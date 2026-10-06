Саудия суди Пайғамбар (с.а.в.)ни ҳақорат қилган хорижлик муҳожирга олий жазо тайинлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Саудия Арабистонида Facebookъда Пайғамбаримиз Муҳаммад (с.а.в.) шаънига ҳақоратомуз изоҳ қолдирган Шри-Ланка фуқароси Аножан Сивараса ўлим жазосига ҳукм қилинди.
- Апелляция суди мазкур ҳаракатни ислом муқаддасотига нисбатан оғир жиноят деб топиб, шариат қонунлари асосида энг олий жазо чорасини қўллади.
- Ушбу воқеа диний эътиқод ва сўз масъулияти масалаларини халқаро жамоатчилик эътиборига ҳавола этди.
Саудия Арабистонида ижтимоий тармоқлар орқали диний қадриятларга нисбатан беҳурматлик қилган хорижлик меҳнат муҳожирига нисбатан энг олий жазо чораси қўлланди. Подшоҳлик апелляция суди Пайғамбаримиз Муҳаммад (соллаллоҳу алайҳи васаллам) шаънларига нисбатан Facebook тармоғида ҳақоратомуз изоҳ қолдирган Шри-Ланка фуқароси Аножан Сиварасага нисбатан ўлим жазоси ҳукмини чиқарди.
Ушбу ҳолат диний эътиқод, сўз масъулияти ва Саудия Арабистонидаги қатъий қонунчилик меъёрларининг ижроси юзасидан кенг халқаро жамоатчилик эътиборини тортмоқда.
Можаро тафсилоти: Ўчирилган изоҳ ва фош бўлган скриншотлар
Иш ҳужжатларига кўра, ҳодисалар ривожи қуйидагича кечган:
Ижтимоий тармоқдаги пости: Саудияда ишлаб келаётган Аножан Сивараса Facebook саҳифаларидан бирида Ислом дини пайғамбари Муҳаммад (с.а.в.)га нисбатан оғир ҳақоратларни ўз ичига олган изоҳ қолдирган;
Кечиккан узр: Тез орада қилган ишининг оқибатини тушуниб етган муҳожир изоҳни тармоқдан ўчириб ташлаган ва оммага узрнома эълон қилган;
Иш берувчи ва ҳибс: Бироқ фойдаланувчилар томонидан олинган скриншотлар (экран суратлари) унинг иш берувчисига юборилган. Иш берувчининг мурожаатидан сўнг, Саудия хавфсизлик идоралари муҳожирни июль ойида қўлга олган.
Прокуратуранинг апелляцияси ва шариат қонуни бўйича ҳукм
Дастлабки суд жараёнларидан сўнг, мамлакат прокуратураси ишни қайта кўриб чиқишни қатъий талаб қилди:
Прокуратуранинг талаби: Айблов органи мазкур ҳаракат ислом муқаддасотига нисбатан оғир жиноят (куфр ва беҳурматлик) эканини билдириб, ишни тўлиқ шариат ҳуқуқи ва миллий қонунчиликнинг энг қатъий талаблари асосида кўришни сўраб апелляция киритди;
Суднинг якуний қарори: Апелляция суди 17 сентябрь куни иш тафсилотларини кўриб чиқиб, Аножан Сиварасани айбдор деб топди ва унга нисбатан ўлим жазосини тайинлаш ҳақида қарор қабул қилди.
Саудия Арабистони қонунчилигига мувофиқ, диний муқаддасотлар, хусусан, Аллоҳ ва Унинг Расулига нисбатан қилинган ҳар қандай тил тиғи ёки беҳурматлик энг оғир давлат ва шаръий жиноятлар сирасига киради ҳамда муросасиз жазоларга сабаб бўлади.
Изоҳлар 0
…