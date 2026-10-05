Россия расмийлари Иркутскдаги “вабо” ҳақидаги миш-мишларга ишонмасликка чақирди

·1·Дунё
Россия расмийлари Иркутскдаги “вабо” ҳақидаги миш-мишларга ишонмасликка чақирди

Иркутск вилоятида вабо эпидемияси тарқалгани ҳақида интернетда пайдо бўлган хабарлар Россия расмийлари томонидан тасдиқланмади. 5 октябрь куни Кремль матбуот котиби Дмитрий Песков аҳолини бу борадаги турли миш-мишларга ишонмасликка чақирди.

Песковнинг сўзларига кўра, санитария-эпидемиологик масалалар бўйича асосий ваколатли идора Роспотребнадзор ҳисобланади. У аҳолига айнан ушбу ташкилотнинг расмий маълумотларига таянишни тавсия қилди.

Роспотребнадзор Иркутск вилоятида вазият бўйича тегишли текширув ва таҳлиллар ўтказилганини маълум қилди. Идорага кўра, ҳудудда санитария-эпидемиологик вазият барқарорлигича қолмоқда.

Бундан аввал Иркутскда ўлатга қарши курашиш институти ходимаси пневмония аломатлари билан касалхонага ётқизилиб, вафот этгани хабар қилинган. Унинг ўлими сабаби бўйича турли тахминлар тарқалган.

Ҳодиса фонида Марказий Осиёнинг айрим давлатлари, жумладан, Ўзбекистон ҳам юқори хавфли инфекцияларнинг кириб келишининг олдини олиш бўйича эҳтиёт чораларини кучайтирди.

ИркутскДмитрий ПесковРоспотребнадзорЎзбекистон
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россияда ЎРВИ, грипп ва COVID-19 билан касалланиш кескин ошдиРоссияда ЎРВИ, грипп ва COVID-19 билан касалланиш кескин ошди24 сентябр 14:4612 ёшли бола етиштирган қовоқ 817 килограм чиқди — рекорд ҳосил барчани ҳайратда қолдирди!12 ёшли бола етиштирган қовоқ 817 килограм чиқди — рекорд ҳосил барчани ҳайратда қолдирди!13 сентябр 01:10Селфи олишга уринган талаба қоя устидан қулаб ҳалок бўлдиСелфи олишга уринган талаба қоя устидан қулаб ҳалок бўлди27 май 05:00Россияда обуналарни бекор қилгандан сўнг пул ечиб олиш тақиқландиРоссияда обуналарни бекор қилгандан сўнг пул ечиб олиш тақиқланди11 май 20:25Россиядаги вабо ҳақидаги хабарлар ортидан Қирғизистон чегара назоратини кучайтирдиРоссиядаги вабо ҳақидаги хабарлар ортидан Қирғизистон чегара назоратини кучайтирдиКеча 18:38Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?Бугун 17:40
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота