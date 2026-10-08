Жағини тўғрилатмоқчи бўлган аёлнинг юзи жиддий ўзгарди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Хитойда 24 ёшли аёл жағини 2 миллиметрга тўғрилатмоқчи бўлганида, жағи 13 миллиметр олдинга сурилиб, юзида жиддий деформация юзага келди.
- Косметик жарроҳлик амалиёти натижасида аёлнинг тиш илдизи шикастланди ва бурун тўсиғи қийшайиб, бурун орқали нафас олиши қийинлашди.
- Ушбу муваффақияциз операция учун 55 минг доллардан ортиқ тўлаган аёлнинг юзини тиклаш учун камида беш йил ва 200 минг доллардан ортиқ маблағ кераклиги баҳоланмоқда.
Хитойда 24 ёшли аёл жағидаги кичик ўзгаришни тўғрилаш мақсадида косметик жарроҳлик амалиётидан ўтди. Бироқ оддий микро-коррекция ўрнига жағи 13 миллиметрга олдинга сурилиб, унинг юзида жиддий деформация юзага келган. Бу ҳақда Хитой оммавий ахборот воситалари хабар берди.
Маълум қилинишича, воқеа Ухань шаҳридаги Ухань университети стоматология шифохонасида содир бўлган. Матбуотда «Victim A» деб аталган аёл шифокорларга жағидаги жуда кичик бўртиб туришни тўғрилашни истаганини айтган. У операция вақтида жағини атиги 2 миллиметрга микро-коррекция қилишни сўраган.
Бироқ жарроҳликдан сўнг натижа кутилганидан бутунлай фарқ қилган. Аёлнинг жағи орқага сурилиши ўрнига 13 миллиметрдан ортиқ олдинга чиқарилган ва натижада юз тузилишида сезиларли ўзгариш пайдо бўлган.
Операция жараёнида бошқа асоратлар ҳам юзага келган. Жумладан, металл игна билан тиш илдизи шикастланган, бурун тўсиғи эса қийшайиб кетган. Бу ҳолат аёлнинг бурун орқали нафас олишини ҳам қийинлаштирган.
Мутахассислар мазкур амалиётда одатда бажарилиши керак бўлган «жағни 2 миллиметрга орқага суриш» ўрнига, аксинча, тескари жараён амалга оширилганини таъкидлаган. Яъни жағ 13 миллиметрдан кўпроқ олдинга сурилган.
Шунга қарамай, операцияни бажарган бош жарроҳ аёлнинг юзи аввалгидан «кўпроқ ғарбона ва замонавий кўринишга келгани»ни таъкидлаган.
Маълумотларга кўра, Victim A ушбу муваффақиятсиз косметик операция учун 55 минг доллардан ортиқ маблағ тўлаган. Бироқ мутахассислар жағини тўғрилаш ва юз тузилишини тиклаш учун камида беш йил вақт ва 200 минг доллардан ортиқ маблағ талаб этилишини баҳолаган.
Экспертлар шунингдек, мазкур ҳолатни оддий жарроҳлик хатоси сифатида баҳолаб бўлмаслигини қайд этган. Уларнинг фикрича, аёлдаги дастлабки кичик муаммони ҳатто ортодонтик даволаш ёрдамида, яъни жарроҳлик амалиётисиз ҳам ҳал қилиш имкони бўлган.
Воқеа ҳақидаги маълумотлар интернетда кенг тарқалганидан сўнг, операция ўтказилган шифохона жарроҳлик учун тўланган маблағни қайтаришга рози бўлган.
Шу билан бирга, тегишли соғлиқни сақлаш органлари мазкур ҳолат юзасидан текширув бошлаган. Энди воқеа бўйича ҳуқуқий жараёнлар ҳам бошланиши ва иш судгача етиб бориши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…