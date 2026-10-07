81 ёшли балиқчи айиқ ҳужумида жонини сақлаб қолди

·3·Дунё
81 ёшли балиқчи айиқ ҳужумида жонини сақлаб қолди

Россиянинг Иркутск вилоятида 81 ёшли балиқчи айиқ ҳужумига учраб, йиртқич билан курашиб тирик қолди. Ҳодиса кекса эркак қайиғидан юкларни тушираётган пайтда содир бўлган.

«РИА Новости» хабар беришича, воқеа Киренга дарёсининг олис ҳудудида, Чинонга қишлоғи яқинида рўй берган. Айиқ қирғоққа келиб, қайиғини боғлаб юкларини тушираётган балиқчига ташланган.

Шунга қарамай, 81 ёшли эркак ҳайвонга қаршилик кўрсатиб, қайиғига чиқишга улгурган. У сўнг дарё бўйлаб сузиб, хавфли ҳудудни тарк этган. Ҳужум оқибатида унинг қўллари ва танасида жароҳатлар аниқланган.

Маълумотларга кўра, август ойидан бери ўрмонларда айиқларнинг аҳоли яшаш ҳудудларига яқинлашиши кўпайган. Озиқ-овқат танқислиги сабабли йиртқичлар егулик излаб, одамлар яшайдиган жойларга чиқмоқда.

Иркутск вилоятида бу йил айиқлар билан боғлиқ ҳодисалар оқибатида беш киши ҳалок бўлган. Жумладан, Киренск туманида ўрмон меваларини тераётган уч киши айиқлар ҳужуми қурбони бўлган.

Уст-Илимск туманида ҳам айиққа дуч келган овчи ҳалок бўлган. Казачинско-Ленский туманида эса айиқ вагон ичидаги ишчига ҳужум қилган ва эркак оғир жароҳатлар оқибатида вафот этган.

Иркутск вилоятиКиренск туманиайиқ ҳужумиРИА Новости
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россияда ўпка ўлати бўйича фавқулодда ҳолат: Синов пробиркаси синиб кетгани айтилмоқдаРоссияда ўпка ўлати бўйича фавқулодда ҳолат: Синов пробиркаси синиб кетгани айтилмоқда3 октябр 09:411 сентябрда 60 та ҳудудда спиртли ичимлик сотилмайди: Россияда чекловлар жорий этилмоқда1 сентябрда 60 та ҳудудда спиртли ичимлик сотилмайди: Россияда чекловлар жорий этилмоқда25 август 10:04Австралиялик олимлар кўкрак саратони ривожланишини секинлаштирувчи молекулани аниқладиАвстралиялик олимлар кўкрак саратони ривожланишини секинлаштирувчи молекулани аниқлади22 август 09:35Биолог испан шиллиққуртига қарши курашда нима ёрдам бера олишини айтдиБиолог испан шиллиққуртига қарши курашда нима ёрдам бера олишини айтди22 август 09:15«Мусулмонлар бизга католиклардан кўра яқинроқ»: Михалковдан шов-шувли фикр...«Мусулмонлар бизга католиклардан кўра яқинроқ»: Михалковдан шов-шувли фикр...20 август 17:15Илон Маскнинг отаси Украинадаги демократияга қандай баҳо берди?Илон Маскнинг отаси Украинадаги демократияга қандай баҳо берди?11 август 09:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?