Ромариодан Анчелоттига кескин талаб: «Бразилияга сиздан яхшироқ мураббий топамиз!»
Бразилия футболи афсоналаридан бири Ромарио миллий жамоа бош мураббийи Карло Анчелоттининг ишидан норози эканини яна бир бор очиқ билдирди. Собиқ ҳужумчи италиялик мутахассисни жамоа ўйинига ҳеч қандай янгилик киритмаганликда айблаб, уни истеъфога чақирди. Унинг фикрича, Бразилия терма жамоаси бундан ҳам яхшироқ мураббий қўл остида ўйнаши мумкин.
Ромарионинг бу баёноти шунчаки танқид эмас. У миллий жамоа тақдирига бефарқ эмаслигини таъкидлаб, ўз обрўси ва жамоатчилик олдидаги овозидан фойдаланиб фикр билдиришга ҳақли эканини айтди.
«Истеъфога чиқинг!» — Ромарио Анчелоттига мурожаат қилди
Ромарио ижтимоий тармоқларда эълон қилган муносабатида Анчелоттининг танқидларга нисбатан билдирган фикрларига жавоб қайтарди.
«Бунга жавобан шуни айтмоқчиманки, ҳа, мен ҳақиқатан ҳам кўп гапираман, чунки миллий жамоамиз менга бефарқ эмас. Ўз фикримни билдиришга ҳаққим бор. Менинг обрўйим ва овозим бор.
Анчелоттининг ишига келсак, у жамоа ўйинига ҳеч қандай янгилик олиб кирмади. Яна бир бор айтмоқчиман: истеъфога чиқинг! Биз сиздан яхшироқ ишлайдиган бошқа мураббийни тайинлаймиз», — деди бразилиялик собиқ футболчи.
Шу тариқа, Ромарио ўз танқидини янада кескинлаштириб, терма жамоа раҳбариятидан мураббий масаласини қайта кўриб чиқиш зарурлигини очиқ ишора қилди.
Анчелотти Бразилия терма жамоасини қачон қабул қилиб олган?
Карло Анчелотти 2025 йилда Бразилия миллий жамоаси бош мураббийи этиб тайинланган. Италиялик мутахассис билан тузилган шартнома 2030 йил июль ойининг охиригача амал қилиши белгиланган.
Унинг тайинланиши Бразилия терма жамоаси атрофида катта кутилмаларни юзага келтирган эди. Бироқ Ромарионинг сўнгги баёноти жамоанинг ўйини ва мураббий ишига нисбатан танқидлар ҳали ҳам давом этаётганини кўрсатмоқда.
Бразилия футболида мураббий атрофидаги баҳс кучаймоқда
Ромарио — Бразилия футболи тарихидаги энг машҳур ҳужумчилардан бири. Унинг миллий жамоа ҳақидаги кескин фикрлари жамоатчилик эътиборини жалб қилиши табиий.
Бироқ ҳозирча бу баёнот Анчелоттининг истеъфога чиқиши ёки шартномаси бекор қилиниши ҳақидаги расмий қарорни англатмайди. Италиялик мутахассиснинг келажаги борасида якуний қарор қабул қилингани ҳақида маълумот йўқ.
Шу билан бирга, Ромарионинг талаблари Бразилия терма жамоаси атрофидаги муҳокамаларни янада қизитиши мумкин. Энди асосий савол — Анчелотти танқидларга майдондаги натижалар билан жавоб бера оладими?
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…