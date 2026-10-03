Россияда ўпка ўлати бўйича фавқулодда ҳолат: Синов пробиркаси синиб кетгани айтилмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Иркуцк вилоятида ўпка ўлати сабабли фавқулодда ҳолат эълон қилинди, бунда 28 ёшли лаборант Даря Шипилова вафот этди.
- Асосий тахминга кўра, у иш жараёнида ўлат қўзғатувчиси бўлган пробиркани тушириб юборган.
- Ҳодиса ортидан 190 дан зиёд киши карантин ва тиббий назоратга олинди, шунингдек, тиббиёт муассасаси ва олий таълим муассасаларида карантин чекловлари жорий этилди.
Россиянинг Иркутск вилоятида фавқулодда санитария-эпидемиологик ҳолат юзага келди. Ўлатга қарши илмий-тадқиқот институтида ишловчи 28 ёшли лаборант қиз ўта хавфли инфекция — ўпка ўлати (чума) оқибатида вафот этди.
Мазкур фожиа ортидан минтақада шошилинч хавфсизлик чоралари кўрилиб, марҳума билан мулоқотда бўлган 190 дан зиёд киши карантин ва қатъий тиббий назорат остига олинди.
Ҳодиса қандай юз берган? Асосий тахминлар
ОАВ ва тезкор манбалар берган хабарларга кўра, марҳума Дарья Шипилова Сибирь ва Узоқ Шарқ ўлатга қарши илмий-тадқиқот институтида бактерияларнинг антибиотикларга чидамлилигини ўрганиш билан шуғулланиб келган.
Пробирка синиши тахмини: Тергов ва мутахассислар кўриб чиқаётган асосий тахминлардан бирига кўра, ходима лабораториядаги иш жараёнида ўлат қўзғатувчиси (Yersinia pestis) бўлган синов найчасини (пробиркани) тасодифан тушириб юборган бўлиши мумкин.
Аҳволининг оғирлашиши: Ҳодисадан сўнг қизнинг соғлиғи кескин ёмонлашган ва у Шелехов туман шифохонасига ётқизилган. Кўрсатилган тиббий муолажаларга қарамай, беморнинг ҳаётини сақлаб қолишнинг имкони бўлмади.
Карантин чекловлари ва текширувлар
Фожиа ортидан эпидемия тарқалишининг олдини олиш мақсадида кескин чоралар ишга туширилди:
Касаллик ўчоғи изоляцияси: Лаборант даволанган тиббиёт муассасаси ва унинг айрим бўлимлари вақтинчалик тўлиқ карантинга ёпилди, ҳудуддаги олий таълим муассасаларидан бирида дарслар онлайн форматга ўтказилди.
Мулоқотда бўлганлар текшируви: Қиз билан алоқада бўлган 200 га яқин киши шифохоналарга жойлаштирилиб, профилактик кузатувга олинди. Мутахассислар томонидан улардан олинган бирламчи таҳлиллар ушбу шахсларда инфекция аниқланмаганини кўрсатмоқда.
Бурятия версияси рад этилди: Дастлаб марҳума касалликнинг табиий ўчоғи ҳисобланган Бурятия Республикасига бориб келгани ҳақидаги тахминлар тарқалган эди. Бироқ Бурятия раҳбарияти бу хабарларни расман инкор этиб, қиз сўнгги вақтларда ушбу ҳудудга ташриф буюрмаганини ва республикада ўлат ўчоқлари мавжуд эмаслигини маълум қилди.
Айни пайтда Иркутск вилоятида санитария органлари ва федерал мутахассислар иштирокида хавфсизлик қоидаларининг бузилиши ҳолати бўйича чуқур текширувлар давом этмоқда.
Изоҳлар 0
…