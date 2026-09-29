Саудия суди Шри-Ланка фуқаросига ўлим жазосини берди

·35·Дунё
Саудия суди Шри-Ланка фуқаросига ўлим жазосини берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Саудия Арабистонида диний мазмундаги ижтимоий тармоқ баҳсида иштирок этган Шри-Ланка фуқароси Сивараса Аножанга апелляция суди томонидан ўлим жазоси берилди.
  • Аввалига 2026 йил июл ойида беш йиллик қамоқ ва 3 миллион Саудия риёли жаримага ҳукм қилинган Аножаннинг апелляцияси натижасида жазоси енгиллаштирилмаган.
  • Можаро, жумладан, Facebookда Ислом дини ва Муҳаммад пайғамбарни ҳақорат қилган деб топилган изоҳдан кейин бошланган.

Саудия Арабистонида ишлаётган Шри-Ланка фуқароси Сивараса Аножанга апелляция суди томонидан ўлим жазоси берилгани хабар қилинди, деб хабар беради Ациан Миррор.

Сивараса Аножан Шри-Ланканинг Ампара вилояти, Кальмунай шаҳридаги Натпиддимонай ҳудудидан бўлган тамил миллатига мансуб фуқаро. У Саудия Арабистонида ишлаётган бўлган.

Унинг иши ижтимоий тармоқдаги диний мазмундаги можародан кейин бошланган. Маълум бўлишича, Аножан турли диний жамоалар ўртасидаги кескин баҳс вақтида Facebook'да изоҳ қолдирган. Ушбу изоҳ Ислом дини ва Муҳаммад (Соллаллоҳу алайҳи васаллам) пайғамбарни ҳақорат қилган деб баҳоланган ва кейин Саудия ҳокимиятларига маълум қилинган.

Можаро шу йил Катарогама шаҳрига ўтказиладиган анъанавий ҳинду зиёрати билан боғлиқ воқеалардан кейин авж олган. Зиёратчилар билан юзлаб километр йўл босган ва Субраманиам деб номланган дайди ит ижтимоий тармоқларда машҳур бўлган. Кальмунайда бир мусулмон йигитнинг итни тепгани акс этган видео тарқалгач, жамоатчилик орасида норозилик пайдо бўлган. Шундан кейин турли диний жамоалар ўртасида ижтимоий тармоқларда кескин баҳслар бошланган.

Аножан 2026 йил июль ойида Ал-Аҳса жиноят суди томонидан беш йиллик қамоқ жазосига ҳукм қилинган ва унга 3 миллион Саудия риёли миқдорида жарима солинган. Кейин унинг ҳимоячилари суд қароридан апелляция берган. Апелляция 25 август куни тегишли судга топширилган.

Бироқ 17 сентябрь куни кўрилган апелляция натижасида жазо енгиллаштирилмаган, аксинча, ўлим жазосигача оғирлаштирилгани хабар қилинди. Аножаннинг адвокати бу қарор ҳақида Шри-Ланканинг Ар-Риёддаги элчихонасига оғзаки маълумот берган. Элчихона суднинг расмий ёзма қарорини кутаётгани айтилган.

Шри-Ланка Ташқи ишлар вазирлиги ишни Ар-Риёддаги элчихона орқали кузатиб бораётганини ва Саудия ҳукумати билан дипломатик мулоқот давом этаётганини билдирган. Аножаннинг оиласи ҳам Шри-Ланка ҳукуматидан унинг ҳаётини сақлаб қолиш учун зудлик билан чора кўришни сўраган.

Манбага кўра, оила суд жараёни ва адвокатлик ёрдами билан боғлиқ айрим масалалар юзасидан ҳам саволлар билдирган. Аножаннинг иши бўйича ҳуқуқий ва дипломатик жараёнлар давом этмоқда.

Шри-ЛанкаСаудияАпелляция
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Манчестер Сити»га қўйилган 115 айбловдан 114 таси бўйича қарор чиқарилди«Манчестер Сити»га қўйилган 115 айбловдан 114 таси бўйича қарор чиқарилди25 сентябр 20:17Шри-Ланкада 572 кишининг скелети топилди: бу қолдиқлар кимларга тегишли ва улар қандай шароитда ҳалок бўлган?Шри-Ланкада 572 кишининг скелети топилди: бу қолдиқлар кимларга тегишли ва улар қандай шароитда ҳалок бўлган?21 сентябр 11:29Шри-Ланкада 55 ёшли эркакдан 3,1 килограммлик тош олиндиШри-Ланкада 55 ёшли эркакдан 3,1 килограммлик тош олинди18 август 17:23Шри-Ланкада қариялар уйига ўт кетдиШри-Ланкада қариялар уйига ўт кетди5 июн 13:21Шри-Ланкада хакерлар 3 миллион доллар маблағни ўғирлаб кетдиШри-Ланкада хакерлар 3 миллион доллар маблағни ўғирлаб кетди29 апрел 18:56Эронда блогерга ўлим жазоси берилди: иши жамоатчиликни ҳайратга солдиЭронда блогерга ўлим жазоси берилди: иши жамоатчиликни ҳайратга солди16 сентябр 11:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота