Юлдуз Усмонованинг елкасидаги "йўлбарс" татуировками ёки наклейка? Хонанда жавоб берди (видео)

·54·Маданият
Юлдуз Усмонованинг елкасидаги "йўлбарс" татуировками ёки наклейка? Хонанда жавоб берди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистон халқ артисти Юлдуз Усмонова «ИнтервюТВ»га берган интервюсида елкасидаги йўлбарс тасвири туширилган татуировка ҳақида гапириб, уни Голландияда яшаган пайтида қилдирганини ва ҳозир афсусда эканлигини маълум қилди.
  • Хонанда бу ишни ёшликдаги хатоларидан бири деб атаб, ёшларга бундай ишни қилмасликни маслаҳат берди.

Ўзбекистон халқ артисти Юлдуз Усмонова «ИнтервюТВ»га берган интервюсида елкасидаги йўлбарс тасвири туширилган татуировка ҳақида гапирди. Хонанда уни Голландияда яшаган пайтида қилдирганини айтиб, бугун бундан афсусланаётганини яширмади.

Суҳбат давомида журналист санъаткордан аввалги суратларида ўнг елкасида кўринган йўлбарс тасвири татуировками ёки вақтинчалик наклейка эканини сўради. Юлдуз Усмонова бу ҳақиқий татуировка эканини маълум қилди.

«Наклейка эмас. Мен татуировкани Голландияда яшаб турган пайтимда қилдирган эканман. Ҳали ҳам олдиролмаяпман. Татуировка қилдирмоқчи бўлганлар, илтимос, қилдирманглар. Бу жуда ярамас нарса экан. Қаерларга бормадим, лекин ҳозир лазердан бошқа нарса чиқмаган экан. Тўлиқ кетказиб бўлмаяпти. Ярими кетди, қолган қисми хиралашиб қолган», — деди хонанда.

Санъаткор бу ишини ёшликдаги хатоларидан бири деб атаб, бугунги ёшларга ўз тажрибасидан келиб чиқиб маслаҳат берди.

«Мен сизларга бир нарсани айтаман: ёшликда турли хатоларга йўл қўйганман, кўп нарсаларни бошимдан ўтказганман. Олдинга қараб интилганман. Татуировкани ҳам ўша аҳмоқгарчилик пайтида қилдирган эканман. Бундай қилманглар. Бу аҳмоқгарчилик», — дея таъкидлади у.

Бошловчи хонанданинг ўз хатосини очиқ тан олганини мардлик сифатида баҳолади. Бунга жавобан Юлдуз Усмонова инсон аввало ўз виждони ва Аллоҳ олдида жавобгар эканини айтди.

«Мен сизнинг олдингизда хато қилганимни тан олсам-олмасам, Аллоҳнинг олдида қандай қилиб тан олмайман? Барибир унинг олдида жавоб беришим бор. Агар хатойим бошқаларга ибрат бўлса, ундан сабоқ олишсин. Бундай ишни қилманглар, катталарнинг гапига қулоқ солишга ҳаракат қилинглар», — деди хонанда.

Ушбу эътироф ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари орасида ҳам муҳокамаларга сабаб бўлди. Изоҳларда кўплаб кузатувчилар санъаткорнинг ўз хатосини яширмай тан олганини олқишлади.

Юлдуз УсмоноваИнтервюТВтатуировкаГолландия
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Онамнинг қистови билан уйланганман” — Сардор Мамадалиев (видео)“Онамнинг қистови билан уйланганман” — Сардор Мамадалиев (видео)12 октябр 21:59“Беш баравар кўп беришса ҳам бормайман” — Муниса Ризаева (видео)“Беш баравар кўп беришса ҳам бормайман” — Муниса Ризаева (видео)9 октябр 15:12Винисиус Жуниорнинг эски ва янги суратлари баҳсларга сабаб бўлди (фото)Винисиус Жуниорнинг эски ва янги суратлари баҳсларга сабаб бўлди (фото)7 октябр 14:53Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошландиМуниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди9 июн 19:03Акмал Мозговой: “Жаҳон чемпионатини ҳаммамиз интиқлик билан кутяпмиз”Акмал Мозговой: “Жаҳон чемпионатини ҳаммамиз интиқлик билан кутяпмиз”12 июн 22:37Қозоғистонлик депутатлар ЖЧ-2026 да Ўзбекистонга мухлислик қиладиҚозоғистонлик депутатлар ЖЧ-2026 да Ўзбекистонга мухлислик қилади11 июн 10:03
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Капурлар сулоласи тақиқини бузган Карина Капур 46 ёшда
Капурлар сулоласи тақиқини бузган Карина Капур 46 ёшда