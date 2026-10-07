Винисиус Жуниорнинг эски ва янги суратлари баҳсларга сабаб бўлди (фото)
Бразилиялик футболчи Винисиус Жуниорнинг турли йилларда тушган суратлари ижтимоий тармоқларда қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Фойдаланувчилар унинг ташқи кўринишидаги айрим фарқларга эътибор қаратган.
Хусусан, футболчининг юз шакли, қулоқлари, жағ қисми, соч чизиғи ва тана пропорцияларида ўзгаришлар борлиги айтилмоқда. Айрим суратлардаги татуировкалар ҳам интернет фойдаланувчилари диққатидан четда қолмаган.
Айниқса, қулоқ шакли ва татуировкалардаги тафовутлар атрофида турли тахминлар пайдо бўлди. Бироқ суратлардаги бундай фарқлар ҳар доим ҳам жиддий хулоса чиқариш учун асос бўлавермайди.
Мутахассислар нуқтаи назаридан қараганда, суратга олиш бурчаги, камера линзаси, ёруғлик, вазн ва мушак массасидаги ўзгаришлар инсон ташқи кўринишини сезиларли даражада бошқача кўрсатиши мумкин.
Шу сабабли тарқалаётган суратларнинг ўзи Винисиус Жуниор ўрнига бошқа инсон қўйилганини тасдиқламайди. Бундай даъвони исботлаш учун санаси аниқ бўлган асл суратлар ҳамда мустақил ва ишончли далиллар талаб этилади.
Изоҳлар 0
…