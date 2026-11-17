Месси AFAга қарши чора кўрмоқда: исми ва суратидан фойдаланишга чеклов талаб қиляпти
Лионель Месси Аргентина футбол ассоциацияси (AFA) билан муносабатларида ўз ҳуқуқларини ҳимоя қилиш чораларини кўраётгани ҳақида хабар берилди. Аргентинанинг «Clarín» нашри маълумотларига кўра, футболчи ҳуқуқшунослар жамоасини жалб қилган ва ассоциацияга унинг исми, сурати ҳамда иштирокидаги видеоматериаллардан фойдаланиш тартиби бўйича расмий талаб тайёрламоқда.
Бу жараён AFA раҳбарияти атрофида молиявий масалалар юзасидан текширувлар олиб борилаётгани ва Месси билан ташкилот президенти Клаудио Тапия ўртасидаги муносабатлар совуқлашгани ҳақидаги хабарлар фонида юз бермоқда.
Месси ўз образидан фойдаланиш бўйича қандай талаб қўймоқчи?
«Clarín» нашри ёзишича, Месси тайёрлаётган ҳуқуқий ҳужжатда унинг исми, сурати ва иштирокидаги видеолардан тижорий ёки реклама мақсадларида фойдаланиш фақат футболчининг шахсий розилиги билан амалга оширилиши кераклиги кўрсатилган.
Бироқ ҳужжатнинг AFAга юборилгани борасида аниқлик йўқ. Нашр манбалари бу масалада турлича маълумот бермоқда: айримлари ҳуқуқий огоҳнома аллақачон ассоциацияга етказилганини айтса, бошқалари ҳужжат ҳали тайёрланган, аммо расман юборилмаганини билдирган.
Шу сабабли ҳозирча Мессининг талаби AFAга расман тақдим этилганини тасдиқланган факт сифатида қабул қилмаслик керак.
AFA раҳбарияти фаолияти текширилмоқда
Аргентина футбол ассоциацияси атрофидаги асосий масалалардан бири ташкилот молияси, маблағларнинг тақсимланиши ва уларнинг ҳаракати устидан назорат билан боғлиқ.
Хабарларга кўра, текширув доирасида AFA президенти Клаудио Тапия ва ташкилот ғазначиси Пабло Товиджино фаолияти ҳам ўрганилмоқда.
Терговда хорижда рўйхатдан ўтган айрим компаниялар орқали Аргентина футбол клубларига ажратилиши керак бўлган йирик маблағларнинг ҳақиқий бенефициарлари яширилган бўлиши мумкинлиги ҳақида гумонлар мавжуд.
Ҳозирча бу ҳолатлар бўйича якуний ҳуқуқий хулоса эълон қилинмаган. Шунинг учун текширувда кўтарилаётган гумонларни исботланган қоидабузарлик сифатида талқин қилиш тўғри бўлмайди.
Месси ва AFA раҳбарияти ўртасидаги муносабатлар
«Clarín» манбалари Месси билан ассоциация президенти Клаудио Тапия ўртасидаги муносабатлар сўнгги вақтларда совуқлашганини билдирган.
Бироқ футболчининг ҳуқуқий талаб тайёрлаётгани билан молиявий текширувлар ўртасида тўғридан-тўғри боғлиқлик борлиги ҳозирча тасдиқланмаган. Мессининг бу қадамга нима сабабдан қарор қилгани ҳақида ҳам расмий изоҳ берилмаган.
Айни пайтда на Лионель Месси, на Клаудио Тапия вазият юзасидан жамоатчиликка муносабат билдирган.
Демак, ҳозирча маълум бўлган асосий ҳолат — Месси ўз номи ва образидан тижорий фойдаланиш тартибини ҳуқуқий жиҳатдан аниқлаштиришга ҳаракат қилаётгани ҳақидаги хабарлардир. Ҳуқуқий ҳужжатнинг расман юборилгани ва AFAнинг унга муносабати эса ҳали очиқ қолмоқда.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…