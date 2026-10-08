Илон Маск бир кунда 30 миллиард доллар бойиди
Америкалик тадбиркор Илон Маскнинг бойлиги яна 1 триллион доллардан ошди. Миллиардернинг маблағлари 5 октябрь куни бир кунда 30,6 миллиард долларга кўпайди.
Бойликнинг кескин ўсишига асосан Tesla ва SpaceX акцияларининг қиммати ошгани сабаб бўлган.
Шу тариқа, Илон Маск яна дунёдаги бойлиги 1 триллион доллардан юқори бўлган шахслар қаторига қайтди.
Миллиардернинг умумий бойлиги акциялар қийматига бевосита боғлиқ бўлгани учун унинг молиявий кўрсаткичлари бозордаги ўзгаришларга қараб тез-тез ўзгариб туради.
Изоҳлар 0
…