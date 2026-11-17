7 та гол: Бразилия шармандали мағлубиятдан сўнг бор аламини Сингапурдан олди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Бразилия терма жамоаси ўртоқлик учрашувида Сингапур устидан 7:0 ҳисобида йирик ғалабага эришди.
- Винисиус Жуниор ўйиннинг дастлабки 21 дақиқасида ҳет-трик қайд этиб, жамоасининг муваффақиятига катта ҳисса қўшди.
- Шунингдек, Эндрик, Эстевао ва Райян биттадан гол урган бўлса, сингапурлик Раул Сухайми ўз дарвозасини ишғол қилиб қўйди.
- Ушбу ғалаба Бразилия жамоасига Япониядан учралган 2:3 ҳисобидаги мағлубиятдан сўнг руҳий тикланишга ёрдам берди.
Бразилия миллий жамоаси навбатдаги ўртоқлик баҳсида мухлисларини йирик ғалаба билан хушнуд этди. Японияга қарши кечган олдинги ўйинда кутилмаганда мағлубиятга учраган «беш карра чемпионлар» бу сафар Сингапур терма жамоаси устидан 7:0 ҳисобида жуда йирик ғалабани тантана қилди.
Винисиуснинг тезкор ҳет-триги ва голлар шоуси
Учрашув бошиданоқ бразилияликлар ташаббусни ўз қўлларига олишди. Маълум қилинишича, ҳисоб ўйиннинг бор-йўғи 9-дақиқасида Винисиус Жуниор томонидан очилди. Орадан атиги олти дақиқа ўтиб, ҳужумчи яна ўз номини таблога ёздириб қўйди ва дубл қайд этди. Ҳали 21-дақиқа ўтмасидан эса Винисиус навбатдаги ҳужумни гол билан якунлаб, биринчи таймнинг ўзидаёқ ҳет-трикни расмийлаштирди.
Шундан сўнг бразилияликлар ҳужумларни тўхтатишмади:
31-дақиқада ёш истеъдод Эндрик ҳисобни 4:0 кўринишига келтирди.
Иккинчи бўлимда эса Эстевао (51-дақиқа) ва Райян (65-дақиқа) ўз ҳисобларига биттадан гол ёздириб қўйишди.
74-дақиқада сингапурлик ҳимоячи Раул Сухайми тўпни ўз дарвозасига киритиб қўйиб (автогол), якуний ҳисобнинг 7:0 кўринишини олишини таъминлади.
Ўйин иштирокчилари
ФИФА рейтингидаги ўрни
Ўзаро ўйин натижаси
Бразилия
6-ўрин
7 (Ғалаба)
Сингапур
149-поғона
0 (Мағлубият)
Ўйиндан кейинги контекст ва таркиблар
Эслатиб ўтамиз, Бразилия терма жамоаси бироз олдинроқ, 14 ноябрь куни Японияга қарши ўртоқлик баҳсида 2:3 ҳисобида мағлуб бўлган эди. Ушбу йирик ғалаба эса жамоага руҳий томондан тикланиб олиш ва мухлислар ишончини қайтаришга ёрдам берди.
Учрашувда жамоалар қуйидаги таркибларда ҳаракат қилишди:
Сингапур: Маҳбуд, Ҳарисс (Бухари, 58), Бахаруддин (Чу, 89), Зулқифи (Кве, 59), Малер (Ануар, 70), Риахан (Теҳ, 89), Сонг (Шаҳин, 71), Накамура (Мао, 88), Стюарт (Акбар, 88), Шаҳиран (Перейра, 89), Илхан Фанди (Тан, 70).
Бразилия: Лукас Пери, Габриел доц.Сантос (Витор Рейс, 60), Жонатан Жезус (Артур Диас, 71), Дуглас Сантос, Вандерсон Скардовелли, Бруно Гимараес (Марлон Гомес, 61), Райян (Андре Луис, 80), Жоао Гомес (Аллан Элиас, 60), Винисиус Жуниор (Габриел Бонтемпо, 60), Эстевао (Алисон Сантана, 70), Эндрик.
Сизнингча, Винисиус Жуниорнинг бу каби сермаҳсул ўйини ва жамоанинг йирик ғалабаси Бразилиянинг келгуси расмий ўйинларига қандай таъсир кўрсатади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…