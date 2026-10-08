Жағини тўғрилатмоқчи бўлган аёлнинг юзи жиддий ўзгарди

·64·Дунё
Жағини тўғрилатмоқчи бўлган аёлнинг юзи жиддий ўзгарди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Хитойда 24 ёшли аёл жағини 2 миллиметрга тўғрилатмоқчи бўлганида, жағи 13 миллиметр олдинга сурилиб, юзида жиддий деформация юзага келди.
  • Косметик жарроҳлик амалиёти натижасида аёлнинг тиш илдизи шикастланди ва бурун тўсиғи қийшайиб, бурун орқали нафас олиши қийинлашди.
  • Ушбу муваффақияциз операция учун 55 минг доллардан ортиқ тўлаган аёлнинг юзини тиклаш учун камида беш йил ва 200 минг доллардан ортиқ маблағ кераклиги баҳоланмоқда.

Хитойда 24 ёшли аёл жағидаги кичик ўзгаришни тўғрилаш мақсадида косметик жарроҳлик амалиётидан ўтди. Бироқ оддий микро-коррекция ўрнига жағи 13 миллиметрга олдинга сурилиб, унинг юзида жиддий деформация юзага келган. Бу ҳақда Хитой оммавий ахборот воситалари хабар берди.

Маълум қилинишича, воқеа Ухань шаҳридаги Ухань университети стоматология шифохонасида содир бўлган. Матбуотда «Victim A» деб аталган аёл шифокорларга жағидаги жуда кичик бўртиб туришни тўғрилашни истаганини айтган. У операция вақтида жағини атиги 2 миллиметрга микро-коррекция қилишни сўраган.

Бироқ жарроҳликдан сўнг натижа кутилганидан бутунлай фарқ қилган. Аёлнинг жағи орқага сурилиши ўрнига 13 миллиметрдан ортиқ олдинга чиқарилган ва натижада юз тузилишида сезиларли ўзгариш пайдо бўлган.

Операция жараёнида бошқа асоратлар ҳам юзага келган. Жумладан, металл игна билан тиш илдизи шикастланган, бурун тўсиғи эса қийшайиб кетган. Бу ҳолат аёлнинг бурун орқали нафас олишини ҳам қийинлаштирган.

Мутахассислар мазкур амалиётда одатда бажарилиши керак бўлган «жағни 2 миллиметрга орқага суриш» ўрнига, аксинча, тескари жараён амалга оширилганини таъкидлаган. Яъни жағ 13 миллиметрдан кўпроқ олдинга сурилган.

Osiyo millatiga mansub ayolning ikki xil holatdagi qiyosiy surati.

Шунга қарамай, операцияни бажарган бош жарроҳ аёлнинг юзи аввалгидан «кўпроқ ғарбона ва замонавий кўринишга келгани»ни таъкидлаган.

Маълумотларга кўра, Victim A ушбу муваффақиятсиз косметик операция учун 55 минг доллардан ортиқ маблағ тўлаган. Бироқ мутахассислар жағини тўғрилаш ва юз тузилишини тиклаш учун камида беш йил вақт ва 200 минг доллардан ортиқ маблағ талаб этилишини баҳолаган.

Экспертлар шунингдек, мазкур ҳолатни оддий жарроҳлик хатоси сифатида баҳолаб бўлмаслигини қайд этган. Уларнинг фикрича, аёлдаги дастлабки кичик муаммони ҳатто ортодонтик даволаш ёрдамида, яъни жарроҳлик амалиётисиз ҳам ҳал қилиш имкони бўлган.

Воқеа ҳақидаги маълумотлар интернетда кенг тарқалганидан сўнг, операция ўтказилган шифохона жарроҳлик учун тўланган маблағни қайтаришга рози бўлган.

Шу билан бирга, тегишли соғлиқни сақлаш органлари мазкур ҳолат юзасидан текширув бошлаган. Энди воқеа бўйича ҳуқуқий жараёнлар ҳам бошланиши ва иш судгача етиб бориши кутилмоқда.

Ухань университети стоматология шифохонасиКосметик жарроҳлик хатосиVictim AУханьҚытай
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Содиқ ит эгасини 4 кун давомида жойидан силжимай кутдиСодиқ ит эгасини 4 кун давомида жойидан силжимай кутди10 август 14:36Балиқ тутаётган 11 ёшли болага аллигатор ҳужум қилдиБалиқ тутаётган 11 ёшли болага аллигатор ҳужум қилди1 август 12:12Вафот этган 70 ёшли аёл тобутда ҳушига келдиВафот этган 70 ёшли аёл тобутда ҳушига келди22 сентябр 21:02Қозоғистонда аёлнинг оёғи эскалаторга қисилиб қолди (видео)Қозоғистонда аёлнинг оёғи эскалаторга қисилиб қолди (видео)20 сентябр 10:46Фаластинлик аёлнинг сўнгги қучоғи: зайтун дарахти ортидаги оғир тақдирФаластинлик аёлнинг сўнгги қучоғи: зайтун дарахти ортидаги оғир тақдир7 сентябр 20:53Непалдаги вайронагарчиликлар орасида 105 ёшли аёл 24 соатдан сўнг тирик ҳолда топилдиНепалдаги вайронагарчиликлар орасида 105 ёшли аёл 24 соатдан сўнг тирик ҳолда топилди29 август 13:39
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?