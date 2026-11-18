Карлсен Бибисара Асаубаевага қарши тахтага ўтирмади: шахмат оламида катта можаро...
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Будапештда ўтаётган Тотал Чесс Пилот 2026 турнирида Магнус Карлсен қозоғистонлик Бибисара Асаубаевага қарши 17 ноябр кунги партияда ўйнашдан бош тортди.
- Ҳакамлар билан суҳбатлашган норвегиялик гроссмейстер тахта ёнига келмагач, рақибига 15 дақиқалик кутиш вақтидан сўнг техник ғалаба ёзилди.
- Гарчи Карлсен блис ва рапид баҳсларида 11,5:0,5 ҳисобида яққол устунликка эришган бўлса-да, мазкур қарор мусобақада кутилмаган вазиятни юзага келтирди.
Жаҳон шахматининг энг кучли вакилларидан бири Магнус Карлсен қозоғистонлик Бибисара Асаубаевага қарши партияни ўйнашдан бош тортди. Бу қарор Будапештда ўтаётган Total Chess Pilot 2026 турнирида кутилмаган вазиятни юзага келтирди ва мусобақа атрофида кескин баҳсларга сабаб бўлди.
Ҳодиса 17 ноябрь куни 45+30 форматидаги тезкор классик баҳс олдидан содир бўлди. Карлсен ҳакамлар билан суҳбатлашганидан кейин шахмат тахтаси ёнига ўтирмасликка қарор қилди. Натижада унинг рақибига техник ғалаба ёзилди.
Карлсеннинг қарори барчани ҳайратда қолдирди
Мусобақанинг биринчи кунида Карлсен блиц ва рапид баҳсларида Бибисара Асаубаевадан яққол устун келаётган эди. Норвегиялик гроссмейстер 11,5:0,5 ҳисобида олдинга чиқиб, кунлик ғалабани амалда таъминлаб қўйганди.
Шундай вазиятда навбатдаги партиянинг ўтказилмаслиги янада кутилмаган тус олди. Карлсен баҳс бошланишидан олдин ҳакамлар билан гаплашди, бироқ кейин тахта олдига келмади.
Бибисара 15 дақиқа кутди, ҳакамлар техник натижани қайд этди
Қоидаларга мувофиқ, қозоғистонлик шахматчи рақибини белгиланган вақт давомида кутиши керак эди. Бибисара Асаубаева Карлсеннинг келишини 15 дақиқа кутди.
Белгиланган муддат тугагач, ҳакамлар партия натижасини расман қайд этди: Магнус Карлсенга техник мағлубият, Бибисара Асаубаевага эса 8 очколик ғалаба ёзилди.
Шу тариқа, биринчи кун якунларига кўра, умумий ҳисоб 11,5:8,5 кўринишига келди. Карлсен барибир рақибидан олдинда қолди.
Шахмат жамоатчилигида саволлар кўпайди
Карлсеннинг партияда иштирок этмаслик қарори мусобақанинг энг кўп муҳокама қилинаётган воқеасига айланди. Айниқса, у аввалги баҳсларда катта устунликка эришган ва кунлик ғалабани деярли кафолатлаган бир пайтда тахтага ўтирмагани турли саволларни келтириб чиқарди.
Ҳозирча келтирилган маълумотларда Карлсеннинг бундай қарорга нима сабабдан келгани очиқланмаган. Шу боис воқеанинг асл сабаблари ҳақида хулоса чиқаришга шошилмаслик керак.
Бироқ бир нарса аниқ: шахматдаги энг кучли номлардан бири иштирок этган мусобақадаги бу ҳолат натижадан ҳам кўра кўпроқ муҳокамага сабаб бўлди. Карлсеннинг қарорини тушунтириши ва воқеа тафсилотларининг ойдинлашиши энди шахмат мухлислари учун муҳим масалага айланди.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…