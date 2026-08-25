1 сентябрда 60 та ҳудудда спиртли ичимлик сотилмайди: Россияда чекловлар жорий этилмоқда
Россия Федерациясида янги ўқув йилининг бошланиши — Билимлар куни муносабати билан мамлакатнинг катта қисмида алкоголь маҳсулотлари савдосига кескин чекловлар киритилади. Минтақавий қонун ҳужжатларини таҳлил қилган РИА Новости агентлиги хабарига кўра, жорий йилда Россиянинг 60 та субъекти 1 сентябрь куни спиртли ичимликларнинг чакана савдосини чеклаш ёки тўлиқ тақиқлаш тўғрисида қарор қабул қилган.
Ушбу тақиқлар биринчи навбатда таълим муассасалари атрофида жамоат тартибини сақлаш ва ёш авлод хавфсизлигини таъминлашга қаратилган.
Минтақавий қонунчилик ва чекловлар географияси
Амалдаги федерал қонунчиликка асосан, мамлакатнинг барча ҳудудларида соат 23:00 дан 08:00 гача спиртли ичимликлар савдосига умумий чеклов амал қилади:
Маҳаллий ҳокимият ваколати: Минтақавий раҳбариятлар махсус байрам кунлари (Билимлар куни, Ёшлар куни, Болаларни ҳимоя қилиш куни)да алкоголь савдоси тартибини мустақил кучайтириш ҳуқуқига эга;
60 та субъектда чеклов: Жорий йил 1 сентябрда 60 та минтақа ҳокимияти ушбу ҳуқуқдан фойдаланиб, савдо чекловларини кучга киритади;
Қолган 29 та субъект: Қолган ҳудудларда умумминтақавий тақиқ бўлмаса-да, чекловлар алоҳида шаҳар ва муниципалитетлар миқёсида маҳаллий даражада жорий этилиши мумкин.
Самара тажрибаси ва асосий мақсад
Ҳудудлар кесимида чеклов чоралари турлича шаклда татбиқ этилмоқда:
Самарадаги тўлиқ тақиқ: Масалан, Самара вилояти ҳукумати 2026 йил 1 сентябрдан бошлаб Самара шаҳар округи бўйлаб алкоголли маҳсулотларни чакана сотишни тўлиқ тақиқлаш ҳақида қарор чиқарган;
Хавфсизлик чораси: Асосий мақсад — мактаблар, лицейлар ва болалар кўп тўпланадиган жамоат жойлари яқинида спиртли ичимликлар эркин тарқалишининг олдини олишдир.
Мутахассислар огоҳлантириши: Соғлиқ учун хавф
Тиббиёт мутахассислари алкоголь маҳсулотларини суиистеъмол қилиш нафақат жамоат тартибига, балки инсон саломатлигига ҳам жиддий путур етказишини эслатмоқда. Хусусан, мунтазам спиртли ичимлик истеъмол қилиш саратон касаллигининг камида 5 та тури келиб чиқиш хавфини бир неча баробар оширади.
…