Эҳром тошларидан 45 миллион йиллик тимсоҳнинг янги тури топилди

·56·Дунё
Эҳром тошларидан 45 миллион йиллик тимсоҳнинг янги тури топилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Мисрдаги эҳром тошларидан топилган қолдиқлар ўрганилиб, тахминан 45 миллион йил аввал яшаган Ҳеругавиалис каиренсис номли тимсоҳнинг янги тури аниқланди.
  • Бу турга тегишли деярли тўлиқ бош суяги 1920-йилларда топилган бўлиб, унинг тумшуғи уч қисми йўқлиги Буюк Сфинксни эслатгани учун шундай номланган.

Олимлар Мисрдаги Буюк Сфинкс ва Гиза эҳромларини қуришда ишлатилган оҳактош қатламидан топилган қадимий қолдиқларни қайта ўрганиб, тахминан 45 миллион йил аввал яшаган тимсоҳнинг янги турини аниқлади. Унга Herugavialis cairensis номи берилган. Бу ҳақда “Royal Society Open Science” журналида чоп этилган тадқиқотда маълум қилинди.

Янги турга тегишли қазилма қолдиқлар Миср шимолидаги Мокаттам қатламидан топилган. Тахминан 45 миллион йил аввал бу ҳудуд саёз денгиз бўлган. Шу боис бу ерда балиқлар, акулалар ва дастлабки китлар каби қадимги денгиз ҳайвонларининг кўплаб қолдиқлари сақланиб қолган.

Мокаттам оҳактоши кейинчалик қадимги мисрликлар томонидан Буюк Сфинкс ва Гиза эҳромларини қуришда ишлатилган.

Тадқиқотчилар ўрганган асосий топилмалардан бири деярли тўлиқ тимсоҳ бош суяги бўлиб, у 1920 йилларда топилган. Қизиғи, унинг тумшуғи уч қисми йўқ. Бу жиҳат бурни йўқолган Буюк Сфинксни эслатгани учун янги уруққа қадимги Миср худоларидан бири Хорус номи билан боғлиқ Herugavialis номи берилган.

Қолдиқлар дастлаб, 1927 йилда, ҳозирги сохта гавиалга ўхшашлиги сабабли Tomistoma cairense деб таснифланган. Бироқ янги тадқиқотда олимлар қазилмани эволюцион таҳлил ва компьютер томографияси ёрдамида қайта текшириб, унинг Tomistoma уруғига мансуб эмаслигини аниқлади.

“Herugavialis cairensis — 66 миллион йилдан 23 миллион йил аввалгача бўлган даврда Ўрта Ер денгизида яшаган гавиалларнинг олтинчи тури. Биз ҳали билмайдиган бошқа турлар ҳам бўлиши мумкин”, — деган тадқиқот муаллифларидан бири, палеонтолог Пол Берк.

Qora fonda timsoh kallalari, Sfinks va piramidalar tasvirlangan.

Herugavialis узун ва ингичка тумшуqqa ҳамда балиқ тутишга мослашган ўткир тишларга эга бўлган. Олимлар уни Мокаттам ҳудудидаги балиқлар билан озиқланган, деб ҳисоблайди. Кўзлари ҳозирги ҳинд гавиали каби бош суягидан бироз бўртиб турган бўлиши мумкин. Бу эса унинг ярим сувда яшайдиган йиртқич бўлганини кўрсатади.

Ҳозирги кунда гавиалларнинг атиги икки тури мавжуд: Ҳиндистон яриморолида яшайдиган ҳинд гавиали ва Жануби-Шарқий Осиёда учрайдиган сохта гавиал. Қадимги гавиаллар қолдиқлари эса Буюк Британия, Швеция, Италия, Миср ва Япония каби давлатлардан ҳам топилган.

Олимлар Буюк Сфинкс ва Гиза эҳромлари таркибидаги тошларда бошқа қадимий жонзотларнинг қолдиқлари ҳам бўлиши мумкинлигини истисно этмаяпти. Мокаттам қатламидан топилган қазилмалар эса қадимги Миср ҳудудида миллионлаб йиллар аввал мавжуд бўлган бой денгиз экотизими ҳақида муҳим маълумот беради.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, қарийб бир аср аввал топилган қазилманинг замонавий усуллар ёрдамида қайта ўрганилиши музейлардаги эски коллекцияларни яна бир бор текшириш муҳимлигини кўрсатади.

Herugavialis cairensisМокатам қатламБуюк СфенксRoyal Society Open Science
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тимсоҳ ҳайвонот боғи ходимига ҳужум қилиб, уни ўлдирдиТимсоҳ ҳайвонот боғи ходимига ҳужум қилиб, уни ўлдирди9 сентябр 18:56Иссиқкўл тубидан Қорахонийлар даврига оид ноёб тангалар топилдиИссиқкўл тубидан Қорахонийлар даврига оид ноёб тангалар топилдиБугун 11:22Интернетда бойлигини кўрсатган блогернинг уйи ўмарилдиИнтернетда бойлигини кўрсатган блогернинг уйи ўмарилдиБугун 10:29Жағини тўғрилатмоқчи бўлган аёлнинг юзи жиддий ўзгардиЖағини тўғрилатмоқчи бўлган аёлнинг юзи жиддий ўзгардиБугун 10:208 октябрь - Дунё тақвимини ўзгартирган муҳим воқеалар, байрамлар ва тарихий саналар8 октябрь - Дунё тақвимини ўзгартирган муҳим воқеалар, байрамлар ва тарихий саналарБугун 09:419 ёшли хитойлик бола Рубик кубигини 2,51 сонияда йиғиб, жаҳон рекордини янгилади (видео)9 ёшли хитойлик бола Рубик кубигини 2,51 сонияда йиғиб, жаҳон рекордини янгилади (видео)Бугун 09:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?