Илон Маск бир кунда 30 миллиард доллар бойиди

·2·Дунё
Илон Маск бир кунда 30 миллиард доллар бойиди

Америкалик тадбиркор Илон Маскнинг бойлиги яна 1 триллион доллардан ошди. Миллиардернинг маблағлари 5 октябрь куни бир кунда 30,6 миллиард долларга кўпайди.

Бойликнинг кескин ўсишига асосан Tesla ва SpaceX акцияларининг қиммати ошгани сабаб бўлган.

Шу тариқа, Илон Маск яна дунёдаги бойлиги 1 триллион доллардан юқори бўлган шахслар қаторига қайтди.

Миллиардернинг умумий бойлиги акциялар қийматига бевосита боғлиқ бўлгани учун унинг молиявий кўрсаткичлари бозордаги ўзгаришларга қараб тез-тез ўзгариб туради.

Илон МаскTeslaSpaceX
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX ва Tesla коинотда қуёш энергиясини ишлаб чиқаришни режалаштирмоқдаSpaceX ва Tesla коинотда қуёш энергиясини ишлаб чиқаришни режалаштирмоқда2 октябр 13:55Tesla ва SpaceX’нинг улкан Terafab сирлари очилдиTesla ва SpaceX’нинг улкан Terafab сирлари очилди10 август 08:50Tesla янги Optimus Ген 3 роботининг кўринишини ошкор қилдиTesla янги Optimus Ген 3 роботининг кўринишини ошкор қилди24 сентябр 14:58Tesla ва SpaceX Техасда 16,8 миллиард долларлик "Terafab" заводини қурадиTesla ва SpaceX Техасда 16,8 миллиард долларлик "Terafab" заводини қуради6 август 20:21SpaceX АҚШда Starlink Mini нархини рекорд даражада пасайтирдиSpaceX АҚШда Starlink Mini нархини рекорд даражада пасайтирди2 октябр 18:29SpaceX Стар Минд сунъий йўлдошлари қуввати МКСдан ошадиSpaceX Стар Минд сунъий йўлдошлари қуввати МКСдан ошади2 октябр 12:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?