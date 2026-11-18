Ҳарри Кейн Миллатлар лигасида тўпурарлик бўйича барчани ортда қолдирди
Миллатлар лигасининг гуруҳ босқичида энг сермаҳсул ҳужумчи номи маълум бўлди. Англия миллий жамоаси сардори Ҳарри Кейн олти учрашувда рақиблар дарвозасига саккизта тўп киритиб, мусобақанинг энг яхши тўпурарига айланди.
Унинг яқин таъқибчилари орасида Норвегия юлдузи Эрлинг Ҳоланд, Дания ҳужумчиси Расмус Ҳойлунд ва яна бир қатор таниқли футболчилар бор.
Кейн — тўпурарлар пойгасида биринчи
Англия терма жамоаси ҳужумчиси Миллатлар лигасининг гуруҳ босқичидаги олти баҳсда саккиз марта гол уришга муваффақ бўлди. Бу натижа унга мусобақанинг энг яхши тўпурари мақомини тақдим этди.
Кейннинг кўрсаткичи энг яқин таъқибчилариникидан икки голга кўп. Шу тариқа, у гуруҳ босқичини мусобақанинг бошқа барча ҳужумчиларидан юқори натижа билан якунлади.
Ҳоланд ва Ҳойлунд ҳам кучли бешликда
Тўпурарлар рўйхатининг иккинчи поғонасини беш нафар футболчи ўзаро бўлишиб турибди. Уларнинг ҳар бири олтита гол муаллифига айланган.
Улар қуйидагилар:
Расмус Ҳойлунд — Дания;
Андри Гуджонсен — Исландия;
Виктор Гокереш — Швеция;
Эрлинг Ҳоланд — Норвегия;
Трой Парротт — Ирландия.
Бу рўйхатда Ҳоланд ва Ҳойлунд каби машҳур ҳужумчилар билан бир қаторда Андри Гуджонсен ҳамда Трой Парроттнинг юқори натижаси ҳам эътиборга молик.
Шундай қилиб, Ҳарри Кейн саккизта гол билан Миллатлар лигаси гуруҳ босқичининг якка пешқадами бўлди. Ҳоланд, Ҳойлунд ва бошқа тўрт футболчи эса олтитадан тўп киритиб, иккинчи ўринни бўлишиб олди.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…