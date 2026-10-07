Винисиус Жуниорнинг эски ва янги суратлари баҳсларга сабаб бўлди (фото)

·39·Дунё
Винисиус Жуниорнинг эски ва янги суратлари баҳсларга сабаб бўлди (фото)

Бразилиялик футболчи Винисиус Жуниорнинг турли йилларда тушган суратлари ижтимоий тармоқларда қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Фойдаланувчилар унинг ташқи кўринишидаги айрим фарқларга эътибор қаратган.

Хусусан, футболчининг юз шакли, қулоқлари, жағ қисми, соч чизиғи ва тана пропорцияларида ўзгаришлар борлиги айтилмоқда. Айрим суратлардаги татуировкалар ҳам интернет фойдаланувчилари диққатидан четда қолмаган.

Vinisius Juniorning turli holatlari va soch turmagi aks etgan suratlar jamlanmasi.

Айниқса, қулоқ шакли ва татуировкалардаги тафовутлар атрофида турли тахминлар пайдо бўлди. Бироқ суратлардаги бундай фарқлар ҳар доим ҳам жиддий хулоса чиқариш учун асос бўлавермайди.

Vinícius Júniorning yuz tuzilishi, gavdasi va oyoq mushaklari kollaj qilingan.

Мутахассислар нуқтаи назаридан қараганда, суратга олиш бурчаги, камера линзаси, ёруғлик, вазн ва мушак массасидаги ўзгаришлар инсон ташқи кўринишини сезиларли даражада бошқача кўрсатиши мумкин.

Шу сабабли тарқалаётган суратларнинг ўзи Винисиус Жуниор ўрнига бошқа инсон қўйилганини тасдиқламайди. Бундай даъвони исботлаш учун санаси аниқ бўлган асл суратлар ҳамда мустақил ва ишончли далиллар талаб этилади.

Винисиус ЖуниорБразилия футболчисиТатуировкаСуратлар таҳлили
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Винисиус таътил пайтида ияк коррекцияси қилдирдиВинисиус таътил пайтида ияк коррекцияси қилдирди21 июл 17:21Британиялик 54 ёшли эркак бир ўзи икки океанни 327 кунда эшкак эшиб кесиб ўтиб барчани лол қолдирдиБританиялик 54 ёшли эркак бир ўзи икки океанни 327 кунда эшкак эшиб кесиб ўтиб барчани лол қолдирдиБугун 15:23Хитойда йўловчи стюардессани ҳамманинг олдида тиз чўкиб узр сўрашга мажбур қилдиХитойда йўловчи стюардессани ҳамманинг олдида тиз чўкиб узр сўрашга мажбур қилдиБугун 15:04Европа парламентида Трампнинг олтиндан яланғоч ҳайкали намойиш этилдиЕвропа парламентида Трампнинг олтиндан яланғоч ҳайкали намойиш этилдиБугун 14:55Голливудда тарихий битимдан сўнг 111 млрд долларлик империя пайдо бўлдиГолливудда тарихий битимдан сўнг 111 млрд долларлик империя пайдо бўлдиБугун 11:27Бугун 74 ёшга тўлган Владимир Путин туғилган кунини қандай ўтказади?Бугун 74 ёшга тўлган Владимир Путин туғилган кунини қандай ўтказади?Бугун 09:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?