Эстонияда ғайриоддий ўсимтали кийик фотоқопқонга тушди (видео)
Эстониянинг Сааремаа оролида ўрнатилган ўрмон камераси пешонасининг ўртасида ноодатий ўсимтаси бор кийикни тасвирга олди. Ташқи кўриниши билан афсонавий яккашохли жониворни эслатадиган ҳайвон акс этган видео ижтимоий тармоқларда қизиқиш уйғотди.
Нодир кадрларни табиатни муҳофаза қилиш билан шуғулланувчи Lutreola Foundation жамғармаси ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида эълон қилди. Видеода кийик ўрмон ҳудудига ўрнатилган фотоқопқон қаршисида хотиржам ҳаракатланаётгани кўринади. Унинг пешонаси марказида кичик шох ёки қўшимча қулоққа ўхшаш ўсимта яққол кўзга ташланади.
Эстония ОАВлари хабарига кўра, мутахассислар ҳозирча видеоёзувнинг ўзидан келиб чиқиб, бу ўсимтанинг нима эканлигини аниқлай олмаган. У айнан шохми ёки бошқа турдаги ҳосилами — ҳозирча номаълум.
Маълум бўлишича, фотоқопқон дастлаб йўқолиб кетиш хавфи остида бўлган Европа норкаларини кузатиш мақсадида ўрнатилган. Камера ноодатий кийикдан ташқари, камёб қора лайлакни ҳам тасвирга олган.
Lutreola Foundation 1992 йилда ташкил этилган бўлиб, табиат ва ҳайвонот дунёсини муҳофаза қилиш билан шуғулланади.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…