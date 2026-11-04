Юлдуз Усмонова татуировкаси ҳақидаги саволга кутилмаган жавоб берди (видео)

·193·Маданият
Юлдуз Усмонова татуировкаси ҳақидаги саволга кутилмаган жавоб берди (видео)

Ўзбекистон халқ артисти Юлдуз Усмонова танасидаги татуировка ҳақида гапириб, бу қароридан ҳозир афсусда эканини билдирди. Санъаткор унинг наклейка эмас, ҳақиқий татуировка эканини айтди.

Интервью давомида ундан танасидаги тасвир татуировками ёки вақтинчалик наклейками, деб сўралди. Бунга жавобан хонанда татуировкани Нидерландияда (Голландия) яшаб юрган пайтида туширтирганини маълум қилди.

Унинг айтишича, ҳозиргача татуировкани ўчира олмаган. Бунинг учун лазер усулидан бошқа самарали йўлни ҳам топмаган.

«Ёшлигимда ўз бошимга ўзим бўлиб, шундай қарор қабул қилганман. Ҳалигача ўчира олмаяпман. Бу жуда ярамас нарса экан. Татуировка қилдирмоқчи бўлганларга маслаҳатим — бу ишга қўл урманглар, мен қилган хатони такрорламанглар», — дея таъкидлади хонанда.

Шу тариқа, Юлдуз Усмонова ёшликдаги шошма-шошарлик билан қабул қилинган қарор йиллар ўтиб ҳам инсонга ноқулайлик туғдириши мумкинлигини таъкидлаб, татуировка қилдиришни истаганларга ўз тажрибасидан келиб чиқиб маслаҳат берди.

Юлдуз УсмоноваТатуировкаЎзбекистон халқ артисти
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Юлдуз Усмонованинг елкасидаги "йўлбарс" татуировками ёки наклейка? Хонанда жавоб берди (видео)Юлдуз Усмонованинг елкасидаги "йўлбарс" татуировками ёки наклейка? Хонанда жавоб берди (видео)18 октябр 13:42«Бизни оналаримизнинг ўқлови тарбиялаган» — Юлдуз Усмонова айрим психологларни танқид қилди (видео)«Бизни оналаримизнинг ўқлови тарбиялаган» — Юлдуз Усмонова айрим психологларни танқид қилди (видео)17 октябр 19:18Винисиус Жуниорнинг эски ва янги суратлари баҳсларга сабаб бўлди (фото)Винисиус Жуниорнинг эски ва янги суратлари баҳсларга сабаб бўлди (фото)7 октябр 14:53Юлдуз Усмонова: “Балки бу сенинг ризқинг эмасдир” (видео)Юлдуз Усмонова: “Балки бу сенинг ризқинг эмасдир” (видео)30 сентябр 17:27Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...7 июн 22:43Юлдуз Усмонова яхши онами, бувими ёки санъаткор? Хонанданинг жавоби (видео)Юлдуз Усмонова яхши онами, бувими ёки санъаткор? Хонанданинг жавоби (видео)24 июл 08:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

«Паноҳ» фильми юлдузлари ҳозир қандай кўринишда? (фото)
«Паноҳ» фильми юлдузлари ҳозир қандай кўринишда? (фото)
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
MrBeast’нинг Instagram профилида пайдо бўлган “Uzbek” рукни мухлисларга манзур бўлди
MrBeast’нинг Instagram профилида пайдо бўлган “Uzbek” рукни мухлисларга манзур бўлди
Шаҳзоданинг келини билан Германиядаги саёҳати мухлислар эътиборида!
Шаҳзоданинг келини билан Германиядаги саёҳати мухлислар эътиборида!