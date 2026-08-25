1 сентябрда 60 та ҳудудда спиртли ичимлик сотилмайди: Россияда чекловлар жорий этилмоқда

·35·Дунё
1 сентябрда 60 та ҳудудда спиртли ичимлик сотилмайди: Россияда чекловлар жорий этилмоқда

Россия Федерациясида янги ўқув йилининг бошланиши — Билимлар куни муносабати билан мамлакатнинг катта қисмида алкоголь маҳсулотлари савдосига кескин чекловлар киритилади. Минтақавий қонун ҳужжатларини таҳлил қилган РИА Новости агентлиги хабарига кўра, жорий йилда Россиянинг 60 та субъекти 1 сентябрь куни спиртли ичимликларнинг чакана савдосини чеклаш ёки тўлиқ тақиқлаш тўғрисида қарор қабул қилган.

Ушбу тақиқлар биринчи навбатда таълим муассасалари атрофида жамоат тартибини сақлаш ва ёш авлод хавфсизлигини таъминлашга қаратилган.

Минтақавий қонунчилик ва чекловлар географияси

Амалдаги федерал қонунчиликка асосан, мамлакатнинг барча ҳудудларида соат 23:00 дан 08:00 гача спиртли ичимликлар савдосига умумий чеклов амал қилади:

  • Маҳаллий ҳокимият ваколати: Минтақавий раҳбариятлар махсус байрам кунлари (Билимлар куни, Ёшлар куни, Болаларни ҳимоя қилиш куни)да алкоголь савдоси тартибини мустақил кучайтириш ҳуқуқига эга;

  • 60 та субъектда чеклов: Жорий йил 1 сентябрда 60 та минтақа ҳокимияти ушбу ҳуқуқдан фойдаланиб, савдо чекловларини кучга киритади;

  • Қолган 29 та субъект: Қолган ҳудудларда умумминтақавий тақиқ бўлмаса-да, чекловлар алоҳида шаҳар ва муниципалитетлар миқёсида маҳаллий даражада жорий этилиши мумкин.

Самара тажрибаси ва асосий мақсад

Ҳудудлар кесимида чеклов чоралари турлича шаклда татбиқ этилмоқда:

  • Самарадаги тўлиқ тақиқ: Масалан, Самара вилояти ҳукумати 2026 йил 1 сентябрдан бошлаб Самара шаҳар округи бўйлаб алкоголли маҳсулотларни чакана сотишни тўлиқ тақиқлаш ҳақида қарор чиқарган;

  • Хавфсизлик чораси: Асосий мақсад — мактаблар, лицейлар ва болалар кўп тўпланадиган жамоат жойлари яқинида спиртли ичимликлар эркин тарқалишининг олдини олишдир.

Мутахассислар огоҳлантириши: Соғлиқ учун хавф

Тиббиёт мутахассислари алкоголь маҳсулотларини суиистеъмол қилиш нафақат жамоат тартибига, балки инсон саломатлигига ҳам жиддий путур етказишини эслатмоқда. Хусусан, мунтазам спиртли ичимлик истеъмол қилиш саратон касаллигининг камида 5 та тури келиб чиқиш хавфини бир неча баробар оширади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

БМТда кескин бурилиш: 50 давлат Россияни қоралади, аммо 143 та давлат уни қўлламади!БМТда кескин бурилиш: 50 давлат Россияни қоралади, аммо 143 та давлат уни қўлламади!Бугун, 10:33«Эрон ўғлимга суиқасд қилмоқчи бўлди»: Нетаньяхудан шов-шувли баёнот!«Эрон ўғлимга суиқасд қилмоқчи бўлди»: Нетаньяхудан шов-шувли баёнот!Бугун, 10:08Гвинеяда чиқинди полигони қуладиГвинеяда чиқинди полигони қуладиБугун, 09:4347 йиллик «қора рўйхат» тугади: АҚШ Суриядан террорчи давлат мақомини олиб ташлади47 йиллик «қора рўйхат» тугади: АҚШ Суриядан террорчи давлат мақомини олиб ташладиБугун, 09:35Янги режа: Украина ва АҚШ урушни тўхтатиш бўйича таклиф тайёрлади...Янги режа: Украина ва АҚШ урушни тўхтатиш бўйича таклиф тайёрлади...Бугун, 09:29Кекса аёл сунъий интеллект маслаҳати ёрдамида 18 килолик тарвуз етиштирдиКекса аёл сунъий интеллект маслаҳати ёрдамида 18 килолик тарвуз етиштирдиБугун, 06:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди