«Хавфли касаллик ўчоғи фаоллашди»: Россия ва Мўғулистон чегарасида ўлат инфекцияси аниқланди

·38·Дунё
«Хавфли касаллик ўчоғи фаоллашди»: Россия ва Мўғулистон чегарасида ўлат инфекцияси аниқланди

Россия Федерацияси ҳамда Мўғулистон давлат чегарасида жойлашган улкан табиий ўлат (чума) ўчоғида 2026 йилда юқори эпизоотик фаоллик қайд этилди. Икки давлат олимлари томонидан ўтказилган қўшма лаборатория таҳлиллари чегара ҳудудларидаги кемирувчилар орасида ўта хавфли инфекция қўзғатувчиси айланаётганини тасдиқлади. Ушбу вазият муносабати билан Роспотребнадзор ва Мўғулистон соғлиқни сақлаш расмийлари мунтазам мониторинг ҳамда шошилинч профилактика чораларини кучайтирди.

Сайлюгем табиий ўчоғи: Лаборатория таҳлиллари ва асосий фактлар

Ўтказилган кенг кўламли эпидемиологик текширувлар натижасида қуйидаги муҳим маълумотлар очиқланди:

  • 29 минг квадрат километрлик хавф ҳудуди: Гап Россия ва Мўғулистон чегарасида жойлашган Сайлюгем трансчегаравий табиий ўлат ўчоғи ҳақида бормоқда. Ушбу майдоннинг 60 фоиз қисми Мўғулистонга, қолган қисми эса Россия ҳудудига тўғри келади;

  • 200 дан ортиқ намуна текширилди: Икки мамлакат мутахассислари 14–31 август кунлари Мўғулистоннинг Цагаан-Уул сомони ва чегарадош ҳудудларда намуналар олиб, лаборатория текширувидан ўтказди. Натижада ўлат қўзғатувчиси маданияти муваффақиятли ажратиб олинди ва ўчоқнинг фаоллашгани тасдиқланди;

  • 2029 йилгача доимий назорат: Икки томонлама битимга биноан, хавфсизликни таъминлаш мақсадида Сайлюгем ўчоғини 2029 йилга қадар биргаликда узлуксиз кузатиб бориш режалаштирилган.

Асосий ташувчилар ва инсон саломатлигига таҳдид даражаси

Мутахассисларнинг таъкидлашича, ёввойи табиатда касалликнинг асосий тарқатувчиси суғурлар (тарбағанлар) ва бошқа кемирувчилар ҳамда уларда яшовчи бургалар ҳисобланади:

  • Паст эпидемик хавф: Лаборатория экспертлари мазкур ҳудудда аниқланган ўлат штаммлари одамлар орасида тез ва оғир тарқалиш бўйича нисбатан паст эпидемик салоҳиятга эга эканини билдирмоқда;

  • Оммавий юқиш хавфи йўқ: Ҳозирги босқичда аҳоли ўртасида оммавий касалланиш хавфи жуда паст деб баҳоланмоқда. Шунга қарамай, ёввойи кемирувчилар билан мулоқотда бўлиш ёки уларни овлаш қатъиян хавфли;

  • Эмлаш ва мобил лабораториялар: Россиянинг ўлатга қарши бўлинмалари чегараолди ҳудудлардаги аҳолини режали эмламоқда, мобил лабораториялар эса куну тун вазиятни назорат остида ушлаб турибди.

Икки томонлама тезкор ҳамкорлик эҳтимолий биологик таҳдидларнинг олдини олишда муҳим тўсиқ бўлиб хизмат қилмоқда.

Сизнингча, чегара ҳудудларидаги табиий инфекция ўчоқларининг фаоллашуви минтақавий санитария хавфсизлигига жиддий таъсир кўрсатиши мумкинми? Бу каби хавфли ҳудудларда назоратни кучайтириш учун яна қандай замонавий чоралар кўрилиши керак? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Непалдаги сув тошқинлари зарари 2,56 млрд долларга етди: ҳалокат тафсилотлариНепалдаги сув тошқинлари зарари 2,56 млрд долларга етди: ҳалокат тафсилотлариБугун, 11:05Хитойга 100 млрд куб метр газ: Россия Узоқ Шарқ янги қувурини ишга туширмоқдаХитойга 100 млрд куб метр газ: Россия Узоқ Шарқ янги қувурини ишга туширмоқдаБугун, 10:54«Украина аллақачон ютқазиб бўлди»: Америкалик сиёсатчи шов-шувли баёнот берди«Украина аллақачон ютқазиб бўлди»: Америкалик сиёсатчи шов-шувли баёнот бердиБугун, 10:44Трамп Путинни АҚШдаги G20 саммитига таклиф этиш масаласида кутилмаган жавоб бердиТрамп Путинни АҚШдаги G20 саммитига таклиф этиш масаласида кутилмаган жавоб бердиБугун, 10:37Польша Украина ва Белоруссия чегарасида ҳаво ҳудудини ёпдими?Польша Украина ва Белоруссия чегарасида ҳаво ҳудудини ёпдими?Бугун, 10:25«Қимирламаяпти»: Фуқаро яраланган кийик деб полицияни чақирди — ҳақиқат ҳаммани кулдирди«Қимирламаяпти»: Фуқаро яраланган кийик деб полицияни чақирди — ҳақиқат ҳаммани кулдирдиБугун, 08:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди