган улкан табиий ўлат (чума) ўчоғида 2026 йилда юқори эпизоотик фаоллик қайд этилди. Икки давлат олимлари томонидан ўтказилган қўшма лаборатория таҳлиллари чегара ҳудудларидаги кемирувчилар орасида ўта хавфли инфекция қўзғатувчиси айланаётганини тасдиқлади. Ушбу вазият муносабати билан Роспотребнадзор ва Мўғулистон соғлиқни сақлаш расмийлари мунтазам мониторинг ҳамда шошилинч профилактика чораларини кучайтирди.
Сайлюгем табиий ўчоғи: Лаборатория таҳлиллари ва асосий фактлар
Ўтказилган кенг кўламли эпидемиологик текширувлар натижасида қуйидаги муҳим маълумотлар очиқланди:
29 минг квадрат километрлик хавф ҳудуди: Гап Россия ва Мўғулистон чегарасида жойлашган Сайлюгем трансчегаравий табиий ўлат ўчоғи ҳақида бормоқда. Ушбу майдоннинг 60 фоиз қисми Мўғулистонга, қолган қисми эса Россия ҳудудига тўғри келади;
200 дан ортиқ намуна текширилди: Икки мамлакат мутахассислари 14–31 август кунлари Мўғулистоннинг Цагаан-Уул сомони ва чегарадош ҳудудларда намуналар олиб, лаборатория текширувидан ўтказди. Натижада ўлат қўзғатувчиси маданияти муваффақиятли ажратиб олинди ва ўчоқнинг фаоллашгани тасдиқланди;
2029 йилгача доимий назорат: Икки томонлама битимга биноан, хавфсизликни таъминлаш мақсадида Сайлюгем ўчоғини 2029 йилга қадар биргаликда узлуксиз кузатиб бориш режалаштирилган.
Асосий ташувчилар ва инсон саломатлигига таҳдид даражаси
Мутахассисларнинг таъкидлашича, ёввойи табиатда касалликнинг асосий тарқатувчиси суғурлар (тарбағанлар) ва бошқа кемирувчилар ҳамда уларда яшовчи бургалар ҳисобланади:
Паст эпидемик хавф: Лаборатория экспертлари мазкур ҳудудда аниқланган ўлат штаммлари одамлар орасида тез ва оғир тарқалиш бўйича нисбатан паст эпидемик салоҳиятга эга эканини билдирмоқда;
Оммавий юқиш хавфи йўқ: Ҳозирги босқичда аҳоли ўртасида оммавий касалланиш хавфи жуда паст деб баҳоланмоқда. Шунга қарамай, ёввойи кемирувчилар билан мулоқотда бўлиш ёки уларни овлаш қатъиян хавфли;
Эмлаш ва мобил лабораториялар: Россиянинг ўлатга қарши бўлинмалари чегараолди ҳудудлардаги аҳолини режали эмламоқда, мобил лабораториялар эса куну тун вазиятни назорат остида ушлаб турибди.
Икки томонлама тезкор ҳамкорлик эҳтимолий биологик таҳдидларнинг олдини олишда муҳим тўсиқ бўлиб хизмат қилмоқда.
Сизнингча, чегара ҳудудларидаги табиий инфекция ўчоқларининг фаоллашуви минтақавий санитария хавфсизлигига жиддий таъсир кўрсатиши мумкинми? Бу каби хавфли ҳудудларда назоратни кучайтириш учун яна қандай замонавий чоралар кўрилиши керак? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…