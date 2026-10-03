Россияда ўпка ўлати бўйича фавқулодда ҳолат: Синов пробиркаси синиб кетгани айтилмоқда

·11·Дунё
Россияда ўпка ўлати бўйича фавқулодда ҳолат: Синов пробиркаси синиб кетгани айтилмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Иркуцк вилоятида ўпка ўлати сабабли фавқулодда ҳолат эълон қилинди, бунда 28 ёшли лаборант Даря Шипилова вафот этди.
  • Асосий тахминга кўра, у иш жараёнида ўлат қўзғатувчиси бўлган пробиркани тушириб юборган.
  • Ҳодиса ортидан 190 дан зиёд киши карантин ва тиббий назоратга олинди, шунингдек, тиббиёт муассасаси ва олий таълим муассасаларида карантин чекловлари жорий этилди.

Россиянинг Иркутск вилоятида фавқулодда санитария-эпидемиологик ҳолат юзага келди. Ўлатга қарши илмий-тадқиқот институтида ишловчи 28 ёшли лаборант қиз ўта хавфли инфекция — ўпка ўлати (чума) оқибатида вафот этди.

Мазкур фожиа ортидан минтақада шошилинч хавфсизлик чоралари кўрилиб, марҳума билан мулоқотда бўлган 190 дан зиёд киши карантин ва қатъий тиббий назорат остига олинди.

Ҳодиса қандай юз берган? Асосий тахминлар

ОАВ ва тезкор манбалар берган хабарларга кўра, марҳума Дарья Шипилова Сибирь ва Узоқ Шарқ ўлатга қарши илмий-тадқиқот институтида бактерияларнинг антибиотикларга чидамлилигини ўрганиш билан шуғулланиб келган.

  • Пробирка синиши тахмини: Тергов ва мутахассислар кўриб чиқаётган асосий тахминлардан бирига кўра, ходима лабораториядаги иш жараёнида ўлат қўзғатувчиси (Yersinia pestis) бўлган синов найчасини (пробиркани) тасодифан тушириб юборган бўлиши мумкин.

  • Аҳволининг оғирлашиши: Ҳодисадан сўнг қизнинг соғлиғи кескин ёмонлашган ва у Шелехов туман шифохонасига ётқизилган. Кўрсатилган тиббий муолажаларга қарамай, беморнинг ҳаётини сақлаб қолишнинг имкони бўлмади.

Карантин чекловлари ва текширувлар

Фожиа ортидан эпидемия тарқалишининг олдини олиш мақсадида кескин чоралар ишга туширилди:

  1. Касаллик ўчоғи изоляцияси: Лаборант даволанган тиббиёт муассасаси ва унинг айрим бўлимлари вақтинчалик тўлиқ карантинга ёпилди, ҳудуддаги олий таълим муассасаларидан бирида дарслар онлайн форматга ўтказилди.

  2. Мулоқотда бўлганлар текшируви: Қиз билан алоқада бўлган 200 га яқин киши шифохоналарга жойлаштирилиб, профилактик кузатувга олинди. Мутахассислар томонидан улардан олинган бирламчи таҳлиллар ушбу шахсларда инфекция аниқланмаганини кўрсатмоқда.

  3. Бурятия версияси рад этилди: Дастлаб марҳума касалликнинг табиий ўчоғи ҳисобланган Бурятия Республикасига бориб келгани ҳақидаги тахминлар тарқалган эди. Бироқ Бурятия раҳбарияти бу хабарларни расман инкор этиб, қиз сўнгги вақтларда ушбу ҳудудга ташриф буюрмаганини ва республикада ўлат ўчоқлари мавжуд эмаслигини маълум қилди.

Айни пайтда Иркутск вилоятида санитария органлари ва федерал мутахассислар иштирокида хавфсизлик қоидаларининг бузилиши ҳолати бўйича чуқур текширувлар давом этмоқда.

Иркутск вилоятиДарья ШипиловаYersinia pestisСибирь ва Узоқ Шарқ ўлатга қарши илмий-тадқиқот институти
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

70 йил “темир ўпка”билан ҳаёт кечирган аёлнинг ҳаёт йўли якунланди70 йил “темир ўпка”билан ҳаёт кечирган аёлнинг ҳаёт йўли якунланди11 июл 01:53«Уруш режаси»: Британияда аҳолига сув ва консерва захирасини тайёрлаш тавсия этилмоқда«Уруш режаси»: Британияда аҳолига сув ва консерва захирасини тайёрлаш тавсия этилмоқда19 сентябр 17:12Ҳавода узилиб кетган ғилдирак ва салон ичидаги даҳшат: Эрон самолёти ҳалокат ёқасига келдиҲавода узилиб кетган ғилдирак ва салон ичидаги даҳшат: Эрон самолёти ҳалокат ёқасига келди16 сентябр 09:10Давоси деярли йўқ саратонга қарши янги умид пайдо бўлдиДавоси деярли йўқ саратонга қарши янги умид пайдо бўлди27 июл 23:36Аргентина паспорти учун 350 минг долларлик дастур эълон қилиндиАргентина паспорти учун 350 минг долларлик дастур эълон қилиндиБугун 06:36Жамбилда поезд 70 бош қўйни уриб юборди: эгаси жазоландиЖамбилда поезд 70 бош қўйни уриб юборди: эгаси жазоландиКеча 21:49
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота