Саудия суди Пайғамбар (с.а.в.)ни ҳақорат қилган хорижлик муҳожирга олий жазо тайинлади

·56·Дунё
Саудия суди Пайғамбар (с.а.в.)ни ҳақорат қилган хорижлик муҳожирга олий жазо тайинлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Саудия Арабистонида Facebookъда Пайғамбаримиз Муҳаммад (с.а.в.) шаънига ҳақоратомуз изоҳ қолдирган Шри-Ланка фуқароси Аножан Сивараса ўлим жазосига ҳукм қилинди.
  • Апелляция суди мазкур ҳаракатни ислом муқаддасотига нисбатан оғир жиноят деб топиб, шариат қонунлари асосида энг олий жазо чорасини қўллади.
  • Ушбу воқеа диний эътиқод ва сўз масъулияти масалаларини халқаро жамоатчилик эътиборига ҳавола этди.

Саудия Арабистонида ижтимоий тармоқлар орқали диний қадриятларга нисбатан беҳурматлик қилган хорижлик меҳнат муҳожирига нисбатан энг олий жазо чораси қўлланди. Подшоҳлик апелляция суди Пайғамбаримиз Муҳаммад (соллаллоҳу алайҳи васаллам) шаънларига нисбатан Facebook тармоғида ҳақоратомуз изоҳ қолдирган Шри-Ланка фуқароси Аножан Сиварасага нисбатан ўлим жазоси ҳукмини чиқарди.

Ушбу ҳолат диний эътиқод, сўз масъулияти ва Саудия Арабистонидаги қатъий қонунчилик меъёрларининг ижроси юзасидан кенг халқаро жамоатчилик эътиборини тортмоқда.

Можаро тафсилоти: Ўчирилган изоҳ ва фош бўлган скриншотлар

Иш ҳужжатларига кўра, ҳодисалар ривожи қуйидагича кечган:

  • Ижтимоий тармоқдаги пости: Саудияда ишлаб келаётган Аножан Сивараса Facebook саҳифаларидан бирида Ислом дини пайғамбари Муҳаммад (с.а.в.)га нисбатан оғир ҳақоратларни ўз ичига олган изоҳ қолдирган;

  • Кечиккан узр: Тез орада қилган ишининг оқибатини тушуниб етган муҳожир изоҳни тармоқдан ўчириб ташлаган ва оммага узрнома эълон қилган;

  • Иш берувчи ва ҳибс: Бироқ фойдаланувчилар томонидан олинган скриншотлар (экран суратлари) унинг иш берувчисига юборилган. Иш берувчининг мурожаатидан сўнг, Саудия хавфсизлик идоралари муҳожирни июль ойида қўлга олган.

Прокуратуранинг апелляцияси ва шариат қонуни бўйича ҳукм

Дастлабки суд жараёнларидан сўнг, мамлакат прокуратураси ишни қайта кўриб чиқишни қатъий талаб қилди:

  • Прокуратуранинг талаби: Айблов органи мазкур ҳаракат ислом муқаддасотига нисбатан оғир жиноят (куфр ва беҳурматлик) эканини билдириб, ишни тўлиқ шариат ҳуқуқи ва миллий қонунчиликнинг энг қатъий талаблари асосида кўришни сўраб апелляция киритди;

  • Суднинг якуний қарори: Апелляция суди 17 сентябрь куни иш тафсилотларини кўриб чиқиб, Аножан Сиварасани айбдор деб топди ва унга нисбатан ўлим жазосини тайинлаш ҳақида қарор қабул қилди.

Саудия Арабистони қонунчилигига мувофиқ, диний муқаддасотлар, хусусан, Аллоҳ ва Унинг Расулига нисбатан қилинган ҳар қандай тил тиғи ёки беҳурматлик энг оғир давлат ва шаръий жиноятлар сирасига киради ҳамда муросасиз жазоларга сабаб бўлади.

Саудия АрабистониАножан Сиварасаўлим жазосишариат қонунчилиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Саудия суди Шри-Ланка фуқаросига ўлим жазосини бердиСаудия суди Шри-Ланка фуқаросига ўлим жазосини берди29 сентябр 11:57Нуҳ кемаси топилдими?: Туркиядаги гигант тузилма остида 3 қаватли сирли иншоот аниқландиНуҳ кемаси топилдими?: Туркиядаги гигант тузилма остида 3 қаватли сирли иншоот аниқланди1 октябр 00:20«Туркия ва Покистонни қаттиқ жазолаймиз!»: Ҳусийлардан Анқарага кескин таҳдид«Туркия ва Покистонни қаттиқ жазолаймиз!»: Ҳусийлардан Анқарага кескин таҳдид20 сентябр 12:48Самолётда жанжал қилган йўловчини скотч билан ўриндиққа боғлаб қўйишдиСамолётда жанжал қилган йўловчини скотч билан ўриндиққа боғлаб қўйишди6 сентябр 11:06Эронда блогерга ўлим жазоси берилди: иши жамоатчиликни ҳайратга солдиЭронда блогерга ўлим жазоси берилди: иши жамоатчиликни ҳайратга солди16 сентябр 11:25«Исломий НАТО»да бўлиниш: Покистон Саудия Арабистонини ҳимоя қилмади«Исломий НАТО»да бўлиниш: Покистон Саудия Арабистонини ҳимоя қилмади11 сентябр 00:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?